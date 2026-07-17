Caniculă de 37 de grade urmată de ploi și vijelii în mai multe regiuni. ANM a emis două Coduri galbene pentru vineri

Meteorologii anunță că vineri, 17 iulie, vremea va rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade în unele regiuni. Totodată, sunt în vigoare două avertizări Cod galben: una pentru temperaturi ridicate și disconfort termic, iar cealaltă pentru ploi și instabilitate atmosferică.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi în continuare călduroasă în majoritatea zonelor, iar pe arii extinse în vestul, sudul și local în sud-estul țării disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special la munte, în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei. Izolat, vor fi vijelii și căderi de grindină.

Temperaturile maxime vor varia între 28 și 37 de grade, cele mai ridicate fiind în Crișana, Banat și vestul Olteniei, unde va fi caniculă.

Minimele se vor situa între 11 și 23 de grade, iar în unele zone din vest, sud și sud-est noaptea va fi tropicală. Dimineața și noaptea, în depresiunile intramontane, se va forma ceață.

În București, vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) de peste 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse (în general 2–5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 35–45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 32–34 de grade, iar cea minimă de 19–21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Două Coduri galbene sunt în vigoare

De asemenea, meteorologii au emis o avertizare de Cod galben de temperaturi ridicate, valabil în perioada 16 iulie, ora 12:00 - 18 iulie, ora 10:00, fiind vizate județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

Vineri, în județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 34...37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu minime, în general, de 20...22 de grade.

Tot pentru vineri, meteorologii au emis un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil între orele 12:00 și 21:00, pentru nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni.

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h. Pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină de mici, posibil medii dimensiuni, iar în intervale scurte cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp și, izolat, vor depăși 30 l/mp.