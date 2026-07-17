 Caniculă de 37 de grade urmată de ploi și vijelii în mai multe regiuni. ANM a emis două Coduri galbene pentru vineri | adevarul.ro
search
Friday, 17th July 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Caniculă de 37 de grade urmată de ploi și vijelii în mai multe regiuni. ANM a emis două Coduri galbene pentru vineri

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Meteorologii anunță că vineri, 17 iulie, vremea va rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade în unele regiuni. Totodată, sunt în vigoare două avertizări Cod galben: una pentru temperaturi ridicate și disconfort termic, iar cealaltă pentru ploi și instabilitate atmosferică.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi în continuare călduroasă în majoritatea zonelor, iar pe arii extinse în vestul, sudul și local în sud-estul țării disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special la munte, în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei. Izolat, vor fi vijelii și căderi de grindină.

Temperaturile maxime vor varia între 28 și 37 de grade, cele mai ridicate fiind în Crișana, Banat și vestul Olteniei, unde va fi caniculă.

Minimele se vor situa între 11 și 23 de grade, iar în unele zone din vest, sud și sud-est noaptea va fi tropicală. Dimineața și noaptea, în depresiunile intramontane, se va forma ceață.

În București, vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) de peste 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse (în general 2–5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 35–45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 32–34 de grade, iar cea minimă de 19–21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Două Coduri galbene sunt în vigoare

De asemenea, meteorologii au emis o avertizare de Cod galben de temperaturi ridicate, valabil în perioada 16 iulie, ora 12:00 - 18 iulie, ora 10:00, fiind vizate județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

Vineri, în județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 34...37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu minime, în general, de 20...22 de grade.

FOTO: ANM
FOTO: ANM

Tot pentru vineri, meteorologii au emis un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil între orele 12:00 și 21:00, pentru nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni.

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h. Pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină de mici, posibil medii dimensiuni, iar în intervale scurte cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp și, izolat, vor depăși 30 l/mp.

FOTO: ANM
FOTO: ANM

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
digi24.ro
image
Un șofer elvețian a fost oprit de polițiști pe A1 pentru un control de rutină. Ce au descoperit oamenii legii în mașină
stirileprotv.ro
image
Gruparea care scotea pensionari de lux pe bandă rulantă a șters zeci de probe – Tribunalul a stabilit eliberarea, deși DIICOT a cerut arestarea pentru securitatea anchetei
gandul.ro
image
Verdict în dosarul prăbușirii podului Morandi: fostul șef al autostrăzilor din Italia, condamnat la 12 ani
mediafax.ro
image
E tot mai clar: Florinel Coman NU vine la FCSB! Cum l-a dat de gol Tavi Popescu
fanatik.ro
image
„Mi-e groază”. Strigătul medicului Cătălin Cîrstoveanu din secția de ATI de la Marie Curie, care rămâne fără asistente: „Copiii bolnavi din România nu au unde să se ducă”
libertatea.ro
image
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
FIFA a deschis o anchetă! A venit anunțul, cu două zile înaintea finalei: ce riscă Argentina
digisport.ro
image
Horoscopul săptămânii 17-23 iulie. Schimbări importante pentru Tauri, provocări pentru Berbeci și surprize pentru Lei
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
observatornews.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit într-un accident teribil pe Autostrada Soarelui!
cancan.ro
image
Creștere explozivă a dosarelor de pensie ajunse la CCR. Formula de calcul ar putea fi schimbată. CASS, anulat!
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Cum poți vinde un apartament cu datorii la întreținere. Excepția din lege pe care puțini proprietari o cunosc
playtech.ro
image
Inteligența Artificială s-a pus de acord: Cine va câștiga finala Cupei Mondiale Spania – Argentina. O echipă e favorită uriașă
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Francezii cer rejucarea semifinalei cu Spania: "Sportul trebuie practicat conform regulilor!"
digisport.ro
image
Țara în care sute de oameni și-au schimbat numele de familie în Haaland, iar 91 de copii au fost înregistrați ca Erling Haaland
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
Horoscop 17 iulie. O zodie dă lovitura în carieră, iar alta primește o veste care îi poate schimba complet planurile
mediaflux.ro
image
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
gsp.ro
image
Manichiura clasică a anilor ’90 pe care Prințesa Diana o adora
actualitate.net
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Romanița Iovan, mândră de fiul ei! Ce facultate urmează Albert în Anglia: „Multe dintre ele nu le înțeleg”
click.ro
image
Theo Rose spune adevărul despre relația cu Anghel Damian! Artista a lămurit și zvonurile despre o nouă sarcină
click.ro
image
Andreea Marin a izbucnit în lacrimi la Bruxelles. Drama pe care o poartă în suflet de la 9 ani: „Am ieșit la lumină, în timp”
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Nicolae Ceaușescu și înfometarea poporului român în numele zisei achitări a datoriei externe
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Suferința prin care trece Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Nu mi-a convenit să spun asta”
image
Romanița Iovan, mândră de fiul ei! Ce facultate urmează Albert în Anglia: „Multe dintre ele nu le înțeleg”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana era extrem de atentă la alimentație. Exista un aliment de care nu voia să se atingă, toți bucătarii erau anunțați să-l excludă

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul