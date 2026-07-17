Video De ce au apărut emoticoane verzi și roșii pe drumurile din România. Sistemul care îi face pe șoferi să ridice piciorul de pe accelerație

Un emoticon verde sau roșu îi va avertiza pe șoferi dacă au redus suficient viteza la intrarea în localități. Sistemele fac parte dintr-un proiect al CNAIR pentru creșterea siguranței rutiere și vor fi instalate în 145 de puncte din țară.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat continuarea montării insulelor de calmare a traficului, în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Dintre cele 145 de sisteme care vor fi instalate la nivel național, 18 sunt amplasate pe raza Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

„Ține emoticonul pe verde! Siguranța începe cu o alegere simplă: redu viteza la intrarea în localitate. În cadrul unui proiect finanțat prin PNRR, pentru creșterea siguranței rutiere, vor fi montate, la nivel național, 145 de insule de calmare a traficului, dintre care 18 pe raza DRDP Craiova. O mare parte dintre acestea sunt deja instalate, iar lucrările continuă până la finalizarea tuturor amplasamentelor”, a transmis CNAIR.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a publicat pe pagina de Facebook un videoclip în care sunt prezentate noile sisteme și modul în care acestea funcționează.

Potrivit CNAIR, amplasarea insulelor de calmare a traficului s-a făcut în urma analizelor de siguranță rutieră, în zone în care au fost înregistrate accidente sau unde există un risc ridicat pentru participanții la trafic.

„Locațiile nu au fost alese întâmplător. Aceste sisteme sunt amplasate în zone identificate în urma analizelor de siguranță rutieră, acolo unde, de-a lungul timpului, s-au produs accidente sau unde există un risc ridicat pentru participanții la trafic”, au transmis reprezentanții companiei.

Cum funcționează noile sisteme

Noile instalații sunt concepute pentru a-i determina pe șoferi să reducă viteza înainte de a intra în localități, unde traficul este mai complex, iar riscul producerii accidentelor este mai mare.

„Covorul roșu și afișajul electronic îi avertizează pe conducătorii auto că intră într-o zonă în care este necesară reducerea vitezei. În localități circulă pietoni, bicicliști, căruțe, motocultoare, utilaje agricole și alte vehicule lente, iar atenția trebuie să fie maximă”, precizează CNAIR.

Panoul electronic afișează viteza cu care circulă mașina și o semnalizează printr-un emoticon colorat.

„Afișajul indică viteza de deplasare și o semnalizează vizual: verde înseamnă că viteza este adaptată, iar roșu atrage atenția că aceasta este prea mare pentru zona în care vă aflați. Pe timpul nopții, zona este iluminată cu corpuri de iluminat LED, pentru o vizibilitate sporită și o atenționare eficientă a șoferilor”, a mai transmis compania.

Sistemele funcționează independent de rețeaua electrică, fiind alimentate cu energie produsă de panouri fotovoltaice.

„Sistemele sunt alimentate cu energie verde, prin panouri fotovoltaice, ceea ce le permite să funcționeze cu un consum redus de energie și fără a fi racordate la rețeaua electrică. Ține emoticonul pe verde... Pe roșu s-ar putea să-l observe și alții.”, este mesajul transmis de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.