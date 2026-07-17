Încă doi dintre copiii lui Brad Pitt au depus cereri pentru a renunța la numele de familie al actorului

Zahara (21 de ani) și Maddox (24 de ani), doi dintre copiii actorului Brad Pitt, au depus cereri pentru a elimina legal numele de familie al starului de la Hollywood, invocând motive personale pentru această schimbare.

Este cea mai recentă evoluție din conflictul de lungă durată dintre Brad Pitt și fosta sa soție, Angelina Jolie. Fostul cuplu de la Hollywood este implicat în dispute încă de la despărțirea lor, în urmă cu un deceniu, scrie CNN.

În documentele depuse electronic luna trecută la Curtea Superioară din Los Angeles, fiica lor a cerut schimbarea numelui din Zahara Marley Jolie-Pitt în Zahara Marley Jolie. Fratele ei, Maddox, a solicitat și el, la sfârșitul lunii mai, permisiunea instanței de a elimina „Pitt” din numele său de familie compus.

Conform legislației din California, cei doi au publicat anunțuri privind schimbarea numelui în Los Angeles Daily Journal, iar dacă nu vor exista contestații, instanța ar urma să se pronunțe asupra cererilor în luna septembrie.

CNN a solicitat un punct de vedere reprezentanților lui Brad Pitt, însă nu a reușit să ia legătura cu Zahara și Maddox.

Angelina Jolie și Brad Pitt s-au căsătorit în 2014 și au depus actele de divorț în 2016. Cei doi au împreună șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne.

În 2016, Angelina Jolie l-a acuzat pe Brad Pitt că a agresat-o fizic și că i-a abuzat verbal pe copiii lor în timpul unui zbor cu avionul privat din Franța spre Statele Unite. Actorul a fost investigat de FBI, însă nu a fost arestat și nici pus sub acuzare. La scurt timp după incident, Jolie a depus cererea de divorț.

În 2024, Siloh a depus o cerere pentru a-și schimba numele de familie, eliminând numele tatălui și să fie cunoscută sub numele de Shiloh Nouvel Jolie.

La o săptămână după ce Shiloh a spus că vrea să renunțe la numele „Pitt”, o sursă apropiată actorului le-a spus jurnaliștilor că tatăl celor șase copii este „la curent cu această situație și supărat” după decizia fiicei.

Tot în 2024, fiica lor, Vivienne, a folosit numele Vivienne Jolie în programul musicalului „The Outsiders”, premiat cu Tony, pe care l-a coprodus alături de Angelina Jolie.