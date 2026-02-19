Peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă

Peste 5000 de angajați de la companii precum Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă, după ce Guvernul a adoptat, la inițiativa Ministerului Muncii, un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Modificările vor aduce sprijin pentru companiile romanești aflate în impas financiar.

Noua reglementare vizează creșterea nivelului de protecție pentru salariații ale căror companii intră în insolvență sau în procedura concordatului preventiv.

Potrivit unui comunicat, actul normativ extinde sfera de aplicare a legii și la angajatorii aflați în concordat preventiv și introduce plafoane majorate pentru creanțele salariale garantate în cazul operatorilor economici de interes strategic.

Astfel, salariații de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor putea beneficia de:

- până la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, în cazul insolvenței;

- până la 6 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, în cazul concordatului preventiv.

În forma actuală, legislația prevede plata creanțelor salariale din Fondul de garantare pe o durată maximă de cinci luni și în limita a cinci salarii medii brute pe salariat, exclusiv în situația insolvenței, fără a face diferențieri în funcție de rolul strategic al angajatorului. Această prevedere se menține, însă este completată prin noile dispoziții.

Ordonanța introduce și definirea noțiunii de „operator economic de interes strategic”, respectiv acei operatori a căror activitate este esențială pentru apărarea națională, securitatea economică, energetică, alimentară sau socială a statului, precum și pentru funcționarea infrastructurilor critice și a capacităților industriale de apărare. Lista acestor operatori și criteriile sectoriale vor fi stabilite ulterior prin hotărâre de Guvern.

„Pentru mine, este esențial ca oamenii să știe că munca lor este protejată, chiar și în momentele cele mai dificile pentru angajator. Nimeni nu trebuie să rămână fără veniturile pe care le-a câștigat prin muncă cinstită. Prin această ordonanță, întărim protecția salariaților și le oferim siguranța că statul este de partea lor”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Totodată, actul normativ clarifică mecanismul fiscal aplicabil sumelor plătite din Fondul de garantare: acestea vor fi achitate în cuantum net către salariați, iar agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din subordinea ANOFM vor vira direct impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente.

Pentru cererile aflate deja în curs de soluționare sunt prevăzute dispoziții tranzitorii. Autoritățile estimează că noile măsuri vor contribui la prevenirea conflictelor de muncă, la reducerea riscului de excluziune socială și la menținerea coeziunii comunităților locale dependente de operatorii economici cu rol strategic.