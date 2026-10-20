 Moody’s transmite un semnal pozitiv pentru România după formarea noului Guvern. Ce deficit bugetar estimează pentru 2027 | adevarul.ro
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Moody’s transmite un semnal pozitiv pentru România după formarea noului Guvern. Ce deficit bugetar estimează pentru 2027

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Moody’s Ratings consideră că instalarea unui nou Guvern și adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 susțin consolidarea fiscală a României. Agenția estimează că deficitul bugetar va scădea la 5,5% din PIB în 2027, însă avertizează că ajustarea finanțelor publice rămâne dificilă, în condițiile unui necesar ridicat de finanțare și ale creșterii cheltuielilor cu dobânzile. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că bugetul de anul viitor va fi un test major de credibilitate pentru România.

Sediul agenției de rating Moody’s
Moody’s transmite un semnal pozitiv pentru România după formarea noului Guvern Foto: arhivă

Formarea noului Guvern reprezintă un semnal pozitiv pentru profilul de credit al României, potrivit unui comentariu Moody’s Ratings prezentat de Ministerul Finanțelor. Agenția consideră că existența unui Executiv și perspectiva adoptării bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an pot contribui la menținerea credibilității procesului de consolidare fiscală.

Evaluarea vine după o perioadă de incertitudine politică, în care Moody’s a atras atenția asupra riscurilor pe care dificultățile de formare a unui Guvern le-ar putea genera pentru continuarea reducerii deficitului bugetar.

Într-un comentariu anterior, publicat la începutul lunii octombrie, agenția avertiza că lipsa unui sprijin politic suficient ar putea pune în pericol adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 și sustenabilitatea ajustării fiscale. 

Moody’s estimează un deficit bugetar de 5,5% din PIB în 2027

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, Moody’s își menține estimările privind evoluția deficitului bugetar al României și anticipează continuarea procesului de consolidare fiscală.

Agenția estimează că deficitul bugetar va scădea de la 7,9% din PIB în 2025 la 5,8% din PIB în 2026 și 5,5% din PIB în 2027.

În același timp, deficitul primar, care exclude cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice, ar urma să se reducă la 2,7% din PIB în 2026 și la 2,3% din PIB în 2027.

Prognozele indică o continuare a ajustării fiscale, însă deficitul ar rămâne ridicat și în anul următor. România va trebui să reducă în continuare diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, fără să compromită investițiile necesare economiei.

Bugetul pentru 2027, esențial pentru credibilitatea României

Moody’s consideră că stabilitatea politică și existența unui buget credibil sunt importante în contextul necesarului ridicat de finanțare al României și al condițiilor mai restrictive de pe piețele financiare.

Agenția atrage atenția și asupra presiunilor generate de creșterea cheltuielilor cu dobânzile, de cheltuielile de personal și de necesarul suplimentar de resurse pentru apărare.

În acest context, continuarea reformelor structurale este considerată importantă pentru stabilizarea datoriei publice și îmbunătățirea sustenabilității acesteia.

Adoptarea bugetului până la sfârșitul anului ar reprezenta un semnal că autoritățile pot menține o direcție fiscală predictibilă. Totuși, simpla adoptare a documentului nu garantează reducerea deficitului: rezultatul va depinde de realismul estimărilor privind veniturile și cheltuielile, precum și de aplicarea măsurilor bugetare.

Nazare: Bugetul pentru 2027 va fi un test major de credibilitate

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că mesajul Moody’s trebuie interpretat ca un argument pentru responsabilitate și continuitate în politicile fiscale.

„România a făcut progrese în corectarea dezechilibrelor bugetare, dar nu suntem la capătul acestui proces și nu ne permitem să pierdem, prin noi derapaje, ceea ce am reușit să corectăm cu atât de mult efort”, a declarat ministrul, potrivit comunicatului Ministerului Finanțelor.

Nazare a subliniat că bugetul pentru 2027 trebuie construit pe venituri realiste, priorități clare și cheltuieli pe care statul le poate susține efectiv.

„Bugetul pentru 2027 va fi un test major de credibilitate”, a transmis ministrul, care a atras atenția că disciplina bugetară este esențială pentru protejarea ratingului de țară, păstrarea încrederii creditorilor și menținerea capacității României de a-și finanța dezvoltarea.

Ministerul Finanțelor afirmă că va urmări controlul cheltuielilor publice, îmbunătățirea colectării veniturilor și protejarea investițiilor necesare dezvoltării economiei.

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