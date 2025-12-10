Un nou jucător pe piața asigurărilor de călătorie din România

Un important asigurător european anunță lansarea oficială în România, marcând un moment important în strategia sa de expansiune internațională. Compania se pregătește să încheie anul 2025 cu aproximativ 70 de milioane de euro în venituri la nivel global.

„Lansarea în România este o direcție strategică în planul de dezvoltare al Heymondo în Europa Centrală și de Est”, a anunțat Heymondo, precizând că, potrivit evaluării sale, piața locală prezintă o combinație rară de factori favorabili: o clasă de mijloc în creștere, un apetit tot mai mare pentru călătorii internaționale și o adopție rapidă a serviciilor financiare digitale.

„Există un decalaj major între așteptările călătorilor moderni, care preferă soluții rapide, personalizabile și disponibile în timp real, și ofertele tradiționale ale industriei”, susține Heymondo, adăugând că își propune să reducă această diferență în România, introducând un model digital matur, deja testat și validat pe piețele europene.

Modelul Heymondo duce experiența de asigurare la un nou nivel

„Creșterea noastră accelerată în Europa arată că oamenii caută o experiență de asigurare transparentă, digitală și ușoară. România este o piață dinamică, cu un potențial extraordinar, iar lansarea noastră aici reprezintă un moment strategic. Nu aducem doar un produs; introducem un nou standard pentru sectorul local al asigurărilor”, declară David Pérez, Co-CEO și Co-Fondator al Heymondo.

Modelul operațional prezentat în România se remarcă prin simplitate: o platformă web permite achiziționarea asigurării în doar câteva clicuri, iar aplicația companiei devine centrul de gestionare a polițelor și acces la asistență de călătorie 24/7, oriunde în lume. Produsele de asigurare de călătorie oferite în România au fost dezvoltate în parteneriat cu UNIQA Asigurări, un asigurător local de încredere, pentru a fi asigurată o acoperire completă, susținută de o expertiză locală solidă.

70 de milioane de euro în venituri globale și un milion de călători asigurați în 2025

Compania estimează că va încheia anul 2025 cu aproximativ 70 de milioane de euro în venituri brute la nivel global, un an în care echipa s-a dublat până la 120 de angajați pentru a susține expansiunea accelerată.

Numai în 2025, peste un milion de călători au ales acoperirea Heymondo, un indicator clar al maturității și atractivității soluției.

Pentru viitor, planul strategic prevede o creștere exponențială: în următorii trei ani, Heymondo estimează atingerea unui nivel de 220 de milioane de euro în venituri globale și extinderea echipei la aproximativ 250 de specialiști.

Heymondo este deja un jucător dominant în Spania, care generează aproximativ jumătate din activitatea totală, precum și în Italia, Franța, Portugalia și Statele Unite. Pe aceste piețe, strategia de business a companiei s-a dovedit scalabilă și profitabilă.