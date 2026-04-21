Ultimul lot al tronsonului Suceava – Siret din A7 a fost atribuit. Autostrada ajunge la granița cu Ucraina

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a anunțat, marți seară, că ultimul lot al tronsonului Suceava – Siret din Autostrada Moldovei (A7) a fost atribuit. Este vorba despre Lotul 3 Bălcăuți – Vamă Siret, punctul final al autostrăzii înainte de granița cu Ucraina.

„A fost desemnat câștigătorul și pentru ultimul lot al tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei #A7, parte din Autostrada Moldovei A7, respectiv pentru Lotul 3 Bălcăuți – Vamă Siret, capătul de nord al drumului de mare viteză spre frontieră cu Ucraina”, a informat Irinel Scrioșteanu pe pagina sa de Facebook.

Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL, un parteneriat româno-ucrainean, a fost desemnată câștigătoarea licitației.

„Finanțarea acestui obiectiv de investiții este asigurată din fonduri europene prin cadrul Programului Security Action for Europe, finanțare aprobată de Comisia Europeană pentru infrastructură duală (civilă și militară)”, a precizat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor.

Potrivit acestuia, pentru Lotul 3 Bălcăuți - Vamă Siret prevede realizarea mai multor lucrări complexe, inclusiv: construcția a 12,7 kilometri de drum expres pe teritoriul României; 1,44 km dublare de la una la două benzi de circulație pe sens a DN2 până în punctul de trecere a frontierei; un pod peste râul Siret cu o lungime de 967 metri; cât și un Centru de Întreținere și Coordonare.

Totodată, sunt prevăzute două noduri rutiere: Siret Sud și Siret Nord, dar și modernizarea a 15 kilometri de drum pe teritoriul Ucrainei, spre Cernăuți, prin dublarea benzilor de circulație, pentru a asigura un trafic fluent după finalizarea conexiunii rapide.

Durata totală a contractului este de 42 de luni, dintre care 12 luni sunt alocate proiectării și 30 de luni execuției lucrărilor.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor a informat, de asemenea, că semnarea contractului va putea avea loc după expirarea termenului legal de 10 zile pentru depunerea contestațiilor. Dacă nu vor exista obiecții legate de desemnarea câștigătorului, aceasta ar putea fi realizată cât mai rapid.

„Având în vedere calendarul foarte accelerat prevăzut de programul de finanțare, procedurile de licitație se desfășoară cu termene foarte reduse, în așa fel încât semnarea contractelor să se realizeze într-un timp mult mai scurt”, a conchis Irinel Scrioșteanu.

Guvernul României a adoptat, în luna martie, hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea Drumului Expres Suceava –Siret, parte din Autostrada Moldovei A7, un proiect strategic care vizează atât dezvoltarea infrastructurii rutiere, cât și consolidarea securității naționale.

Drumul expres va avea o lungime totală de 55,7 kilometri și va fi împărțit în trei loturi: Lotul 1, Suceava –Dărmănești, 18,6 kilometri, cu 6 oferte depuse pe 30 ianuarie 2026; Lotul 2, Dărmănești- Bălcăuți, 24,45 kilometri, cu tot 6 oferte depuse pe aceeași dată; Lotul 3, Bălcăuți –Vama Siret, 12,7 kilometri, cu 8 oferte depuse pe 17 februarie 2026.

Traseul va porni din capătul tronsonului A7 Pașcani –Suceava și se va încheia în proximitatea Vămii Siret, pe teritoriul județului Suceava.