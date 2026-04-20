CNIR anunță, în această săptămână, câștigătorii pentru două tronsoane ale Autostrăzii A8

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) ar urma să desemneze în această săptămână câștigătorii pentru două tronsoane ale Autostrăzii Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni, parte din Autostrada Unirii A8.

Anunțul a fost făcut de directorul general al CNIR Gabriel Budescu, la emisiunea „Drumurile noastre” de la B1 TV, fiind vorba despre tronsoanele 1 și 4.

„Am fi putut semna contractual acel segment, însă nu au putut fi îndeplinite toate cerințele din punct de vedere al finanțării. România trebuie să semneze un contract de împrumut cu UE și să aloce un titlu bugetar pentru această finanțare din SAFE.

Nu au fost îndeplinite aceste cerințe, este apanajul colegilor de la Ministerul de Finanțe. Ulterior vom putea semna. În ce privește desemnarea câștigătorului după reevaluare, cred că săptămâna aceasta vom avea un nou câștigător”.

Potrivit site-ului 130km, care furnizează informații despre autostrăzile din România, fie finalizate, în execuție sau aflate în stadiu de proiect, secțiunea este împărțită în patru loturi:

Lot 1: Târgu Neamț (Moțca) - Târgu Frumos, 27,00 km. Licitația a fost lansată în ianuarie 2025. Constructor desemnat în octombrie 2025: asocierea Danlin XXL - Groma Hold Ltd - Intertranscom Impex - Evropeiski Patishta, cost: 4,76 miliarde lei, durată proiectare: 10 luni, durată execuție: 36 de luni.

Lot 2: Târgu Frumos - Lețcani/DN28, 28,60 km. Licitația a fost lansată în februarie 2025. Constructor desemnat în aprilie 2026: asocierea Danlin XXL - Groma Hold Ltd - Intertranscom Impex - Evropiski Patishta, cost: 4,57 miliarde lei (fără TVA).

Lot 3: Lețcani/DN28 - Iași/DN24, 17,70 km. Licitația a fost lansată în mai 2025. Câștigător desemnat în aprilie 2026: FCC Construcción, preț: 3,93 miliarde lei (fără TVA), durată proiectare: 10 luni, durată execuție: 36 luni.

Lot 4: Iași/DN24 - Vama/Pod Ungheni, 15,47 km. Licitația a fost lansată în decembrie 2025. Câștigător desemnat în aprilie 2026: asocierea Itinera SPA - Saipem SPA - ICM SPA, cost: 4,7 miliarde lei, durată proiectare: 10 luni, durată execuție: 36 luni.

La începutul lunii, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat desemnarea constructorului pentru tronsonul Lețcani–Iași.

Contractul pentru tronsonul Lețcani–Iași al Autostrăzii A8 a fost atribuit constructorului spaniol FCC Construction, pentru 3,93 miliarde de lei (fără TVA).

„Pentru acest tronson, cu o lungime de 17,7 kilometri, care va funcționa și ca o centură modernă a Iașiului, Compania Națională de Investiții Rutiere a prevăzut un termen de realizare de 46 de luni, reflectând complexitatea proiectului:

-18 poduri și pasaje;

-6 tunele și un centru de monitorizare tunel;

-2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).”

De asemenea, începând cu 30 martie 2026, asocierea condusă de constructorul român UMB a demarat proiectarea pentru două dintre cele mai dificile tronsoane ale autostrăzii: lotul 1C Sărățeni–Joseni și lotul 2B Grințieș–Pipirig, a informat ministrul.