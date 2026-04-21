Autostrada Vestului se apropie de unul dintre cele mai așteptate momente: străpungerea completă a celui de-al doilea tunel, cu galerii de aproape doi kilometri. Pe șantierul tronsonului Margina – Holdea, constructorii au trecut de 50 la sută din excavații în fiecare galerie a Tunelului Mare.

Lucrările la tronsonul Margina – Holdea, de 13,5 kilometri, al Autostrăzii Vestului (A1 Lugoj – Deva) au fost reluate în primăvara anului 2024. Din acest ultim tronson al Autostrăzii Lugoj - Deva a rămas de finalizat un segment de patru kilometri, la Margina, între nodul rutier din localitate și pasajul de la marginea acesteia.

Numit și „autostrada muzeu”, deoarece nu a putut fi folosit, acesta a fost construit în perioada 2013 - 2017, dar necesita lucrări suplimentare de remediere, refacerea unor zone degradate și integrarea sa în noua secțiune Margina - Holdea, înainte de deschiderea circulației.

Tunelul Mic, la faza hidroizolațilior

În continuarea acesteia, a trebuit construit de la zero un alt segment de peste nouă kilometri, între localitățile Margina și Holdea.

Secțiunea, numită și „autostrada cu tuneluri”, prezintă un grad ridicat de dificultate din cauza celor două tuneluri, ale căror patru galerii totalizează 4,6 kilometri. Primul tunel (T1) are o lungime de 367,5 metri pe o galerie și 415 metri pe cealaltă, iar al doilea (T2) are galerii de 1.985 de metri și 1.825 de metri.

„Secțiunea Margina - Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva A1: pe cei 9,13 km ai șantierului, stadiul fizic este de 56 la sută. Tunelul 1: s-au finalizat excavațiile și lucrările de torcretare în ambele galerii, fundațiile boltei întoarse au fost finalizate la ambele galerii, în galeria de pe calea 2 a fost deja montată hidroizolația pe o lungime de 340 de metri, iar în galeria de pe calea 1 a fost montată hidroizolația pe o lungime de 324 de metri”, informa recent Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

1.500 de metri rămași de săpat din Tunelul Mare

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, până în prezent, la Tunelul Mare, pe galeria dreaptă au fost excavați 1.065 de metri din 1.985 de metri, iar la galeria stângă au fost excavați 1.267 de metri din 1.825 de metri. Așadar, au mai rămas de excavat mai puțin de 1.500 de metri din cele două galerii ale Tunelului Mare. Între timp, au fost aduse instalațiile de betonare, pentru a începe ultima fază de construcție a tunelului cu galerii de aproape doi kilometri.

Pentru creșterea ritmului lucrărilor de excavație la Tunelul 2, constructorii vor deschide un nou acces în galeria de pe sensul Sibiu-Nădlac (calea 1) și vor lucra din opt puncte. De asemenea, a fost finalizată platforma pe care se va monta fabrica de grinzi ce vor fi folosite la poduri și viaducte. Pentru viaductul de 1,1 kilometri și alte trei pasaje de pe viitoarea autostradă este necesară construcția acestora.

Lucrările la segmentul lipsă din Autostrada Lugoj - Deva au termen de finalizare în primul trimestru al anului 2027, dar autoritățile s-au arătat până în prezent optimiste în privința inaugurării sale, estimând finalizarea în 2026.