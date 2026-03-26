Drumul Expres Suceava-Siret, pe masa Guvernului. Investiție strategică SAFE care va conecta nord-estul României cu Ucraina și Europa

Guvernul României a adoptat hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea Drumului Expres Suceava –Siret, parte din Autostrada Moldovei A7, un proiect strategic care vizează atât dezvoltarea infrastructurii rutiere, cât și consolidarea securității naționale, a anunțat Ionel Scrioșteanu, secretar în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

„Proiect strategic-Dezvoltare și Apărare. SAFE –Dezvoltare și Apărare. A fost adoptată în ședința Guvernului României Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea Drumului Expres Suceava –Siret, parte din Autostrada Moldovei A7, proiect strategic pentru dezvoltarea și apărarea României”, a declarat Scrioșteanu.

Drumul expres va avea o lungime totală de 55,7 kilometri și va fi împărțit în trei loturi: Lotul 1, Suceava –Dărmănești, 18,6 kilometri, cu 6 oferte depuse pe 30 ianuarie 2026; Lotul 2, Dărmănești- Bălcăuți, 24,45 kilometri, cu tot 6 oferte depuse pe aceeași dată; Lotul 3, Bălcăuți –Vama Siret, 12,7 kilometri, cu 8 oferte depuse pe 17 februarie 2026.

Traseul va porni din capătul tronsonului A7 Pașcani –Suceava și se va încheia în proximitatea Vămii Siret, pe teritoriul județului Suceava.

Infrastructură modernă și facilități care includ poduri, viaducte și noduri rutiere inteligente

Principalele caracteristici prevăzute în proiect includ 69 de pasaje, poduri și viaducte, dintre care un pod peste Siret cu o lungime de 967 metri, parcări de scurtă durată dotate cu câte șase stații de încărcare pentru vehicule electrice, un Centru de întreținere și coordonare, iluminat public modern și sisteme ITS pentru gestionarea traficului.

Traseul va cuprinde cinci noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2 – DN2P), Rădăuți (DN2 – DN2H), Siret Sud (DN2) și Siret Nord.

„Modernizarea a 15 km din drumul național existent de la graniță spre Cernăuți, pe teritoriul Ucrainei, prin dublarea de la una la două benzi de circulație pe sens, pentru a asigura un tranzit optim și fluid a punctului de frontieră după finalizarea drumului de mare viteză”, a transmis Scrioșteanu.

Finanțare europeană prin programul SAFE, investiție strategică de 7,4 milioane lei

Valoarea totală a investiției este de 7,4 milioane lei, TVA inclus, iar finanțarea este asigurată din fonduri externe rambursabile prin programul SAFE, aprobat de Comisia Europeană pentru infrastructură duală, civilă și militară.

„Având în vedere calendarul foarte accelerat prevăzut de programul de finanțare, procedurile de licitație se desfășoară cu termene foarte reduse, în așa fel încât semnarea contractelor să se realizeze maximum în luna mai”, a adăugat secretarul de stat.

Drumul expres Suceava- Siret va transforma semnificativ accesul către granița de nord-est a României, va facilita schimburile comerciale și mobilitatea logistică, și va sprijini securitatea națională și europeană.

„Este un proiect de infrastructură strategică, cu rol economic și de apărare, care va transforma radical accesul către granița de nord-est a țării”, a concluzionat Scrioșteanu.