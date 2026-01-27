Cum fentează Temu și Shein taxele logistice impuse de România și Italia

România și Italia sunt primele state europene care au impus deja o taxă logistică pe coletele Temu și Shein, sperând că astfel vor diminua invazia de colete extracomunitare cu care se confruntă Europa.

În România, taxa pe coletele venite din afara UE se aplică de la 1 ianuarie și este de 25 de lei, în Italia, începând cu aceeași dată taxa este de 2 euro.

Deși autoritățile din cele două state se așteptau să încaseze sume importante, dat fiind că în 2024, în UE au fost importate zilnic aproximativ 12,5 milioane de colete cu valoarea sub 150 de euro, acestea au constatat că Shein și Temu au găsit portița de a scăpa de plata taxei.

Își deschid depozite în state UE care nu le taxează

La nivelul Uniunii Europene sunt semne din ce în ce mai clare că platformele chinezești au început să investească în deschiderea de depozite unde să-și importe marfa pe care apoi o vor distribui în piețele din blocul comunitar.

Recent, reprezentanții firmei de curierat FAN Courier au îndemnat autoritățile să convingă aceste companii din afara UE să își deschidă depozite în țara noastră, argumentând că altfel România va ajunge să piardă sume importante la buget în detrimentul țărilor vecine care vor găzdui aceste depozite. „Ei(companiile din afara UE n.r.) vor veni dacă birocrația va fi mai redusă. Dacă nu va dura 2-3 ani obținerea autorizațiilor. Vor compara situația de la noi cu ce primesc în Ungaria, Grecia sau în altă țară”, precizează Adrian Mihai, CEO FAN Courier, în cadrul conferinței anuale organizate de companie.

Reprezentanții companiei explică faptul că, odată deschise aceste depozite în alte țări din Uniunea Europeană, precum Polonia sau Ungaria, companiile din afara UE vor importa stocuri în aceste depozite pe o procedură vamală standard(H1), iar de acolo vor trimite bunurile comandate în România, nemaifiind aplicată procedura simplificată (H7), procedură care vizează coletele sub 150 de euro și pentru care se plătește taxa de 25 de lei.

Pe de altă parte, companiile de curierat din România așteaptă clarificări din partea ANAF cu privire la mecanismele concrete de aplicare a acestei legi privind coletele sub 150 de euro, potrivit Wall-street.ro. Între timp, Uniunea Europeană a aprobat o reglementare aplicabilă întregului bloc comunitar care vizează coletele sub 150 de euro și care va fi aplicabilă de la 1 iulie 2026. Jucătorii din industrie nu știu ce se va întâmpla cu legea românească odată ce va intra în vigoare reglementarea europeană, iar autoritățile nu au oferit clarificări cu privire la această situație.

Italia: Coletele sunt redirecționate către alte aeroporturi din UE

Companiile italiene de logistică și operatorii aeroportuari se plâng că taxa a dus deja la o scădere bruscă a numărului de colete mici gestionate de rețelele lor logistice, scrie Financial Times.

Aceștia susțin că zborurile cargo din afara UE aterizează pe alte aeroporturi din blocul comunitar pentru a evita taxa și îndeamnă guvernul lui Meloni să suspende sau să abroge taxa.

„Măsura a avut un efect de bumerang”, a declarat Valentina Menin, directoarea generală a grupului industrial Assaaeroporti, care reprezintă companii care administrează 32 de aeroporturi italiene, inclusiv Malpensa din Milano, unul dintre cele mai mari centre de transport marfă din țară. „Întregul sector logistic italian pierde afaceri”, a spus ea.

Când a decis să impună taxa ca parte a bugetului pe 2026, Roma a estimat că ar putea strânge 122 de milioane de euro în acest an și 245 de milioane de euro în anul următor.

Însă, potrivit agenției vamale italiene, numărul coletelor cu valoare mică care au sosit direct în Italia din afara UE între 1 și 20 ianuarie a fost cu 36% mai mic decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut.

Menin a declarat că cel puțin 30 de zboruri către Malpensa, punctul de sosire pentru 60% din toate mărfurile trimise în Italia pe calea aerului, au fost redirecționate către Liège în Belgia, Amsterdam și Budapesta de la începutul anului, pe măsură ce companiile se reorganizează pentru a evita taxa.

Conform normelor UE existente, odată ce mărfurile intră pe piața unică și trec prin vamă la sosire, acestea pot circula liber fără verificări sau taxe suplimentare, permițând companiilor să evite cu ușurință taxa de manipulare a Italiei.

Industria logistică din Italia avea să „piardă” dacă taxa nu era suspendată, a declarat Andrea Cappa, directorul general al Confetra, care reprezintă 60.000 de companii italiene de logistică și transport maritim.

„Mărfurile continuă să intre în Italia cu camioanele, fără a plăti taxa necesară, ceea ce duce la creșterea poluării și la mutarea traficului către alte țări”, a spus el. „Situația nu poate decât să se înrăutățească dacă nu se găsește nicio soluție.”

Colectarea acestei taxe în Italia nu va începe oficial decât în ​​martie, deoarece departamentul vamal și companiile de logistică își actualizează încă sistemele informatice pentru a ține cont de o taxă aprobată cu doar câteva zile înainte de noul an.

Însă companiile vor fi totuși obligate să plătească taxa pentru toate coletele mici sosite începând cu 1 ianuarie, au declarat firmele de logistică.

Un parlamentar din Forza Italia, parte a coaliției de guvernare tripartite condusă de Meloni, a propus parlamentarilor amânarea taxei până la 1 iulie, când UE urmează să înceapă și colectarea unei taxe vamale de 3 euro pentru toate coletele cu valoare mică care sosesc în interiorul blocului comunitar.