eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative

Site-urile de socializare sunt pline de comentarii de la clienți nemulțumiți după ce au cumpărat produse de pe eMag, mulți dintre ei reclamând nu doar că produsele sunt contrafăcute, ci și că li se blochează recenziile negative.

„Produsele alea de la Logitech plus AirPods gen 2 sunt fake vândute pe eMag de cel puțin un an jumate de firme cu VAT code de Franța cu livrare fie din Franța fie din China. Eu aș pune eMag să fie obligată să accepte returul de produs de la tot ce vinde de la firme terțe ca poate se potolesc cu toate firmele astea fantomă de pe site. La un moment dat era aceeași poveste cu parfumurile de brand unde era loterie. Pe lângă țeapa evidentă, toate produsele astea expun sănătatea clienților la tot felul de metale grele și riscuri de sănătate”, a scris un internaut pe Reddit.

Astfel de probleme sunt semnalate și pe alte site-uri precum @testaholic (Instagram), care a documentat cazuri concrete de cosmetice fake cumpărate de pe eMAG, dar și pe grupul Face Your Skin (267.000 membri), unde sute de consumatori au raportat experiențe similare.

Pe forumuri (Softpedia) și Reddit România, utilizatorii povestesc cum au primit AirPods, SSD-uri sau parfumuri fake prin eMAG Marketplace.

Astfel de cazuri, dovedite cu documente, au intrat și în posesia „Adevărul”.

Un client a povestit că a făcut trei comenzi pe eMag, inclusiv produse cosmetice și electronice, care sau dovedit a fi produse contrafăcute.

„Emag se ascunde spunând că sellerii sunt cei care răspund de originalitatea produselor,.... dar acest lucru nu poate fi adevărat din moment ce emag.ro este un retailer cu poziție dominantă, nu un simplu magazin de colț de stradă. În schimb atitudinea și acțiunile care le înterprind când anunți că ai primit un produs contrafăcut este de noaptea minții.

În primul rând te sună, nu vor să scrie nimic pe email, chiar dacă tu le spui că nu poți vorbi pentru că poate ești la serviciu sau faci altceva. Și iți oferă retur la produse. Iar tu spui că situația este mult mai gravă decât un retur la produse, pentru că ai primit produse contrafăcute, ilegale (nu că nu ți-e bun numărul la pantofi) (...). După ce o dau cu returul că sellerul a fost de acord să îți dea banii înapoi pe produs, iar tu le spui că sellerul respectiv ar trebui să fie blocat imediat, pentru că prezintă risc pentru consumatorii români, reprezentanții eMag spun că vor face verificări și că o să revină ei (...) Un alt aspect important este că din momentul când a fost informat de către producător că produsele de la sellerii respectivi sunt false, eMag era obligat, inclusiv de producător să anunțe absolut toți clienții care au comandat vreodată de la acești selleri și să oprească imediat folosirea lor, mai ales în cazul produselor cosmetice, pe care le pui direct pe piele !!!!!! Alt lucru urât este că nu poți da review-uri în care să scrii că produsul este contrafăcut”, a mărturisit cumpărătorul.

Acesta a atașat comanda către eMag, dar și documente de la producătorul real al produselor cosmetice, care cereau eMag oprirea imediată de la comercializare a produselor contrafăcute și interzicerea Sellerului de a mai vinde pe platforma eMag.

Concluziile producătorului de cosmetice: Produsele reclamate sunt contrafăcute

Producătorul de cosmetice a fost sesizat de către cumpărători, în urma analizei a zeci de produse vândute pe eMag constatând că acestea sunt contrafăcute.

„Produsul diferă semnificativ de standardele noastre de producție și nu provine din niciuna dintre liniile noastre autorizate.

Produsul contrafăcut implică riscuri serioase, inclusiv:

• Utilizarea unor ingrediente necunoscute sau nesigure;

• Ambalaj înșelător ce poate cauza reacții alergice sau iritații;

• Inducerea în eroare a consumatorilor și prejudicierea imaginii brandului SKIN1004 și a partenerilor oficiali.

Producătorul a cerut eMag să blocheze selerii

Producătorul din Seoul, Coreea, a cerut eMag, în scris, prin firma sa de avocatură, să:

- Verifice toți sellerii activi care listează produse SKIN1004 pe platforma și să le solicite dovada achiziției de la distribuitorul oficial din România: One Master Distribution SRL (eMag - n. red,);

- Informeze imediat toți clienții care au achiziționat produsle că sunt confirmate ca fiind contrafăcute

- Elimine imediat orice seller care nu poate furniza dovada provenienței legale, pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.

„Solicităm, de asemenea, să ne furnizați o listă a vânzătorilor care nu pot transmite dovezi valabile privind proveniența legitimă. Acțiunile acestora sunt considerate o încălcare gravă a legislației privind mărcile înregistrate, care poate duce la proceduri civile și penal”, a scris producătorul.

Ce spune eMag

La solicitarea „Adevărul” reprezentanții eMag au transmis:

„La eMAG, luăm în considerare feedbackul clienților și acționăm rapid pentru a verifica sesizările primite, astfel încât experiența de cumpărare să fie sigură și de încredere. Orice suspiciune legată de un produs sau de un comerciant este tratată cu prioritate maximă, iar clienții sunt încurajați să ne contacteze direct în chat, unde echipa noastră face imediat verificările necesare și ia măsuri.

Pentru ca un comerciant să se listeze pe platformă și să comercializeze produse prin intermediul ei, trebuie să respecte legislația în vigoare, iar în cazul în care se constată abateri, acesta poate să fie suspendat temporar sau definitiv din platformă.

Conform legislației în vigoare, sellerii sunt singurii responsabili pentru produsele pe care le comercializează. Avem un set de indicatori pe care îi urmărim, iar prin verificările periodice luăm măsuri suplimentare de siguranță în beneficiul clienților”.

Lista produselor cosmetice contrafăcute și a sellerilor care le vând pe eMag:

Ser pentru față calmant cu Centella Asiatica SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule 30ml, achiziționat de la vânzătorul: Laforge

Mască de față, Extract de Centella Asiatica, Skin1004, calmează și micșorează porii, îndepărtarea punctelor negre, exfoliază ușor, ușor de curățat,18%, achiziționat de la vânzătorul: Yunxiao Taozhi Department

Loțiune tonică, Skin1004, Madagascar Centella Asiatica, 210ml, pentru față și gât, tip normal, achiziționat de la vânzătorul: Baikeda Department Store

SKIN1004 Set fiole Centella – Korean Ser pentru Control Sebum, Pori, Hidratare, Calmarea și Iluminarea Tenului – 4 x 30ml, achiziționat de la vânzătorul: Refined Department Store

Cremă de Protecție solară cu Acid Hyaluronic și Centella Asiatica SPF 50+ PA++++, Skin 1004, Pentru ten sensibil, Protecție UV, Hidratare intesivă, achiziționat de la vânzătorul: AweixiaoQ

Serum solar SKIN1004 Madagascar Centella, SPF 50+ PA++++, 50 ml, textură ușoară, protecție UV, achiziționat de la vânzătorul: CAIyaqqi

Ser facial, Skin1004, Centella Asiatica, hidratant și calmant, lichid, 100ml, achiziționat de la vânzătorul: Ming Yu Department Store

Spumă de curățtare Skin1004 Madagascar Centella Asiatica, 125ml, curățare profundă, hidratare, pentru ten normal/uscate/mixte, achiziționat de la vânzătorul: Ying Ye Department Store

Crema de Protecție solară cu Acid Hyaluronic și Centella Asiatica SPF 50+ PA++++, Skin 1004, Pentru ten sensibil, Protecție UV, Hidratare intesivă, achiziționat de la vânzătorul: shellsa_store

Ulei de curățare, SKIN1004, Madagascar Centella Light, 200 ml, achiziționat de la vânzătorul: shellsa_store

Ser pentru față cu Centella din Madagascar, Ampoule, 100 ml, Skin1004, achiziționat de la vânzătorul: shellsa_store

Crema de Protecție solară cu Acid Hyaluronic si Centella Asiatica SPF 50+ PA++++, Skin 1004, Pentru ten sensibil, Protectie UV, Hidratare intesivă, achiziționat de la vânzătorul: Hguosha

Crema ușoară de Protecție Solară cu Centella SPF 30 PA++++, Skin 1004, 50 ml, achiziționat de la vânzătorul: LOSOO_store

Crema de Protecție solară cu Acid Hyaluronic si Centella Asiatica SPF 50+ PA++++, Skin 1004, Pentru ten sensibil, Protectie UV, Hidratare intesivă, achiziționat de la vânzătorul: Shaoxing Xinhe Recycling Resources

SKIN1004 Crema hidratantă cu Centella asiatica din Madagascar, Hyalu-Cica, potrivitî pentru pielea sensibilă, hidratantă și calmantă, cremă hidratantă, achiziționat de la vânzătorul: Jiangze Department Store Supermarket

Spumă de curățare cu Centella Asiatica, SKIN1004, Spumă cu Centella Asiatica din Madagascar, Spumă de curățare cu pH scăzut, 125 ml, achiziționat de la vânzătorul: Jiangze Department Store Supermarket

Ulei demachiant, Skin1004, Centella Asiatica Madagascar, curățare delicată, 200ml, achiziționat de la vânzătorul: Jiangze Department Store Supermarket

Spumă demachiantă multi-actiune, spumă demachiantă profunda Madagascar Centella Asiatica, SKIN1004, îndepărtează impuritățile care înfundă porii, aachiziționat de la vânzătorull: Jiangze Department Store Supermarket

Crema Skin 1004 Centella Asiatica, cremă cu extract de Centella Asiatica din Madagascar, calmantă și hidratantă, cu textură ușoară, potrivită, achiziționat de la vânzătorul: Jiangze Department Store Supermarket

Cremă protecție solară, Skin 1004, Madagascar Centella Asiatica, SPF 30, 50 ml, pentru ten normal, achiziționat de la vânzătorul: Jiangze Department Store Supermarket

Ser de față SKIN1004 Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule, 100 ml,achiziționat de la vânzătorul: julian_store

Cremă ușoară de Protecție Solară cu Centella SPF 30 PA++++, Skin 1004, 50 ml, achiziționat de la vânzătorul: ZEMINPEOEL SARL

Ser de față SKIN1004 Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule, 100 ml, achiziționat de la vânzătorul: DF_FO STORE