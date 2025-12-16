Trezoreria SUA respinge oferta lansată de Xtellus Partners pentru activele internaționale ale Lukoil

Trezoreria SUA a respins oferta unui grup condus de banca americană Xtellus Partners pentru activele internaţionale ale grupului rus Lukoil.

Statele Unite şi Marea Britanie au impus în octombrie sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești - Lukoil şi Rosneft - în urma invadării Ucrainei.

Miercuri, Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil, scrie Agerpres.

Banca americană de investiții Xtellus Partners a propus un schimb fără numerar prin care investitorii americani să returneze către Lukoil valorile mobiliare deținute, în schimbul activelor internaționale ale companiei ruse.

Printre potențialii cumpărători ai acestor active se numără ExxonMobil, Chevron, Carlyle, Abu Dhabi Group și grupul maghiar MOL.

Trezoreria SUA a respins însă propunerea, motivând că nu este permisă utilizarea valorilor mobiliare ale unei entități sancționate într-o astfel de tranzacție, iar Xtellus Partners va solicita o licență specială.

Lukoil, afectată de sancțiuni, caută să vândă activele sale internaționale, evaluate la circa 22 de miliarde de dolari.

Mai mulți mari administratori de active din SUA au suferit pierderi de miliarde de dolari după ce au înghețat și depreciat investițiile în companii rusești, inclusiv Lukoil, în urma invaziei Ucrainei din 2022.

În acest context, Xtellus a propus Trezoreriei SUA un schimb fără numerar prin care investitorii americani să cedeze valorile mobiliare Lukoil în schimbul activelor internaționale ale companiei ruse.

Lukoil are aproximativ 200 de benzinării sub marcă proprie în New Jersey, Pennsylvania şi New York. Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie deţinută de Lukoil, care deţine aproximativ 430 de benzinării, a declarat luna trecută că îşi va închide treptat operaţiunile, pe măsură ce combustibilul se epuizează. Anterior, a declarat că se aşteaptă ca Lukoil să vândă lanţul.

Lukoil este unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa distribuţiei de combustibil din Republica Moldova şi Bulgaria, operând aproximativ 600 de benzinării în Turcia şi peste 300 în România.