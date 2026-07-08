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Analiză Suntem oficial cei mai taxați din UE. Cât pierde un român din salariul brut în fața statului și diferența incredibilă față de restul Europei

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Analize Adevărul
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România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea din salariul brut care ajunge la stat sub formă de taxe și contribuții sociale. Potrivit celor mai recente date Eurostat, un angajat român singur, fără copii, pierde în medie 41,5% din câștigul brut, mult peste media europeană de 29,1%.

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Românii duc acasă cea mai mică parte din salariu din toată Uniunea Europeană

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât România aplică o cotă unică de impozitare, însă nivelul ridicat al contribuțiilor sociale face ca salariul net rămas în buzunarul angajaților să fie cel mai mic raportat la venitul brut din UE.

Datele Eurostat pentru anul 2025, publicate în 2026, arată diferențe majore între statele europene în ceea ce privește ponderea salariului brut care ajunge efectiv în buzunarul angajaților.

Pentru o persoană singură, fără copii, care are un salariu mediu, România înregistrează cea mai ridicată povară fiscală asupra veniturilor din muncă: 41,5% din salariul brut este direcționat către impozite și contribuții obligatorii.

Media Uniunii Europene este de 29,1%, ceea ce înseamnă că România depășește media europeană cu peste 12 puncte procentuale.

La nivelul întregii Uniuni, câștigul brut anual mediu este de 37.958 de euro, iar salariul net ajunge la 26.929 de euro. Diferența de 11.029 de euro reprezintă taxele și contribuțiile reținute de stat.

Cipru și Grecia, la polul opus

La cealaltă extremă a clasamentului se află Cipru, unde doar 15,1% din salariul brut este reținut prin taxe și contribuții. Grecia urmează cu 17%, iar alte state cu niveluri reduse de taxare sunt Cehia, Irlanda, Portugalia, Spania și Bulgaria, toate situându-se în jurul pragului de 22%.

Dintre marile economii europene, Germania are cea mai ridicată pondere a taxelor și contribuțiilor din salariul brut, de 34,8%, urmată de Franța cu 26,2%, Italia cu 24,1% și Spania cu 22,1%.

Pe lângă România, doar Lituania, Belgia, Slovenia, Germania, Danemarca și Ungaria depășesc pragul de o treime din salariul brut direcționat către stat.

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Contribuțiile sociale cântăresc mai mult decât impozitul pe venit

Analiza Euronews arată că diferențele dintre state nu sunt explicate doar prin nivelul impozitului pe venit, ci mai ales prin contribuțiile sociale obligatorii.

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Alex Mengden, economist la Tax Foundation, explică faptul că povara fiscală asupra muncii trebuie analizată în ansamblu. El oferă exemplul Danemarcei și Poloniei. Deși Danemarca pare să aibă o taxare ridicată a veniturilor, sistemul se bazează în principal pe impozitul pe venit. În Polonia, în schimb, contribuțiile sociale sunt mult mai importante și depășesc de aproximativ două ori și jumătate impozitul pe venit suportat de un angajat cu salariu mediu.

Cu alte cuvinte, ceea ce contează pentru angajați este suma totală reținută din salariu, indiferent dacă aceasta este încadrată ca impozit sau contribuție socială.

România, pe primul loc la taxare și în cazul familiilor cu copii

Diferențele dintre state devin și mai evidente atunci când sunt analizate familiile cu copii.

În majoritatea statelor europene, existența copiilor reduce considerabil taxarea efectivă a veniturilor, prin deduceri fiscale, credite de impozit sau alocații familiale.

Media europeană pentru un cuplu cu un singur venit și doi copii scade la doar 8% din salariul brut.

În România însă, ponderea taxelor și contribuțiilor rămâne de 33,4%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană.

A doua clasată este Lituania, cu 23,8%, la aproape zece puncte procentuale distanță. În restul Uniunii, doar Ungaria, Slovenia, Finlanda și Danemarca mai depășesc pragul de 20%.

Germania are unul dintre cele mai generoase sisteme pentru familii

Germania este exemplul care ilustrează cel mai bine impactul politicilor fiscale dedicate familiilor.

Pentru o persoană singură fără copii, taxele și contribuțiile reprezintă 34,8% din salariul brut. În schimb, pentru un cuplu cu un singur venit și doi copii, aceeași pondere scade la doar 0,2%.

În ambele situații, salariul brut anual este de 47.514 euro. Diferența apare la salariul net. Persoana singură rămâne cu aproximativ 31.000 de euro, în timp ce familia cu doi copii încasează aproape întregul salariu brut, respectiv 47.424 de euro. Diferența dintre cele două situații este de 16.424 de euro anual.

În Grecia și Polonia, în anumite situații, rezultatul este chiar negativ. Asta înseamnă că venitul net depășește salariul brut datorită alocațiilor familiale și rambursărilor de taxe.

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