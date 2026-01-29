Titlurile de stat FIDELIS intră la tranzacționare pe Bursã: peste 1,87 miliarde lei atrase în prima ediție din 2026

Ministerul Finanțelor listează astăzi, 29 ianuarie, la Bursa de Valori București (BVB), prima ediție din 2026 a titlurilor de stat FIDELIS. Subscrierile realizate între 16 și 23 ianuarie, în valoare totală de peste 1,87 miliarde lei, devin de acum disponibile pentru tranzacționare.

Ediția din ianuarie a atras subscrieri totale de peste 1,87 miliarde lei, un rezultat care confirmă încrederea investitorilor individuali în acest program, a informat joi Ministerul Finanțelor.

„Prima ediție FIDELIS din acest an reconfirmă interesul constant al cetățenilor pentru instrumente de economisire sigure. Ne bucură faptul că programul susține atât dezvoltarea responsabilă a economiilor personale, cât și implicarea socială, prin tranșa dedicată donatorilor de sânge. Listarea de astăzi la Bursă oferă flexibilitate deplină celor care au ales să investească în viitorul lor și al României”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Pe parcursul celor șapte zile ale ofertei, au fost plasate 18.440 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investițiilor de 697,2 milioane lei și 229,96 milioane euro (echivalentul a 1,17 miliarde lei).

Tranșa specială dedicată donatorilor de sânge a înregistrat din nou o participare notabilă. Cu o dobândă de 7,45% pe an, această emisiune a atras 103,8 milioane lei printr-un număr de 2,501 ordine de subscriere. Acești investitori au beneficiat și de reducerea pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la doar 500 lei.

De asemenea, o cerere semnificativă s-a înregistrat pe scadența de 2 ani în lei (dobândă 6,45%), cu subscrieri de 309 milioane lei, precum și pe scadența de 6 ani în lei (dobândă 7,50%), care a atras 188 milioane lei. Emisiunile în euro au atras, de asemenea, un interes solid, în special pe scadența de 10 ani (dobândă 6,20%), unde s-au subscris 151,6 milioane euro. Scadențele de 3 și 5 ani au atras 40,6 milioane euro, respectiv 37,70 milioane euro.

De la lansarea Programului FIDELIS, investițiile totale atrase au ajuns la peste 63,97 miliarde lei, prin intermediul a 524.099 subscrieri. Contribuția donatorilor-investitori, de la debutul parteneriatului cu Rock FM, a depășit 4 miliarde lei.