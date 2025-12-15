Românii au împrumutat statul cu 21,5 miliarde de lei în 2025, prin titlurile Fidelis

search
Publicat:

Ediția de decembrie, a unsprezecea și ultima ediție din acest an a Programului de titluri de stat FIDELIS, derulată în perioada 5 – 12 decembrie 2025, a atras subscrieri de aproape 1,5 miliarde lei (1,49 miliarde lei), a anunțat luni Ministerul Finanțelor.

Titluri de stat Fidelis
Statul a împrumutat 1,5 miliarde de lei de la români, doar într-o săptămână

Pe parcursul perioadei de derulare a ofertei, investitorii au plasat un număr total de 12.724 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investițiilor de 464,70 milioane lei și 201,50 milioane euro.

Încheiem anul 2025 cu un record absolut de la lansarea programului și a parteneriatului cu Rock FM. Suma totală investită de români în cele 11 ediții din acest an depășește 21,1 miliarde lei, un rezultat care dovedește maturitatea pieței locale. Ceea ce ne bucură în mod special la această ediție este apetitul record pentru scadența de 10 ani în euro. Faptul că românii aleg să își plaseze economiile pe un orizont de timp atât de îndelungat este cel mai puternic vot de încredere acordat instrumentelor de economisire ale Ministerului Finanțelor. Totodată, solidaritatea donatorilor-investitori a rămas exemplară în 2025: aceștia au investit peste 1,77 miliarde lei (1.775.546.100 lei) prin 31.501 ordine, salvând vieți și investind în viitorul lor”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.

Rezultatele ediției

Tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadența de 2 ani și o dobândă de 7,55%, a atras 70,1 milioane lei printr-un număr de 1.791 ordine de subscriere, investitorii beneficiind de pragul minim de subscriere redus la 500 lei.

În ceea ce privește emisiunile standard în lei, investitorii au avut la dispoziție trei scadențe. Pentru scadența de 2 ani (dobândă 6,55%) s-au înregistrat subscrieri în valoare de 167,66 milioane lei, realizate prin 2.040 de ordine. Scadența de 4 ani (dobândă 7,10%) a totalizat 37,99 milioane lei, fiind accesată prin 588 de ordine, în timp ce titlurile cu scadența de 6 ani (dobândă 7,50%) au atras 188,91 milioane lei prin intermediul a 1.279 de ordine.

Pentru instrumentele denominate în euro, oferta a inclus scadențe de 3, 5 și 10 ani, iar rezultatele confirmă o tendință clară de orientare a românilor către investițiile pe termen lung. Scadența de 3 ani (dobândă 3,75%) a înregistrat subscrieri de 52,27 milioane euro (echivalentul a aproximativ 266 milioane lei) prin 1.751 de ordine, iar cea de 5 ani (dobândă 4,75%) a cumulat 33,93 milioane euro (echivalentul a cca. 172 milioane lei) prin 1.143 de ordine.

Vedeta acestei ediții a fost, însă, scadența de 10 ani (dobândă 6,20%), care a înregistrat cel mai mare număr de subscrieri dintre toate tranșele emisiunii. Aceasta a atras 115,33 milioane euro (echivalentul a aproximativ 587 milioane lei) prin 4.132 de ordine. Faptul că cea mai lungă maturitate a fost și cea mai accesată demonstrează încrederea ridicată a investitorilor în statul român și preferința acestora pentru plasamente sigure și predictibile pe termen lung.

Bilanț record pentru anul 2025

Programul FIDELIS a înregistrat în 2025 cea mai bună performanță din istoria sa. Cumulând rezultatele celor 11 ediții, inclusiv cea din decembrie, valoarea totală a subscrierilor din acest an se ridică la peste 21,1 miliarde lei, fiind cea mai mare sumă atrasă într-un singur an de la debutul programului.

De la lansarea Programului FIDELIS, investițiile totale atrase au fost de 62,12 miliarde lei, iar contribuția donatorilor-investitori a depășit pragul de 3,91 miliarde lei, fonduri care au susținut atât nevoile de finanțare ale statului, cât și sistemul medical prin donarea de sânge.

