Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
Tinerii români preferă conturile de economii și aurul în detrimentul proprietății imobiliare

Publicat:

Tinerii români aleg conturile de economii, fondurile de piețe monetare (MMF-urile) și aurul în detrimentul proprietății imobiliare, pentru a-și asigura avuția pe termen lung, potrivit unui studiu de piață.

Un tânăr numără bani
Tinerii români renunță la strategia tradițională de a-și obține avuția personală prin investițiile în proprietăți imobiliare și aleg piețele de capital, în special acțiunile și fondurile tranzacționate la bursă (ETF). Un nou sondaj comandat de Revolut și realizat de compania de cercetare Dynata arată modul în care tinerii europeni din Generația Z rescriu regulile de obținere a bogăției pe termen lung.

O nouă mentalitate de investiții GenZ

În toată Europa, 37% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani spun că investițiile în acțiuni și ETF sunt cea mai bună opțiune pentru crearea de bunăstare pe termen lung, depășind imobiliarele. Acestea au fost menționate ca prima opțiune de 30% dintre respondenții din generația Z. Printre toate segmentele de vârstă, acesta prezintă cel mai mic interes față de proprietățile imobiliare ca oportunitate de investiție. În schimb, pentru segmentul de vârstă 45 - 64 de ani, investițiile imobiliare rămân pe prima poziție, cu 38% dintre respondenți indicând această modalitate pentru a acumula o avere solidă, pe termen lung.

În România, tabloul este mai nuanțat. În timp ce aurul și alte metale prețioase (argintul, platina) rămân alegerea principală pentru 36% dintre respondenți, generațiile tinere sunt la fel de interesate de numerar și echivalente de numerar (conturi de economii, fonduri de piețe monetare - MMF). 34% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani menționează aceste instrumente ca fiind cea mai bună alegere pentru sporirea averii personale. Milenialii tineri (25-34 de ani) preferă, la fel ca majoritatea eșantionului de respondenți) metalele prețioase pentru a-și asigura bunăstarea financiară, cu 32% dintre respondenții din această categorie de vârstă. Imobiliarele apar ca prima opțiune de investiții, cu 38%, la generația X (45-54 de ani). Totodată, investițiile imobiliare sunt favorizate într-o măsură mai mare de bărbații români (34%) față de 32% pentru femei.

Potrivit datelor, tânăra generație joacă un rol semnificativ în participarea la piețele de capital din România, 51% având vârste cuprinse între 18-34 de ani. Investitorii români din Generația Z și „milenialii tineri” manifestă, de asemenea, o preferință pentru diversificare. Pentru investițiile recurente, tinerii de 18–34 de ani se orientează către ETF-urile Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD, acesta fiind cel mai popular plan de investiții în rândul generațiilor mai tinere.

Mărunțișul de la cumpărături, transformat în rezervă pentru mai târziu

Utilizatorii mai tineri îmbină, de asemenea, cheltuielile de zi cu zi cu planificarea pe termen mediu și lung, economisind cu ajutorul funcției de rotunjire a sumelor plătite la cumpărături.

„Există o schimbare clară în modul în care generațiile tinere percep avuția sau bunăstarea personală. Ele nu așteaptă să își cumpere prima casă pentru a începe să-și construiască viitorul financiar; încep mai devreme, investesc sume mai mici și folosesc instrumente care au fost cândva destinate investitorilor profesioniști. Această tendință este un rezultat direct al creșterii educației financiare, a accesibilității instrumentelor de investiții, mai ales cu ajutorul platformelor fintech", spune Rolandas Juteika, CEO la Revolut.

Economie

