Tinerii iau cu asalt piața muncii: 15% își doresc remote și doar 1,1% munca în străinătate

Finalul lunilor de vacanță de vară coincide pentru mulți tineri și cu momentul în care se pregătesc să intre pe piața muncii, fie că este vorba despre prima angajare sau despre o schimbare de angajator sau chiar de domeniu.

În acest context, prima săptămână din luna septembrie a adus aproximativ 30.000 de aplicări zilnice din partea candidaților care au între 18 și 24 de ani. Numărul reprezintă aproape o treime din totalul aplicărilor și plasează această categorie la un nivel aproape similar cu cel înregistrat de candidații din segmentul 25 – 35 de ani, cei care aplică în general cel mai mult, indiferent de sezonalitate.

„Datele ne arată că acești tineri au început să prospecteze piața încă din luna august, să aplice și să se pregătească pentru interviuri din timp, astfel încât în momentul revenirii din vacanța de vară să aibă deja semnat un contract de angajare sau să fie foarte aproape de acest pas. Deja în ultima lună vedem 320.000 de aplicări ale candidaților foarte tineri, care au maximum 24 de ani, majoritatea absolvenți de liceu, studenți sau proaspăt absolvenți de studii superioare”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Ce salariu poate avea un începător

Cei mai mulți se orientează către domeniile care scot în piață joburi preponderent entry level: retail, call – center / BPO, servicii, financiar – bancar, turism și IT / telecom. Aleg, de asemenea, orașele mari, precum București, Cluj – Napoca, Iași, Timișoara și Brașov, nu doar pentru că aici au și cele mai multe opțiuni de angajare, dar și pentru că mediile salariale nete pentru pozițiile entry level sunt cele mai mari din țară. Conform datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu net, la nivel național pentru joburile entry-level este de 3.800 de lei. În București, însă, media crește la 4.200 de lei, iar în Cluj Napoca, Timișoara și Iași la 3.900 de lei.

Doar 1,1% dintre tineri vor să muncească în străinătate

Tinerii sunt, totodată, atrași și de ofertele de muncă remote, dar destul de puțin, în schimb, de cele pentru străinătate. Din acest punct de vedere, 14,7% din numărul total de aplicări sunt pentru joburile remote, 1,1% pentru străinătate și 84,2% pentru pozițiile care presupun prezența zilnică la birou.

„Statisticile oficiale confirmă faptul că, în ceea ce priveşte vârsta, tinerii cuprinşi între 16 şi 24 de ani rămân cea mai vulnerabilă categorie pe piaţa muncii, cu o rată a şomajului de 23,5%, în perioada aprilie – iunie 2025. Concret, asta înseamnă că aproape unul din patru tineri activi pe piaţa muncii nu a avut un loc de muncă în această perioadă. Faptul că mai mult de jumătate din numărul total de joburi disponibile se adresează celor care se află în segmentul entry level arată, totuși, că sunt oportunități deschise în piață pentru ei, chiar dacă, în acest moment, competiția pentru un job a crescut, alături de timpul mediu de angajare”, spune Roxana Drăghici.

În ceea ce privește locurile de muncă, în ultima lună angajatorii au postat 25.000 de joburi pe ejobs.ro. Dintre acestea, mai mult de 15.000 sunt poziții entry level.