Teama de criză versus realitatea din buzunare: 6 din 10 români nu strâng bani pentru cazuri de urgență

Românii privesc cu tot mai multă îngrijorare spre viitorul lor financiar, însă tocmai măsurile care i-ar putea proteja în situații critice sunt amânate. Un studiu recent arată că 60% dintre respondenți nu ar putea face față unei urgențe financiare majore, deși riscurile sunt tot mai evidente.

În ciuda acestor temeri, jumătate dintre români evită să își construiască un fond de rezervă, iar aproape tot atâția amână încheierea unor polițe de asigurare, fie că vorbim despre viață, sănătate, locuință sau călătorii, potrivit TVR Info.

Ce îi îngrijorează cel mai mult pe români

Principalele motive de anxietate invocate sunt: costul tot mai ridicat al vieții, lipsa economiilor și problemele de sănătate.

Paradoxal, deși aceste riscuri sunt recunoscute, 56% dintre români preferă cheltuielile imediate, sacrificând investițiile care i-ar putea ajuta pe termen lung.

Prevenția, o lecție încă neînvățată

Doar 22% dintre participanții la studiu spun că iau măsuri preventive în mod concret. Specialiștii atrag atenția că problema nu este doar lipsa banilor, ci și modul în care oamenii se raportează la risc: reacționează abia când criza lovește, deși prevenția ar fi mai ieftină și mai eficientă.

Într-un context economic incert, sfatul clasic de a pune „bani albi pentru zile negre” rămâne mai actual ca oricând.

Un fond de rezervă construit din timp poate face diferența între o situație dificilă și una gestionabilă.