România la limita supraviețuirii: Majoritatea românilor abia își duc traiul. Semnalul de alarmă transmis de clasa de mijloc

Opt din zece români consideră că nivelul taxelor este excesiv, iar peste jumătate recunosc că în ultimul an au fost nevoiți să își consume economiile sau au rămas fără rezerve financiare. Dincolo de dezbaterea despre fiscalitate, datele unui studiu realizat de Centrul de Formare APSAP conturează o realitate economică mai profundă: tot mai mulți români au sentimentul că muncesc mai mult pentru a-și acoperi obligațiile și tot mai puțin pentru a-și îmbunătăți nivelul de trai.

În ultimii ani, românii au fost nevoiți să facă față unui cumul de factori care le-au afectat puterea de cumpărare. Creșterea prețurilor la energie și combustibili, majorarea costurilor asociate locuirii, scumpirea alimentelor și extinderea poverii fiscale asupra mai multor categorii de venituri au schimbat radical percepția asupra stabilității financiare.

Studiul realizat de Centrul de Formare APSAP în perioada august 2025 – iunie 2026 arată că nemulțumirea populației nu este generată doar de nivelul taxelor, ci și de sentimentul că efortul financiar cerut cetățenilor nu este însoțit de servicii publice mai bune sau de o îmbunătățire vizibilă a calității vieții.

Creșterea cotei standard de TVA la 21% și scumpirile succesive au amplificat această stare de oboseală economică. Pentru mulți români, problema nu mai este reprezentată de o măsură fiscală punctuală, ci de impresia că fiecare nouă modificare legislativă înseamnă costuri suplimentare pentru populație.

Datele studiului indică o ruptură profundă între contribuabil și arhitectura fiscală a statului. Nu mai vorbim doar despre nemulțumiri conjuncturale, ci despre o neîncredere care pare să se consolideze de la an la an.

Opt din zece români consideră că taxarea este excesivă

Percepția asupra fiscalității este una dintre cele mai clare concluzii ale cercetării. Nu mai puțin de 81,7% dintre respondenți consideră că impozitarea din România este excesivă. Doar 11,2% cred contrariul, în timp ce 7% nu au putut formula o opinie.

În același timp, doar 20,2% consideră că politicile fiscale actuale se îndreaptă într-o direcție bună. Peste jumătate dintre respondenți spun că direcția este greșită, iar aproape trei din zece nu mai reușesc să identifice o strategie clară.

Mesajul transmis de participanți este unul care depășește simpla nemulțumire față de taxe. Românii nu contestă neapărat ideea de a contribui la bugetul public, ci modul în care este construit raportul dintre contribuție și beneficiu.

„Românii nu resping ideea de a contribui, resping lipsa de echilibru. Oamenii ar accepta mai ușor taxarea dacă ar vedea mai multă eficiență, mai multă rigoare și mai mult respect pentru banii colectați. În schimb, percepția dominantă este că cetățeanul plătește tot mai scump, în timp ce statul livrează tot mai puțin”, arată studiul.

Această percepție este alimentată și de dezbaterile publice privind privilegiile unor categorii de bugetari sau demnitari, într-un moment în care populației i se cere să accepte măsuri de austeritate și costuri mai ridicate.

Clasa de mijloc începe să își consume rezervele financiare

Poate cea mai îngrijorătoare concluzie a studiului este legată de situația financiară a gospodăriilor.

Datele arată că 39,1% dintre respondenți au fost nevoiți să utilizeze economiile acumulate anterior pentru a face față cheltuielilor din ultimele 12 luni. Alți 15,1% spun că au rămas complet fără economii.

În același timp, 18,4% afirmă că veniturile și cheltuielile sunt perfect echilibrate, ceea ce în termeni practici înseamnă că banii se termină odată cu luna și nu mai există spațiu pentru economisire.

Doar 22,5% au reușit să pună deoparte o sumă modestă, iar numai 4,9% spun că economisesc mai mult decât înainte.

Privite împreună, cifrele arată că peste jumătate dintre respondenți fie au intrat deja în economii, fie și-au epuizat complet rezervele financiare. Pentru economiști, acesta este unul dintre cele mai clare semnale de vulnerabilitate financiară, deoarece economiile reprezintă principalul mecanism prin care familiile absorb șocurile economice, de la pierderea unui loc de muncă până la creșteri bruște ale costului vieții.

În momentul în care aceste rezerve încep să dispară, orice nouă presiune financiară poate avea efecte mult mai puternice asupra nivelului de trai.

Veniturile medii nu mai garantează confortul financiar

Un aspect relevant al studiului este profilul respondenților. Cea mai numeroasă categorie este formată din persoane care câștigă între 5.001 și 7.000 de lei net lunar, reprezentând 25,1% din total. Alte categorii importante sunt cele cu venituri între 4.001 și 5.000 de lei și între 7.001 și 9.000 de lei.

Aceste date arată că dificultățile financiare nu mai sunt specifice exclusiv persoanelor cu venituri reduse. Ele se regăsesc inclusiv în rândul celor care, teoretic, fac parte din clasa de mijloc.

În ultimii ani, creșterea accelerată a costurilor pentru locuire, utilități, transport și servicii a diminuat semnificativ capacitatea de economisire a familiilor. Astfel, salarii care până nu demult ofereau un anumit grad de confort financiar sunt astăzi suficiente doar pentru menținerea unui echilibru fragil între încasări și cheltuieli.

Practic, studiul sugerează că o parte a clasei de mijloc începe să resimtă o degradare a siguranței financiare, chiar dacă nivelul veniturilor nu a scăzut.

Mediul privat și contribuabilii au sentimentul că duc greul economiei

Nemulțumirea nu se limitează la fiscalitate. Ea se extinde și asupra relației dintre stat și mediul privat.

Potrivit studiului, 71,9% dintre respondenți consideră că instituțiile statului nu încurajează mediul privat și nu contribuie suficient la dezvoltarea economică. Doar 12,3% cred contrariul.

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Rezultatul este relevant într-un context în care companiile se confruntă cu costuri mai mari, incertitudine fiscală și dificultăți în planificarea investițiilor.

Pentru mulți antreprenori și angajați, statul nu este perceput ca un partener de dezvoltare, ci mai degrabă ca un actor preocupat în primul rând de colectarea veniturilor la buget.

Acest sentiment al dezechilibrului contribuie la amplificarea frustrării generale și la erodarea încrederii în instituțiile publice.

Economia subterană amplifică sentimentul de nedreptate

O altă concluzie importantă privește percepția asupra economiei subterane.

Doar 5,6% dintre respondenți cred că în ultimii doi ani au existat progrese semnificative în combaterea economiei la negru. Alți 29,6% admit existența unor progrese, dar consideră că acestea sunt lente.

În schimb, aproape două treimi dintre participanți nu observă schimbări reale sau cred chiar că fenomenul s-a amplificat.

Pentru contribuabilul care își declară veniturile și își plătește taxele, această percepție generează un sentiment puternic de inechitate.

„Aceasta este, poate, una dintre cele mai iritante contradicții pentru contribuabilul corect: statul devine tot mai exigent cu cei care declară, plătesc și se conformează, dar nu reușește să convingă publicul că îi prinde cu adevărat pe cei care ocolesc sistemul”, se arată în analiza APSAP.

Atunci când cetățeanul are impresia că presiunea fiscală crește doar asupra celor care respectă regulile, încrederea în sistem se erodează și mai mult.

Românii nu resping Europa, dar contestă modul în care ajung la ei costurile schimbării

Interesant este că percepția asupra Uniunii Europene este mult mai nuanțată decât dezbaterea publică din ultimii ani.

Aproape 45% dintre respondenți consideră că modificările impuse sau recomandate de Uniunea Europeană sunt benefice pentru cetățeni și contribuie la îmbunătățirea legislației și a calității vieții. În același timp, 33,8% cred că o parte dintre aceste măsuri sunt în defavoarea cetățenilor, iar 9% consideră că legislația națională ar trebui să fie independentă de influența Bruxelles-ului.

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Rezultatele arată că România nu este o societate majoritar anti-europeană. În schimb, există o polarizare tot mai evidentă între cei care percep beneficiile integrării europene și cei care asociază schimbările legislative cu noi costuri și obligații.

Această diferență de percepție pare să fie alimentată mai degrabă de modul în care politicile sunt explicate și implementate la nivel național decât de respingerea proiectului european în sine.

O societate care consumă rezervele nu poate construi pe termen lung

Dincolo de cifrele privind taxele, veniturile sau economiile, studiul transmite un mesaj mai profund despre starea de spirit a unei părți importante a populației active.

Atunci când oamenii încep să își consume economiile pentru cheltuielile curente, când renunță la planuri de viitor și când fiecare nouă taxă este percepută ca o amenințare directă la adresa bugetului familiei, apare o schimbare de perspectivă care depășește zona economică.

„Pentru foarte mulți români, povara fiscală nu mai este doar o cifră din Codul fiscal, ci o apăsare zilnică”, concluzionează studiul realizat de Centrul de Formare APSAP.

În acest climat de incertitudine, tot mai mulți români încearcă să își construiască o formă de siguranță prin dezvoltare profesională și acumularea de competențe noi. Participanții la studiu provin în mare parte din categoria populației active, preocupată de evoluția profesională și de menținerea competitivității pe piața muncii.

„Românii nu mai privesc formarea profesională ca pe un moft. Pentru tot mai mulți oameni activi pe piața muncii, perfecționarea a devenit o formă de protecție profesională. Într-o economie instabilă, cu taxe în creștere și costuri mai mari, competențele actualizate sunt una dintre puținele forme reale de siguranță”, afirmă Bogdan-Costin Fârșirotu, președintele Centrului de Formare APSAP.

În esență, datele arată că problema principală nu este doar nivelul taxelor sau al prețurilor, ci faptul că tot mai mulți români au sentimentul că nu mai reușesc să avanseze. În loc să economisească, să investească sau să își îmbunătățească nivelul de trai, o parte importantă a populației se concentrează pe menținerea echilibrului de la o lună la alta. Iar atunci când supraviețuirea financiară începe să înlocuiască planificarea pe termen lung, semnalul de alarmă nu mai privește doar gospodăriile individuale, ci întreaga economie.