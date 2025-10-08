Cât va costa energia electrică din 2026. Ce se schimbă pentru consumatori

Furnizorii de energie electrică din România au publicat deja ofertele de preț pentru consumatorii casnici începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Valorile includ prețul energiei, valoarea componentei fixe (dacă oferta conține acest element), tarifele reglementate pentru servicii (transport, serviciu de sistem și serviciul de distribuție), contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciza și TVA-ul.

Potrivit datelor oficiale publicate pe comparatorul ANRE, cele mai convenabile 10 oferte pentru consumatorii casnici din București deserviți în sistem concurențial, sunt următoarele:

1. Hidroelectrica – 1,07 lei/Kwh

2. Nova Power&Gas SRL (preț fix 3 luni) – 1,12 lei/Kwh

3. Nova Power&Gas SRL (preț fix 12 luni) – 1,18 lei/Kwh

4. PPC Energie SA – 1,30 lei/Kwh

5. Premier Energie Furnizare – 1,33 lei/Kwh

6. E.On Energie – 1,33 lei/KWH

7. Engie România – 1,35 lei/Kwh

8. OMV Petrom – 1,37 lei/Kwh

9. Energy Core Development SRL – 1,38 lei/Kwh

10. Tinmar Energy – 1,48 lei/Kwh

La polul opus, cele mai mari prețuri din ofertele de energie electrică pentru connsumatorii casnici sunt cele ale următorilor furnizori:

1. Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice ISPH SA – 2,21 lei/Kwh

2. Transenergo Com SA – 1,97 lei/Kwh

3. Photovoltaic Green Project SRL – 1,94 lei/Kwh

4. Transenergo Microhidro SRL – 1,89 lei/Kwh

5. Cooperativadeenergie Furnizare – 1,88 lei/Kwh

6. Auchan Renewable Energy – 1,86 lei/Kwh

7. EFT Power SRL – 1,73 lei/Kwh

8. EFT Furnizare – 1,73 lei/Kwh

9. Energy Distribution Services – 1,61 lei/Kwh

10. Renovatio Trading SRL – 1,61 lei/Kwh

Majoritatea ofertelor sunt aproape identice cu cele din prezent. Excepții fac cele mai scumpe, printre care în momentul de față se numără și Hermes Energy International – 2,33 lei/Kwh.

ANRE spunea că prețurile vor scădea și mai mult

Amintim că recent, președintele ANRE, George Niculescu, a afirmat că trendul de scădere a preţurilor la energie electrică va continua, pentru că suntem într-o piaţă a consumatorilor, furnizorul fiind obligat să vină cu un preţ competitiv, ca să nu rămână fără portofoliul de consumatori.

„Trebuie să vedem că după data de 1 iulie, când schema de plafonare-compensare la energie electrică a expirat, în comparatorul de preţuri pe care noi îl punem la dispoziţia consumatorilor pe site-ul ANRE, unii furnizori au scăzut preţurile în ofertele lor. Eu sunt convins că trendul acesta va continua, tocmai pentru că suntem într-o piaţă, în momentul de faţă, a consumatorilor. Atâta timp cât preţul este liber şi eu pot să-mi aleg furnizorul cu cea mai bună ofertă, furnizorul va fi obligat să vină cu un preţ competitiv, în aşa fel încât să nu rămână fără obiectul muncii, fără portofoliul de consumatori. Dacă preţul ar fi rămas în continuare plafonat sau fix pentru o perioadă de timp, eu, consumator, n-aş fi avut niciun fel de motiv să mă mut de la un furnizor la altul, iar competiţia, evident, că ar fi fost prejudiciată", a afirmat Niculescu, vineri, la o conferinţă de specialitate.

Potrivit acestuia, toată lumea are un rol în zona de energie.

„Dacă piaţa, industria şi consumatorii se uită la instituţiile publice şi aşteaptă de la noi decizii asumate, cred că de la piaţă aşteptăm servicii de înaltă calitate, produse corecte, iar din partea consumatorilor îmi doresc să depună eforturi din ce în ce mai mari în a se informa corect despre ce se întâmplă în piaţă. Iarăşi, revin, sunt o grămadă de mesaje, foarte multe mesaje în această perioadă, cred că trebuie să le extragem pe cele corecte şi să luăm deciziile foarte bine informaţi", a subliniat şeful ANRE.

George Niculescu i-a îndemnat pe consumatori să îşi aleagă atent ofertele disponibile pe piaţa energiei, iar pe furnizori să vină cu preţuri corecte.

„Dacă revenim la problema preţurilor din energie care este foarte des vehiculată în această perioadă, pe consumatori îi îndemn să îşi aleagă foarte bine ofertele care sunt disponibile, furnizorii trebuie să vină cu preţuri corecte pentru aceştia, iar migraţia aceasta a clienţilor de la un furnizor la altul, cred eu că este foarte bună, trebuie încurajată, în aşa fel încât furnizorii să-şi calibreze ofertele în funcţie şi de posibilităţile de suportabilitate ale consumatorilor. Un factor foarte important este şi lichiditatea în piaţă, pentru că furnizorii nu pot veni cu oferte competitive pentru consumatori dacă produsul lipseşte cu desăvârşire din piaţă sau dacă este vândut la un preţ foarte mare. Şi atunci trebuie să ne uităm la cine sunt cei care produc energie electrică în România, care este acţionariatul acestor companii şi să vedem exact dacă preţul acesta de vânzare, mare, al energiei electrice de către producători, cumva este sursa acestor preţuri mari pe care le vedem în facturile consumatorilor", a arătat el.