search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cât va costa energia electrică din 2026. Ce se schimbă pentru consumatori

0
0
Publicat:

Furnizorii de energie electrică din România au publicat deja ofertele de preț pentru consumatorii casnici începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Colaj foto cu un contor de energie electrică și un stâlp de înaltă tensiune
Furnizorii de energie electrică din România au publicat deja ofertele de preț. Foto Shutterstock

Valorile includ prețul energiei, valoarea componentei fixe (dacă oferta conține acest element), tarifele reglementate pentru servicii (transport, serviciu de sistem și serviciul de distribuție), contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciza și TVA-ul.

Potrivit datelor oficiale publicate pe comparatorul ANRE, cele mai convenabile 10 oferte pentru consumatorii casnici din București deserviți în sistem concurențial, sunt următoarele:

1. Hidroelectrica – 1,07 lei/Kwh

2. Nova Power&Gas SRL (preț fix 3 luni) – 1,12 lei/Kwh

3. Nova Power&Gas SRL (preț fix 12 luni) – 1,18 lei/Kwh

4. PPC Energie SA – 1,30 lei/Kwh

5. Premier Energie Furnizare – 1,33 lei/Kwh

6. E.On Energie – 1,33 lei/KWH

7. Engie România – 1,35 lei/Kwh

8. OMV Petrom – 1,37 lei/Kwh

9. Energy Core Development SRL – 1,38 lei/Kwh

10. Tinmar Energy – 1,48 lei/Kwh

La polul opus, cele mai mari prețuri din ofertele de energie electrică pentru connsumatorii casnici sunt cele ale următorilor furnizori:

1. Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice ISPH SA – 2,21 lei/Kwh

2. Transenergo Com SA – 1,97 lei/Kwh

3. Photovoltaic Green Project SRL – 1,94 lei/Kwh

4. Transenergo Microhidro SRL – 1,89 lei/Kwh

5. Cooperativadeenergie Furnizare – 1,88 lei/Kwh

6. Auchan Renewable Energy – 1,86 lei/Kwh

7. EFT Power SRL – 1,73 lei/Kwh

8. EFT Furnizare – 1,73 lei/Kwh

9. Energy Distribution Services – 1,61 lei/Kwh

10. Renovatio Trading SRL – 1,61 lei/Kwh

Majoritatea ofertelor sunt aproape identice cu cele din prezent. Excepții fac cele mai scumpe, printre care în momentul de față se numără și Hermes Energy International – 2,33 lei/Kwh.

ANRE spunea că prețurile vor scădea și mai mult

Amintim că recent, președintele ANRE, George Niculescu, a afirmat că trendul de scădere a preţurilor la energie electrică va continua, pentru că suntem într-o piaţă a consumatorilor, furnizorul fiind obligat să vină cu un preţ competitiv, ca să nu rămână fără portofoliul de consumatori.

„Trebuie să vedem că după data de 1 iulie, când schema de plafonare-compensare la energie electrică a expirat, în comparatorul de preţuri pe care noi îl punem la dispoziţia consumatorilor pe site-ul ANRE, unii furnizori au scăzut preţurile în ofertele lor. Eu sunt convins că trendul acesta va continua, tocmai pentru că suntem într-o piaţă, în momentul de faţă, a consumatorilor. Atâta timp cât preţul este liber şi eu pot să-mi aleg furnizorul cu cea mai bună ofertă, furnizorul va fi obligat să vină cu un preţ competitiv, în aşa fel încât să nu rămână fără obiectul muncii, fără portofoliul de consumatori. Dacă preţul ar fi rămas în continuare plafonat sau fix pentru o perioadă de timp, eu, consumator, n-aş fi avut niciun fel de motiv să mă mut de la un furnizor la altul, iar competiţia, evident, că ar fi fost prejudiciată", a afirmat Niculescu, vineri, la o conferinţă de specialitate.

Potrivit acestuia, toată lumea are un rol în zona de energie.

„Dacă piaţa, industria şi consumatorii se uită la instituţiile publice şi aşteaptă de la noi decizii asumate, cred că de la piaţă aşteptăm servicii de înaltă calitate, produse corecte, iar din partea consumatorilor îmi doresc să depună eforturi din ce în ce mai mari în a se informa corect despre ce se întâmplă în piaţă. Iarăşi, revin, sunt o grămadă de mesaje, foarte multe mesaje în această perioadă, cred că trebuie să le extragem pe cele corecte şi să luăm deciziile foarte bine informaţi", a subliniat şeful ANRE.

George Niculescu i-a îndemnat pe consumatori să îşi aleagă atent ofertele disponibile pe piaţa energiei, iar pe furnizori să vină cu preţuri corecte.

„Dacă revenim la problema preţurilor din energie care este foarte des vehiculată în această perioadă, pe consumatori îi îndemn să îşi aleagă foarte bine ofertele care sunt disponibile, furnizorii trebuie să vină cu preţuri corecte pentru aceştia, iar migraţia aceasta a clienţilor de la un furnizor la altul, cred eu că este foarte bună, trebuie încurajată, în aşa fel încât furnizorii să-şi calibreze ofertele în funcţie şi de posibilităţile de suportabilitate ale consumatorilor. Un factor foarte important este şi lichiditatea în piaţă, pentru că furnizorii nu pot veni cu oferte competitive pentru consumatori dacă produsul lipseşte cu desăvârşire din piaţă sau dacă este vândut la un preţ foarte mare. Şi atunci trebuie să ne uităm la cine sunt cei care produc energie electrică în România, care este acţionariatul acestor companii şi să vedem exact dacă preţul acesta de vânzare, mare, al energiei electrice de către producători, cumva este sursa acestor preţuri mari pe care le vedem în facturile consumatorilor", a arătat el.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care vine iarna în octombrie, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
Monica Bousquet, culturista care face furori la 64 de ani. Cum arată, de fapt
fanatik.ro
image
VIDEO. Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
libertatea.ro
image
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Schimbare radicală! Anunțul făcut după ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală
playtech.ro
image
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu aţi auzit de el”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii cutremurătoare la patru luni după moartea lui Ciprian Pian! Colegul său de celulă rupe tăcerea: „I-a provocat reacții adverse”
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Când intră pensia din octombrie pe card. Vești bune pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia jpg
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Plevna. Reduta Grivița II, după Koenen, în „Illustrierte Zeitung”, 1877, nr. 1790, p. 304 (© Arhivele Naționale ale României, Bibliotecă, Nicolae Iorga, Războiul din 1877-8 în ilustrații, p. 28-21, în „Almanahul Graficei Române” , Craiova, 1929)
Luptele duse pentru cucerirea redutei Grivița II, în timpul Războiului de Independență
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani