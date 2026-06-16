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Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să economisească

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De ce unii reușesc să pună constant bani deoparte, în timp ce alții ajung să se întrebe unde s-a dus salariul înainte de finalul lunii? Experții financiari spun că răspunsul nu ține întotdeauna de nivelul veniturilor, ci de obiceiurile dezvoltate în timp și de modul în care sunt gestionate deciziile financiare. 

calcule salariu
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie Sursă foto: Shutterstock

De ce nu reușesc mulți oameni să economisească

Pentru multe persoane, economisirea rămâne un obiectiv care este amânat de la o lună la alta. Adrian Asoltanie, expert financiar, spune că nivelul salariului contează, însă nu este singurul factor care explică dificultatea de a pune bani deoparte.

„Când vine vorba de cât de mult contează nivelul salariului în procesul de economisire este un factor important, desigur, pentru că ai cheltuieli ale vieții de care nu scapă absolut nimeni, cu locuința, cu mâncarea, cu sănătatea, cu transportul, cu datoriile, cu obligațiile pe care le avem cu toții”, declară acesta pentru „Adevărul”.

În opinia sa, una dintre cele mai frecvente greșeli este amânarea economisirii până la finalul lunii. „Principalul element este lipsa obiceiului de a economisi, pentru că o greșeală pe care o fac foarte mulți oameni este că lasă economisirea pe ce rămâne la finalul lunii și de obicei nu prea rămâne nimic la finalul lunii, situație care se întâmplă și la cei cu venituri de 3.500 lei, dar se întâmplă și la cei cu venituri de 3.500 euro”, explică specialistul.

Principiul „plătește-te pe tine primul”

Soluția recomandată de expert este simplă: economisirea trebuie făcută imediat după încasarea salariului.

„Acest principiu se numește plătește-te pe tine primul, înainte să plătești banca, compania de gaze, de curent, de internet, de telefon, platformele sau aplicațiile pe care le folosești. Plătește-te pe tine primul”, spune Adrian Asoltanie.

El recomandă inclusiv cumpărarea de valută în ziua salariului. „O recomandare foarte simplă în zona de economisire este: în ziua de salariu, oprește-te la o casă de schimb valutar și cumpără 10 euro sau 20 euro sau 50 euro dacă veniturile sunt mici. Psihologic, românii umblă foarte greu la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls și ăsta este un element important în disciplina economisirii”, afirmă expertul.

Nu toți oamenii au aceeași capacitate de a economisi

Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian, atrage atenția că discuțiile despre disciplină financiară ignoră adesea contextul economic în care trăiesc oamenii.

„Cred că este important să începem această discuție cu o clarificare pe care o consider esențială și care lipsește frecvent din spațiul public: nu toți oamenii au, în mod real, aceeași capacitate de a economisi”, spune aceasta.

Psihoterapeutul subliniază că există persoane care trăiesc de la o lună la alta și care întâmpină dificultăți în acoperirea nevoilor de bază.

„În aceste situații, a spune că nu economisesc pentru că nu au disciplină financiară pare profund nedrept. De aceea, consider că este important să nu transformăm o problemă structurală într-una exclusiv individuală”, explică ea.

Potrivit spuselor sale, economisirea devine realist posibilă abia atunci când există un minim de stabilitate financiară și psihologică. Cercetările arată că stresul financiar cronic reduce capacitatea de planificare și consumă o parte importantă din resursele cognitive ale unei persoane.

Ce fac diferit oamenii care reușesc să pună bani deoparte

În ciuda diferențelor de venit, atât specialiștii în finanțe, cât și cei din domeniul psihologiei observă un element comun: oamenii care economisesc constant nu se bazează exclusiv pe voință.

„Diferența nu ține, în primul rând, de moralitate sau disciplină, ci de arhitectura deciziilor. Oamenii care reușesc să economisească constant nu se bazează pe motivație, ci pe sisteme”, afirmă Gabriela Răileanu.

Potrivit acesteia, cei care economisesc cu succes automatizează transferurile către conturile de economii, separă banii pe categorii și reduc numărul deciziilor zilnice legate de bani.

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„Psihologic vorbind, acest lucru este esențial, pentru că mintea umană favorizează constant prezentul în detrimentul viitorului. Fără mecanisme automate, viitorul pierde aproape întotdeauna competiția cu nevoile imediate”, explică psihoterapeuta.

Aceeași idee este susținută și de Adrian Asoltanie, care consideră că automatizarea compensează lipsa de disciplină.

„Automatizarea în economisire compensează lipsa de disciplină și duce la o acumulare consistentă pe termen lung”, spune expertul financiar.

El recomandă activarea unor mecanisme automate de economisire și investiții, inclusiv prin Pilonul III de pensii sau prin alte instrumente financiare care permit contribuții regulate.

Greșelile care pot costa scump pe termen lung

Potrivit lui Adrian Asoltanie, una dintre cele mai frecvente greșeli este păstrarea economiilor în conturi care nu oferă randamente capabile să compenseze inflația.

Specialistul avertizează că simpla păstrare a banilor într-un cont bancar poate duce la erodarea puterii de cumpărare, în timp ce deprecierea valutară poate afecta economiile ținute exclusiv în lei.

O altă greșeală este căutarea câștigurilor rapide. „Aici intrăm în zona de țepe financiare, când pur și simplu o persoană care reușește să pună bani deoparte ajunge să-i piardă pe toți fiindcă s-a băgat în cine știe ce țeapă, a fost păcălită de cineva, telefoane fantomă sau mai știu eu ce alte aplicații sau scheme”, avertizează expertul.

„Țânțarii financiari” care golesc portofelul

Atât economiștii, cât și psihologii recunosc că micile cheltuieli repetate pot avea efecte importante în timp.

Adrian Asoltanie le numește „țânțari financiari”. „Asemeni țânțarilor, tind să te stoarcă, să-ți consume o parte foarte consistentă din resursele financiare”, spune acesta.

El oferă exemplul fumatului: un pachet de țigări de 30 de lei pe zi înseamnă peste 10.000 de lei cheltuiți într-un an.

În același timp, Gabriela Răileanu atrage atenția că nu orice cheltuială mică reprezintă o problemă. „O cheltuială mică zilnică nu este, în sine, o problemă de disciplină. De multe ori, ea are o funcție psihologică: reducerea stresului, reglarea emoțională, oferirea unui mic sentiment de control într-o zi dificilă”, explică ea.

Problema apare atunci când astfel de comportamente devin automate și neobservate.

Cum afli unde se duc banii

Pentru persoanele care au impresia că salariul „dispare” înainte de sfârșitul lunii, ambii specialiști recomandă monitorizarea atentă a cheltuielilor.

De pildă, Gabriela Răileanu propune ceea ce numește „jurnalul fără judecată al banilor”, un exercițiu care presupune notarea tuturor cheltuielilor timp de câteva zile, fără autocritică și fără încercarea imediată de a le reduce.

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La rândul său, Adrian Asoltanie recomandă realizarea unui buget anual.

„Dacă o persoană simte că i se scurg banii printre degete și că nu rămâne cu mare lucru la finalul lunii, două ar fi recomandările foarte importante: să-și facă un buget pe un an de zile și să combine acest buget cu obiceiul de a economisi și mai ales de a investi în ziua salariului”, spune el.

Obiceiul care poate face diferența la pensie

Întrebați care este cel mai important comportament financiar pentru viitor, ambii specialiști indică aceeași direcție: economisirea automată și constantă.

„Un singur obicei cu impact real pe termen lung ar fi economisirea automată, la începutul lunii, înainte de orice alte cheltuieli, chiar și în sume mici”, spune Gabriela Răileanu.

Adrian Asoltanie merge și mai departe: „Dacă ar fi măcar un singur obicei pe care să-l dezvoltăm pe parcursul vieții pentru un viitor financiar mai stabil și mai prosper, acesta de a investi în ziua de salariu este de departe cel mai eficient.”

Așadar, siguranța financiară la pensie nu se construiește prin decizii spectaculoase sau câștiguri rapide, ci prin obiceiuri repetate constant ani la rând. Economisirea automată, monitorizarea cheltuielilor și evitarea impulsurilor financiare pot face, în timp, diferența dintre vulnerabilitate și stabilitate financiară.

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