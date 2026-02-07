Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE

Mulți români care au călătorit în Occident spun că au fost surprinși de prețurile alimentelor din supermarketuri, pe care le consideră mai accesibile decât în România. Statisticile Comisiei Europene le prezintă într-un mod cu totul diferit.

Mitul prețurilor mai mari la alimente în supermarketurile din România, față de cele din Vestul Europei, stârnește dezbateri aprinse pe platformele de socializare.

Mulți români se plâng că se întorc de la cumpărături cu plase tot mai ușoare, pentru care cheltuie tot mai mulți bani. Cei care au călătorit sau locuiesc în afara României amintesc că, la multe produse, prețurile din supermarketurile din Occident sunt mult mai accesibile decât cele din România.

Explicațiile oferite de români sunt diverse: de la cheltuielile de transport și taxele de import, până la adaosurile practicate de supermarketuri în dorința de a maximiza profitul.

Mulți români susțin că, în Vest, alimentele de bază sunt mai ieftine, în timp ce serviciile sunt mai scumpe. În schimb, cei mai mulți dintre cei care își povestesc experiențele la cumpărături sunt de acord că, indiferent de diferențele de preț, românii sunt afectați în principal de faptul că salariile din România au rămas mult în urma celor din Occident.

Românii, mai încântați de prețurile alimentelor în Occident

Fructele și legumele, aflate pentru mulți români în topul celor mai căutate alimente, sunt cel mai adesea comparate. Unii români cred că este normal ca în state ca Spania, Grecia și Franța fructele să fie mai ieftine, având în vedere că aceste țări au o agricultură mai dezvoltată.

„Noi importăm din aceste țări, deci plătim același preț ca spaniolul, plus transportul și adaosul distribuitorului local”, scrie un român, pe platforma Reddit.

Altcineva crede că roșiile cherry cultivate în Spania sunt mai ieftin de livrat către un magazin din Europa de Vest decât în România, iar merele din Polonia ajung, de asemenea, mai ieftin în Vest.

Un alt român spune că se simte mai bogat în Spania decât locuind într-un oraș de provincie din România, unde atât prețul alimentelor, cât și al băuturilor este mai ridicat.

„Spania stă foarte bine la agricultură, în timp ce noi ne-am pierdut interesul. La noi, producătorii sunt mici, nu se asociază și vând fiecare unde poate. Dacă nu pot vinde, aruncă marfa. Iar dacă mâine și poimâine nu plouă, s-a dus un sfert din cultură”, crede acesta.

Altcineva spune că a locuit în Irlanda și, pentru a face economii, a ales să meargă frecvent la cumpărături și să gătească acasă.

„Mare mi-a fost mirarea când am văzut cât de ieftin este față de România”, a afirmat acesta.

Și unii români stabiliți în Italia se declară mulțumiți de prețurile din țara unde trăiesc.

„Atât în magazine, cât și la restaurante plăteam, în cel mai rău caz, prețuri asemănătoare cu cele de aici, pe mâncăruri net superioare ca gust și calitate. Singurele produse la care am văzut prețuri mai mici în România sunt laptele (nu toate lactatele, strict laptele) și carnea (nu și mezelurile)”, afirmă acesta.

Prețurile „au luat-o razna”, susține un alt internaut, iar motivul ar fi dorința retailerilor de a-și crește profiturile.

„Azi am făcut cumpărături de 80 de euro și nu mi se pare că am luat mare lucru. Nu m-ar fi deranjat să dau acești bani, dar măcar calitatea produselor să fie mai ridicată. În Italia, cu 80 de euro, mi se pare că mănânc mai bine, mai calitativ și mai mult decât în România”, afirmă acesta.

Că prețurile sunt în creștere absurdă în ultimii ani nu mai este o noutate, susține un alt român. „Acum a început, într-adevăr, să se simtă mai tare”, concluzionează acesta.

„Dacă te uiți pe bon, o să vezi că maximum o treime din bani se duc pe produse de bază — carne, ouă, cartofi, orez. De exemplu, 2 kg de cotlet de porc costă 36 de lei, 30 de ouă 32 de lei, 10 kg de cartofi 25 de lei, 5 kg de orez 30 de lei, trei pungi de legume congelate 15 lei și 3 kg de mere 10 lei. În total, 150 de lei”, afirmă altcineva.

Produsele locale pot fi o soluție mai ieftină

Un român consideră că o soluție pentru nemulțumirile legate de prețul alimentelor ar fi cumpărarea direct de la producători, lucru dificil de realizat pentru majoritatea oamenilor.

„Mâncarea e mai ieftină în Belgia decât în România, pentru că brandurile proprii ale magazinelor domină clar piața. Când poți cumpăra un produs la jumătate de preț, cu 90% din calitatea celui branduit, alegerea e evidentă”, afirmă un român care locuiește în Belgia.

Deși prețurile alimentelor pot fi mai mici în Occident, România este mai accesibilă în privința costurilor serviciilor și utilităților.

„Am stat o perioadă prin Franța și Marea Britanie. Încă mi se pare mai ieftin în România. În Franța, de exemplu, cu 6 euro iei 500–600 de grame de piept de pui, iar la noi iei un kilogram. Unele produse sunt mai ieftine în Occident, dar la carne și legume mie mi s-a părut mai scump în Vest. În schimb, apa este foarte ieftină în alte țări, comparativ cu România”, afirmă un român.

Sunt și români mulțumiți de prețurile din supermarketuri.

„Am luat dintr-un supermarket pulpă de porc cu 16 lei/kg. Cât ați vrea să fie un kilogram de carne ca să fie lumea fericită? 4–5 lei? Am mai cumpărat cașcaval de 400 de grame, cu 14 lei, și apă la doi litri, cu 2,79 lei. Carnea este ieftină la noi, iar fructele și legumele sunt mai ieftine în Vest. La noi, probabil, contează și faptul că mulți își cresc porci și găini pentru consum propriu, ceea ce duce la un consum mai mic din comerț și, implicit, la prețuri mai scăzute”, afirmă acesta.

Un român care a locuit mai mulți ani în Marea Britanie spune că s-a împăcat cu prețurile din magazinele locale, însă a observat că serviciile sunt mult mai scumpe.

„Alimentele sunt mai ieftine în UK, dar o chirie care nici măcar nu e în Londra pornește de la minimum 1.000 de lire, fără apă și curent. La asta se adaugă taxa lunară pentru gunoi, drumuri și alte servicii oferite de stat, care începe de la 200 de lire, plus multe alte cheltuieli. Și nici acolo nu câștigă toată lumea 5.000 de lire pe lună”, afirmă acesta.

Prețurile din România sunt comparabile cu cele din Germania, afirmă un alt român.

„În Germania, de exemplu, laptele este 1 euro, iar la noi cam tot atât (în ambele cazuri vorbim de cele mai ieftine variante). Multe produse de bază sunt, aș spune, preț pe preț. În schimb, dulciurile au luat-o razna la noi. Și să nu uităm de dublul standard al calității”, afirmă acesta.

Oferte asemănătoare în supermarketuri

Comparațiile între prețurile alimentelor din supermarketuri pot fi făcute analizând ofertele afișate pe site-urile acestora, din diferite state.

De exemplu, în magazinele Lidl, prețul unui kilogram de portocale este de 7,99 lei în România, 1,29 euro în Austria (aproximativ 6,6 lei, la cursul actual), 1,25 euro în Germania (6,4 lei), 1 CHF în Elveția (aproximativ 5,5 lei), iar în Grecia – 0,8 euro (4,1 lei).

În lanțul de magazine Kaufland, o plasă de cartofi de 2,5 kilograme costă 2 euro în Germania (aproximativ 10,2 lei), circa 7 lei în România, iar în Bulgaria mai puțin de 4 lei.

Prețul merelor este ceva mai redus în România față de alte state. În Lidl, prețul unui kilogram de mere în România începe de la 3,79 lei, iar în Italia de la 0,95 euro (aproximativ 4,8 lei).

România rămâne printre țările UE cu cele mai mici prețuri

Cele mai recente rapoarte publicate de Comisia Europeană, pe platforma Eurostat, arată însă că România se află în continuare printre statele Uniunii Europene cu cele mai mici prețuri la alimente.

Un raport publicat în decembrie 2025 de Eurostat, care a analizat prețurile din 36 de state europene (UE, EFTA și țări candidate la UE), arată că în 2024, Luxemburg a avut cel mai ridicat nivel al prețurilor dintre țările UE, cu 48% peste media UE.

Totuși, țările EFTA (Asociația Europeană a Liberului Schimb) Elveția și Islanda au înregistrat niveluri ale prețurilor și mai ridicate, de 82%, respectiv 72% peste media UE. Norvegia, precum și statele membre ale UE Danemarca, Irlanda, Finlanda și Suedia, au avut niveluri ale prețurilor cu peste 20% peste media UE. Țările de Jos, Belgia, Austria, Germania și Franța au fost alte state UE cu niveluri ale prețurilor peste media Uniunii.

Țările candidate Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, precum și statele UE Bulgaria și România au avut niveluri ale prețurilor situate între 40% și 50% sub media UE, iar țările candidate Macedonia de Nord și Turcia au avut niveluri ale prețurilor cu 51% sub media UE.

Eurostat arată că, în 2024, nivelurile de preț pentru alimente și băuturi nealcoolice au fost cu 24% peste media UE în Luxemburg, urmat de Danemarca, cu 20% peste medie, în timp ce România a avut prețuri cu 22% sub media UE, urmată de Slovacia, cu 16% sub medie.

„În rândul statelor UE, cele mai scăzute prețuri la alimente au fost înregistrate în România, la băuturi nealcoolice în Italia, iar la tutun în Bulgaria”, mai arată raportul publicat în decembrie 2025.

În 2024, dintre toate cele 36 de țări, Elveția a înregistrat cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru pâine și cereale, carne și pește. Islanda a fost cea mai scumpă țară pentru produsele lactate (lapte, brânză și ouă). La nivelul UE, Danemarca a fost cea mai scumpă pentru pâine și cereale și pentru pește, Luxemburg pentru carne, iar Cipru și Grecia au fost cele mai scumpe pentru produsele lactate.

Dintre toate cele 36 de țări, Macedonia de Nord a fost cea mai ieftină pentru pâine și cereale, Turcia pentru carne, iar România pentru pește. Cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru produsele lactate a fost observat în Slovacia.

Dintre țările UE, Malta a fost cea mai scumpă pentru uleiuri și grăsimi, Franța pentru fructe și nuci, iar Danemarca pentru legume și pentru alte produse alimentare. Polonia a avut cele mai scăzute prețuri la uleiuri și grăsimi și la alte produse alimentare, iar România la fructe și nuci și la legume, mai arată raportul.