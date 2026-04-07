Neptun Deep ar putea aduce peste 20 de miliarde de euro la bugetul României. Virgil Popescu: „Veniturile statului cresc automat”

Neptun Deep ar putea genera venituri de peste 20 de miliarde de euro la bugetul de stat, fără introducerea unor taxe noi, potrivit fostului ministru al Energiei, Virgil Popescu.

Conform fostului oficial, începând cu 2027, odată cu debutul producției de gaze din Marea Neagră, România ar putea încasa anual între 1,5 și 2 miliarde de euro.

„Toată lumea vorbește despre Neptun Deep ca despre un proiect energetic strategic. Corect. Dar puțini vorbesc despre ce înseamnă pentru bugetul României”, a scris acesta pe Facebook.



Conform calculelor prezentate, veniturile ar proveni din redevențe petroliere, impozitul pe profit, dividendele aferente participației statului în Romgaz. Acestea ar avea un caracter stabil și s-ar întinde pe o perioadă de cel puțin 20 de ani.

Fără taxe noi pentru populație și companii

Un element central al mesajului său publicat pe Facebook este faptul că aceste venituri nu ar necesita măsuri fiscale suplimentare:

„0 taxe noi pe cetățeni sau firme pentru a genera aceste venituri”, a subliniat Virgil Popescu.

Fostul ministru consideră că România are nevoie nu doar de reducerea cheltuielilor, ci și de creșteri structurale ale veniturilor pentru a diminua deficitul bugetar.

Pe lângă veniturile directe la buget, proiectul ar avea și un impact economic extins. Estimările indică o contribuție de peste 40 de miliarde de euro la PIB, prin dezvoltarea industriei locale, crearea de locuri de muncă, investiții în infrastructură.

Veniturile pot crește odată cu prețul gazelor

Popescu a explicat că estimarea de peste 20 de miliarde de euro a fost realizată la prețurile din 2023, situate între 40 și 50 euro/MWh. În prezent, prețurile depășesc 60 euro/MWh, ceea ce ar putea majora veniturile statului cu 30–50%.

„Simplu: veniturile statului cresc automat”, a explicat acesta, subliniind că redevențele și impozitele sunt direct proporționale cu valoarea producției.

De la blocaj la implementare

Fostul ministru a amintit că proiectul era blocat în trecut, după retragerea ExxonMobil și în contextul unui cadru fiscal considerat nefavorabil investitorilor.

„Am schimbat regulile și am convins că România e un partener serios”, a declarat acesta.

În prezent, proiectul este în execuție, iar primele extracții sunt estimate pentru anul 2027.

România, posibil lider european în producția de gaze

Odată cu exploatarea resurselor din Marea Neagră, România ar putea deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

„România nu poate ieși din criza fiscală doar tăind cheltuieli. Are nevoie și de venituri structurale noi”, este concluzia acestuia.