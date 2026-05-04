search
Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mobilizare gigant în Marea Neagră: începe instalarea conductei Neptun Deep. 50 de nave de top au sosit în România

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

OMV Petrom și Romgaz au anunțat luni începerea lucrărilor la conducta offshore care va prelua gazele din larg și le va aduce la țărm, marcând un progres important în cadrul proiectului Neptun Deep.

încep lucrările de instalare a conductei de gaze în Marea Neagră
Vasul Castoro 10 va instala primul tronson al conductei, în zona de țărm. Foto OMV Petrom

Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție. Toate activitățile se desfășoară la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, cu obiectivul de a începe producția în 2027”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

 Proiectul intră într-o fază critică de execuție, mobilizând o flotă de 50 de nave de top (dintre care 10 dedicate exclusiv conductei) pentru instalații submarine complexe, sub un calendar de livrare ambițios, a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Explorare și Producție.

În cadrul proiectului strategic Neptun Deep, conducta principală de gaze va face parte din infrastructura aferentă activității de producție a gazelor naturale. Proiectul trece în acest an de la o dimensiune de execuție globală la una locală, cu o mobilizare amplă de resurse pentru instalarea și conectarea echipamentelor subacvatice în largul Mării Negre. Suntem determinați să finalizăm cu succes acest proiect, în deplină siguranță în derularea operațiunilor offshore, prin eforturile comune ale echipelor de proiect și ale contractorilor angrenați în proiectul Neptun Deep” a declarat Aristotel Jude, director general adjunct SNGN ROMGAZ SA.

Primul vas din flota necesară pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep a sosit în România: Castoro 10 va instala primul tronson al conductei, în zona de țărm. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului.

Conducta de 160 km – componentă cheie din infrastructura offshore

Etapa de instalare a conductelor reprezintă o componentă esențială în cadrul proiectului. Conducta va avea aproximativ 160 km și va fi alcătuită din mii de segmente de țeavă din otel cu un diametru de 30” (76 cm).

Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport.

Infrastructura Neptun Deep include platforma offshore, 3 sisteme submarine, 10 sonde de producție – 4 deja forate în Pelican Sud și 6 în curs pe Domino – și stația de măsurare și control al gazelor de la țărm, din Tuzla.

Navele de instalare a conductei funcționează ca adevărate fabrici în miniatură. Îmbinările conductelor sunt aliniate, sudate, testate și etanșate la bord, înainte de a fi coborâte într-o linie continuă pe fundul mării. Acest sistem permite un control riguros al calității în fiecare etapă și eficiență ridicată chiar și în condiții de operare offshore.

Principalele nave implicate în activitățile de instalare:

Castoro 10 – navă pentru instalarea conductelor și pentru lucrările din zona de țărm, cu o lungime de peste 160 de metri

Castorone – una dintre cele mai mari și mai puternice nave de instalare a conductelor offshore din lume, cu o lungime de aproximativ 330 de metri

JSD 6000 - una dintre cele mai avansate nave multifuncționale de instalare a conductelor în ape adânci și de transport de sarcini grele aflate în prezent în serviciu. Aceasta va realiza instalarea infrastructurii submarine în zona de ape adânci, asigurând conectarea sondelor la platforma de producție.

Aceste nave vor fi susținute de nave de aprovizionare, remorchere, barje și unități operate de vehicule subacvatice telecomandate (ROV), asigurând desfășurarea eficientă și în condiții de siguranță a operațiunilor offshore.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Nou record pe piața valutară: euro depășește 5,19 lei cu o zi înaintea votului moțiunii de cenzură
stirileprotv.ro
image
George Simion, anunțul momentului despre MOȚIUNE! Ce se va întâmpla marți, 5 mai: Test suprem pentru Bolojan
gandul.ro
image
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
mediafax.ro
image
Dinamo îşi schimbă sigla! Anunţul lui Andrei Nicolescu: „Este creată de la zero și înregistrată corespunzător!” Cum arată noua emblemă. Foto
fanatik.ro
image
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
libertatea.ro
image
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Început de mai cu temperaturi de vară. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
observatornews.ro
image
Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026 😲
cancan.ro
image
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cât e gramul de aur în Istanbul la început de mai 2026: sfaturile românilor pentru a obţine cel mai bun preţ
playtech.ro
image
Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, băiețelul înecat în Suraia, Vrancea. Detalii cutremurătoare din anchetă: „Se pare că avea și un frate”
fanatik.ro
image
Mii de curse aeriene, anulate în săptămânile următoare, fără compensații către turiști. Europa e pe un butoi de pulbere, din cauza penuriei de kerosen: „Dacă zborul era unul de vacanță, cel mai probabil va fi anulat”
ziare.com
image
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în nici 12 ore
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
PSD se laudă că moțiunea va avea „minimum 265 de voturi”. Calcule de ultimă oră înainte de vot – SURSE
cotidianul.ro
image
Ce face Nicuşor Dan cu o zi înainte de moţiunea de cenzură. Decizie surpriză!
romaniatv.net
image
Răsturnare privind moțiunea de cenzură! Informația momentului din Parlament
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
40 de ani înseamnă că ești bătrână? Antrenor de fitness: „Acum o să spun ceva care probabil o să supere foarte multe femei” | VIDEO
actualitate.net
image
Eski Foca, satul vechi de o mie de ani, unde sute de turiști așteaptă răbdători sa cumpere sakiz dondurma
click.ro
image
Mihai Trăistariu, coșmar în minivacanța de 1 mai:„Mi-au crăpat pereții, s-a zguduit ca la cutremur”
click.ro
image
Pune aceste două obiecte în grădină și vei scăpa de porumbei. Le poți folosi și pe balcon sau la geamuri
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
”Ducesa nimfomană”, șanse minime să-și mai spele imaginea. Ce a fost sfătuită totuși să facă
okmagazine.ro
Ellen Burstyn foto Profimedia jpg
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea
clickpentrufemei.ro
Oaspeți la un banchet. Frescă romană descoperită la Pompeii (Flickr / Tyler Bell)
Cum să trăiești o viață lungă și sănătoasă, potrivit autorilor antici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
image
Eski Foca, satul vechi de o mie de ani, unde sute de turiști așteaptă răbdători sa cumpere sakiz dondurma

OK! Magazine

image
Blondina cu chef de sex, dusă în extaz de Ben Affleck! Celebra divă a dat de înțeles că ar fi mai dotat decât Brad Pitt

Click! Pentru femei

image
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață