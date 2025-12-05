2,2 milioane lei, contravaloarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş

Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş (Boiţa – Avrig). Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei, asigurată integral din fonduri externe nerambursabile, spune Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.

„Guvernul a aprobat un pachet important de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere şi feroviare. În cadrul şedinţei de astăzi Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii: acceptarea amendamentelor la Convenţia COTIF (OTIF). Au fost actualizate regulile de interoperabilitate feroviară internaţională, admiterea tehnică a materialului rulant şi siguranţa circulaţiei, aliniind România la cele mai noi standarde europene şi mondiale”, a scris, pe Facebook, Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.

De asemenea. Executivul a aprobat suplimentarea fondurilor pentru exproprieri pe Autostrada Orăştie–Sibiu (lotul Sălişte).

Au fost relocate şi majorate sumele (din fonduri externe nerambursabile) pentru finalizarea despăgubirilor şi deblocarea lucrărilor.

A fost aprobată totodată declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş (Boiţa – Avrig). A fost aprobat amplasamentul suplimentar şi lista celor aproape 1.900 de imobile. Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei, asigurată integral din fonduri externe nerambursabile, mai spune ministrul.

Lucrările la viitoarea autostradă A13 Sibiu - Făgăraș au început în perioada 2024 - 2025 și au ca termen de finalizare sfârșitul anului 2027. Cele patru segmente ale autostrăzii, care străbate valea Oltului pe cursul mijlociu, la poalele Munților Făgăraș, sunt construite de aceeași companie – Makyol.

Consorțiul din Turcia a câștigat contractele în valoare totală de aproximativ 6,5 miliarde de lei (fără TVA), în 2023, având la dispoziție 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția fiecărui tronson.

Autostrada A13 Sibiu - Făgăraș începe din localitatea Boița, aflată la circa 20 de kilometri de Sibiu, acolo unde va fi conectată, printr-un nod rutier, cu Autostrada A1 Sibiu - Pitești și cu DN7 (Valea Oltului). Pe cea mai mare parte a traseului, aceasta străbate o porțiune de șes, mărginită de Munții Făgăraș și de Valea Oltului, iar la capătul ei va fi conectată cu DN1, la ieșirea din Făgăraș.

Toate cele patru segmente ale sale se află în șantier, cele mai avansate lucrări fiind pe tronsonul 3 Arpașu de Jos - Sâmbăta de Sus.

„Cu toate că vremea din ultima perioadă nu a fost favorabilă lucrărilor, constructorul turc de pe Lotul 3 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș înaintează rapid. Stadiul fizic de realizare al tronsonului de 17,6 kilometri, cuprins între Arpașu de Jos (DN1) și Sâmbăta de Sus (DJ105B), a ajuns la 23 la sută. Traseul include construcția a 27 de structuri de artă, printre care și un pod de o complexitate tehnică ridicată, cu o lungime de 820 de metri. În acest moment se lucrează pe toate tronsoanele Autostrăzii Sibiu – Făgăraș (68,04 kilometri)”, a informat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.