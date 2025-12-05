search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

2,2 milioane lei, contravaloarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş

0
0
Publicat:

Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş (Boiţa – Avrig). Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei, asigurată integral din fonduri externe nerambursabile, spune Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.

Șantier autostradă
Guvernul a aprobat declanşarea exproprierilor. Foto arhivă

Guvernul a aprobat un pachet important de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere şi feroviare. În cadrul şedinţei de astăzi Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii: acceptarea amendamentelor la Convenţia COTIF (OTIF). Au fost actualizate regulile de interoperabilitate feroviară internaţională, admiterea tehnică a materialului rulant şi siguranţa circulaţiei, aliniind România la cele mai noi standarde europene şi mondiale”, a scris, pe Facebook, Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.

De asemenea. Executivul a aprobat suplimentarea fondurilor pentru exproprieri pe Autostrada Orăştie–Sibiu (lotul Sălişte).

Au fost relocate şi majorate sumele (din fonduri externe nerambursabile) pentru finalizarea despăgubirilor şi deblocarea lucrărilor.

A fost aprobată totodată declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş (Boiţa – Avrig). A fost aprobat amplasamentul suplimentar şi lista celor aproape 1.900 de imobile. Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei, asigurată integral din fonduri externe nerambursabile, mai spune ministrul.

Lucrările la viitoarea autostradă A13 Sibiu - Făgăraș au început în perioada 2024 - 2025 și au ca termen de finalizare sfârșitul anului 2027. Cele patru segmente ale autostrăzii, care străbate valea Oltului pe cursul mijlociu, la poalele Munților Făgăraș, sunt construite de aceeași companie – Makyol.

Consorțiul din Turcia a câștigat contractele în valoare totală de aproximativ 6,5 miliarde de lei (fără TVA), în 2023, având la dispoziție 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția fiecărui tronson.

Autostrada A13 Sibiu - Făgăraș începe din localitatea Boița, aflată la circa 20 de kilometri de Sibiu, acolo unde va fi conectată, printr-un nod rutier, cu Autostrada A1 Sibiu - Pitești și cu DN7 (Valea Oltului). Pe cea mai mare parte a traseului, aceasta străbate o porțiune de șes, mărginită de Munții Făgăraș și de Valea Oltului, iar la capătul ei va fi conectată cu DN1, la ieșirea din Făgăraș.

Toate cele patru segmente ale sale se află în șantier, cele mai avansate lucrări fiind pe tronsonul 3 Arpașu de Jos - Sâmbăta de Sus.

„Cu toate că vremea din ultima perioadă nu a fost favorabilă lucrărilor, constructorul turc de pe Lotul 3 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș înaintează rapid. Stadiul fizic de realizare al tronsonului de 17,6 kilometri, cuprins între Arpașu de Jos (DN1) și Sâmbăta de Sus (DJ105B), a ajuns la 23 la sută. Traseul include construcția a 27 de structuri de artă, printre care și un pod de o complexitate tehnică ridicată, cu o lungime de 820 de metri. În acest moment se lucrează pe toate tronsoanele Autostrăzii Sibiu – Făgăraș (68,04 kilometri)”, a informat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
digi24.ro
image
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”
stirileprotv.ro
image
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
gandul.ro
image
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir a făcut grupa României la Campionatul Mondial: “Cu ei vreau să cădem!”. Pe cine ar pune selecţioner
fanatik.ro
image
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
libertatea.ro
image
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Vremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 grade
observatornews.ro
image
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Cât de departe de centrală trebuie pus termostatul: distanța optimă care îți reduce factura la încălzire
playtech.ro
image
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"STOP!" Nicușor Dan are petiția pe masă
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum! Familia și-a dorit discreție la înmormântarea fostei sportive
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Cea mai bogată femeie din România și-a scos iubitul în oraș. Anca Vlad, o masă la un restaurant de top din Capitală, plus o vizită culturală PAPARAZZI VIDEO ȘI FOTO
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Situl istoric „După Ziduri”, distrus după reparațiile Primăriei Brașov? George Scripcaru: „Lucrurile sunt în regulă ca și procedură și etapă”. Ministerul Culturii: „Nu s-a respectat acordul. DJC Brașov a solicitat oprirea de urgență a lucrărilor”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
click.ro
image
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
click.ro
image
Cât ne costă masa de Crăciun? Bugetul total pentru friptură, sarmale, piftie, salata de boeuf și cozonac
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional

OK! Magazine

image
Plânge inima în Regele Charles, cancerul amenință iar! O nouă îngrijorare sfâșietoare legată de sănătate la Palatul regal britanic

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Poți urca 4 etaje în 60 de secunde? Testul banal care arată cum stai cu inima