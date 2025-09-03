Metroul Bragadiru Voluntari: Ministrul Transporturilor a semnat protocolul de colaborare cu Metrorex și edilii

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat miercuri că a semnat protocolul de colaborare cu Metrorex și edilii sectoarelor 2 și 5 și al orașului Bragadiru pentru linia de metrou Bragadiru-Voluntari.

„Am semnat, astăzi, alături de directorul Metrorex, Mariana Miclăuș, primarii sectoarelor 2 și 5, Rareș Hopincă și Vlad Popescu Piedone, primarul orașului Bragadiru, Gabriel Lupulescu, și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, protocolul de colaborare interinstituțională pentru proiectul strategic Magistrala 7 de metrou – Bragadiru – Voluntari”, a informat ministrul Transporturilor.

Proiectul prevede extinderea rețelei de metrou pe o lungime de 26 km (cale dublă), cu 27 de stații și 2 depouri, pe traseul Bragadiru – Șos. Alexandriei – Calea Rahovei – Piața Unirii – Calea Moșilor – Șos. Colentina – Voluntari.

Obiectivele principale sunt: creșterea capacității transportului public, reducerea traficului și a poluării, îmbunătățirea conectivității între cartiere și zonele periurbane, promovarea dezvoltării economice și susținerea mobilității durabile în regiunea București-Ilfov.

Valoarea estimată a proiectului este de 2,47 miliarde euro (fără TVA), urmând a fi confirmată prin Studiul de Fezabilitate. Proiectul este inclus în strategiile de dezvoltare București-Ilfov și în Programul Investițional 2021-2030, fiind eligibil pentru finanțare din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027.