Sistemul energetic din R. Moldova, afectat de atacurile Rusiei asupra Ucrainei. A fost cerut ajutorul României

Sistemul energetic din Republica Moldova a fost puternic afectat de atacurile Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, a informat sâmbătă Moldelectrica, anunțând că a fost cerut deja ajutorul României.

„Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energeric important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore.

Aceasta va menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și va preveni eventuale suprasarcini.

Totodată, îndemnăm cetățenii Republicii Moldova să consume energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină și eventuale deconectări.

Monitorizăm în permanență evoluțiile și vom reveni cu informații suplimentare atunci când situația o va impune”, a informat Moldelectrica.

Moldelectrica (Î.S. „Moldelectrica”) este întreprinderea de stat responsabilă cu transportul și operarea sistemului național de transport al energiei electrice din Republica Moldova, având rolul de operator al sistemului de transport (TSO), funcționând ca o companie specializată în transportul, dispecerizarea centralizată și operarea rețelelor de înaltă tensiune, iar în prezent este în proces de transformare într-o societate pe acțiuni pentru modernizare și aliniere la standardele europene.

Întrebat dacă aceste probleme ne pot afecta și pe noi, expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) a spus că este posibil să crească livrările de energie din România către Republica Moldova.

„Dar livrările nu vor depăși cotele contractuale. N-ar trebui să fie o problemă pentru România”, a declarat Chisăliță pentru „Adevărul”.

El a explicat că problema majoră pe care o are acum R. Moldova este legată de consumul foarte mare la orele de vârf. „De-asta au făcut apel la populație să consume energia electrică în mod rațional. Trebuie să scadă consumul la orele de vârf”, a explicat expertul pentru „Adevărul”.

Operatorii de Transport şi de Sistem, Transelectrica şi Moldelectrica, au semnat contracte ce permit alocarea de capacitate pentru schimburile comerciale de energie electrică pe linia de interconexiune între România şi Republica Moldova.

În 16 martie 2022 s-a realizat sincronizarea sistemelor electroenergetice din Ucraina şi Republica Moldova cu sistemul electroenergetic european.