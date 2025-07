Sindicaliștii APIA anunță „măsuri ferme de protest” și acțiuni în instanță pentru recuperarea sumelor „reținute abuziv” angajaților

Federația Națională a Sindicatelor APIA, afiliată la Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, anunță declanșarea unor măsuri de protest ca urmare a diminuării nejustificate a veniturilor angajaților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

„Deciziile recente ale autorităților, adoptate fără o consultare reală și fără o fundamentare corespunzătoare, afectează grav drepturile și demnitatea profesională a salariaților”, precizează, într-un comunicat transmis luni, 7 iulie, președintele Federației Naționale a Sindicatelor APIA, Octavian Mateescu.

Ce măsuri anunță sindicaliști

Potrivit comunicatului, începând de luni, 7 iulie, membrii Federației vor adopta următoarele măsuri: „Refuzul efectuării orelor suplimentare în timpul săptămânii, indiferent de natura urgențelor (campanii de depunere a cererilor de sprijin, controale, plăți etc.); Refuzul de a lucra în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, în aceleași condiții de urgență; Continuarea acțiunilor de protest, până la soluționarea favorabilă a revendicărilor legate de: reducerea sporului pentru condiții vătămătoare; diminuarea majorării salariale pentru gestionarea fondurilor europene; scăderea numărului de zile de concediu suplimentar; eliminarea normei de hrană; neaplicarea prevederilor legii privind funcția de șef birou”.

Federația Națională a Sindicatelor APIA anunță că, de asemenea, vor fi inițiate acțiuni în instanță pentru recuperarea sumelor reținute abuziv din veniturile angajaților și pentru obligarea instituției să respecte prevederile legale în vigoare.

Nemulțumirile angajaților APIA

Angajații APIA sunt profund nemulțumiți de modul arbitrar în care guvernul a decis să reducă veniturile salariaților din sectorul public, inclusiv a celor din cadrul instituției noastre, fără o analiză riguroasă sau un dialog social real, se arată în comunicat:

„APIA este una dintre cele mai performante instituții în ceea ce privește absorbția fondurilor europene, cu rate constante între 96% și 99%. Cu toate acestea, în loc să fie susținuți, angajații APIA au fost sancționați prin reducerea sporurilor aferente gestionării fondurilor europene. Această decizie sfidează realitatea muncii noastre și performanțele dovedite”.

„Norma de hrană nu este un ajutor social, ci o compensație legală”

Federația Sindicală precizează că sporul pentru condiții vătămătoare este acordat în baza unor expertize tehnice realizate de entități autorizate de statul român.

„Mulți dintre colegii noștri își desfășoară activitatea în sedii insalubre, cu mucegai, fără ventilație adecvată, și petrec zilnic peste 8 ore în fața calculatorului, în condiții precare.Norma de hrană nu este un ajutor social, ci o compensație legală, prevăzută în legislație pentru condițiile în care ne desfășurăm activitatea. Tratarea acesteia ca pe o formă de asistență socială este o jignire la adresa întregului personal APIA”, se mai arată în comunicat.

Federația Națională a Sindicatelor APIA face un „apel la responsabilitate”.

„Am demonstrat, de-a lungul anilor, profesionalism și dedicare. Am lucrat în condiții improprii, în sedii fără apă curentă, fără toalete funcționale, fără mobilier sau echipamente adecvate. Am făcut eforturi personale pentru a asigura buna funcționare a instituției, inclusiv lucrând noaptea, în weekenduri, sărbători legale și renunțând la concedii. Toate aceste sacrificii au fost făcute pentru a sprijini fermierii români și pentru a asigura absorbția fondurilor europene .În locul recunoașterii, am primit tăieri salariale”.

„Este inadmisibil ca soluția să fie găsită în diminuarea veniturilor celor care muncesc cu adevărat”

Federația Națională a Sindicatelor APIA solicită guvernanților revenirea urgentă asupra deciziilor injuste și deschiderea unui dialog real cu reprezentanții salariaților.

„Avertizăm că vom continua protestele și demersurile legale până la remedierea situației. Este inadmisibil ca soluția pentru echilibrarea bugetară să fie găsită în diminuarea veniturilor celor care muncesc cu adevărat, în timp ce rămân neatinse zonele de privilegii, finanțarea partidelor, pensiile speciale și sinecurile din sistemul public” se mai arată în comunicat.

Comunicatul a fost transmis luni, înainte ca Guvernul Bolojan să-și asume răspunderea, în plenul comun al Parlamentului, pe pachetul de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

Tot luni, Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” a cerut, într-o scrisoare deschisă adresată Administrației Prezidenţiale și președintelui Nicușor Dan, să solicite Guvernului și Parlamentului „demararea procesului de transferare a unei părţi din taxele sociale de la angajat la angajator”.