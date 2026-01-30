Ce mașini aleg românii. Dieselul, regele șoselelor. Marca dominantă și modelele favorite, în funcție de oraș

Piața auto din România continuă să fie orientată către modele accesibile, cu costuri reduse de întreținere și eficiență pe termen lung. Datele oficiale arată că, în ciuda creșterii interesului pentru mașini noi, majoritatea șoferilor preferă în continuare autoturismele rulate.

În 2025 Volkswagen a fost cea mai înmatriculată marcă din România, potrivit Știrilor ProTv.

Volkswagen, marca preferată în 30 de județe

Din cele 548.612 autoturisme înscrise în circulație în România anul trecut, aproape 71,5% au fost mașini second-hand, iar aproape 27% dintre acestea au purtat sigla producătorului german.

Golf și Passat rămân modelele favorite ale românilor. Golf domină în județele Cluj, Iași, Timiș sau Prahova, în timp ce Passat este ales preponderent în Constanța și Galați. Popularitatea lor se explică prin costurile reduse de întreținere și disponibilitatea pieselor.

SUV‑urile câștigă teren în Capitală

În București și Ilfov, tendința este evidentă: șoferii se îndreaptă tot mai mult către SUV-uri. Dacia Duster este modelul preferat, datorită poziției înalte la volan, vizibilității bune în trafic și capacității de a face față provocărilor urbane, cât și drumurilor mai dificile.

Mașinile premium rulate, la mare căutare în Dolj

Dacă în Capitală domină SUV-urile, în județul Dolj preferințele se orientează către segmentul premium.

BMW este marca cea mai înmatriculată.

„Am avut și Audi, și Mercedes, dar pe asta am găsit-o la preț bun, calitate bună, made in Germany”, și-a explicat un șofer alegerea.

Un altul privește lucrurile mai pragmatic:

„Sunt mașini bune, dar neîntreținute la timp consumă bani. Eu cred că e mai mult fiță, de aceea o voi schimba.”

Mulți români caută echilibrul între preț și costurile de întreținere

Specialiștii din industrie confirmă că decizia de cumpărare este tot mai calculată.

Românii caută un echilibru între prețul de achiziție și costurile ulterioare, spune Veronica Negru, director de marketing al unei platforme auto online, pentru Știrile ProTV:

„Contează accesibilitatea pieselor, a service-urilor și deprecierea mașinii. Oamenii sunt tot mai atenți la cum investesc banii”.

Dieselul, regele șoselelor din România

În ceea ce privește motorizările, dieselul continuă să domine, urmat de benzină și hibride. Mașinile electrice rămân încă o minoritate, în ciuda creșterii infrastructurii de încărcare.

Când vine vorba de tracțiune, majoritatea șoferilor aleg tracțiunea față, o soluție mai ieftină și suficientă pentru oraș și drumurile obișnuite.