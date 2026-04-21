Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Ministrul Muncii, Florin Manole, la „Interviurile Adevărul”

România, printre țările cu cele mai mari creșteri la combustibili. Carburanții s-au scumpit în UE cu 12,9% în martie

Publicat:

În martie, prețurile combustibililor au crescut în UE cu 12,9% față de martie 2025, cele mai mari majorări fiind înregistrate în Germania, România și Țările de Jos.

FOTO: Freepik
Potrivit Eurostat, cele mai mari majorări au fost consemnate în Germania (+19,8%), România (+19,6%), Țările de Jos (+18,8%), Letonia (+18,5%) și Austria (+17,2%). În Ungaria și Slovenia, prețurile au scăzut cu 2,7%, respectiv 5,9% față de martie 2025.

Cu toate acestea, comparativ cu februarie 2026, scăderea a fost mai puțin pronunțată.

În ceea ce privește prețurile la motorină și benzină în UE, în martie 2026 acestea au crescut cu 19,8% pentru motorină și cu 9,4% pentru benzină față de martie 2025. La nivel lunar, consumatorii au resimțit creșteri de 19,1% la motorină și de 10,6% la benzină în UE, comparativ cu februarie 2026.

Prețurile pentru ambele tipuri de combustibil au crescut în toate statele UE între februarie și martie 2026.

În cazul motorinei, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Cehia și Suedia (ambele +27,6%), Estonia (+26,8%), Letonia (+25,4%), Belgia (+25,2%) și Țările de Jos (+25,1%), în timp ce cele mai mici creșteri au fost în Slovenia (+2,9%), Slovacia și Ungaria (ambele +7,0%). Toate celelalte state membre au înregistrat creșteri de peste 10%.

În rândul statelor UE, creșterile prețurilor la benzină nu au fost la fel de ridicate ca cele la motorină, ajungând la +15,1% în Belgia, +15,0% în Suedia, +14,8% în Austria, +14,6% în Cehia și +14,2% în Estonia și Lituania. Din nou, cele mai mici creșteri lunare au fost înregistrate în Slovenia (+2,4%), Slovacia (+3,8%), Ungaria (+4,7%), precum și în Italia (+4,8%).

