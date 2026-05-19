Articol susținut de advertorial

MedLife aduce la Sibiu unul dintre cele mai avansate sisteme de neurochirurgie robotică din România, în urma unei investiții de peste 2 milioane de euro

·        Spitalul MedLife Polisano din Sibiu este unul dintre puținele centre din România care deține un sistem robotic integrat dedicat neurochirurgiei. 

·        Noua infrastructură tehnologică 360° integrează robotică, neuronavigație, imagistică intraoperatorie și neuromonitorizare într-un singur ecosistem dedicat chirurgiei craniene și spinale.

·        Datorită acestor tehnologii, medicii pot realiza intervenții neurochirurgicale extrem de complexe, cu o precizie submilimetrica.

·        Investiția completează expertiza Grupului MedLife în chirurgia robotică, rețeaua operând în prezent 7 sisteme robotice chirurgicale la nivel național.

Grupul MedLife face un nou pas în direcția inovației medicale prin implementarea, în cadrul Spitalul MedLife Polisano, a unuia dintre cele mai avansate sisteme integrate de neurochirurgie robotică din România, în urma unei investiții de peste 2 milioane de euro. Noua infrastructură tehnologică reunește robotică craniană, neuronavigație, imagistică intraoperatorie și neuromonitorizare avansată, oferind echipei medicale posibilitatea de a realiza intervenții neurochirurgicale extrem de complexe, cu un nivel ridicat de precizie și control.

Infrastructura tehnologică implementată în spitalul din Sibiu funcționează similar unui sistem GPS utilizat în chirurgia craniană și spinală: medicii pot vizualiza în timp real structurile anatomice și pot urmări cu mare acuratețe traseul instrumentelor chirurgicale către zonele vizate. În cazul intervențiilor complexe la nivelul creierului, unde precizia de masurare este submilimetrica, tehnologia contribuie semnificativ la protejarea structurilor neurologice esențiale și la reducerea riscurilor intraoperatorii.

Investițiile în tehnologie avansată reprezintă o direcție strategică pentru dezvoltarea Spitalului MedLife Polisano și pentru consolidarea poziției sale ca centru de referință în neurochirurgie. Prin această infrastructură integrată, avem posibilitatea de a aborda cazuri cu un grad ridicat de complexitate și de a facilita accesul pacienților la soluții terapeutice aliniate la standardele actuale din marile centre medicale europene, însă la costuri mult mai accesibile”, a declarat Ștefan Lungu, directorul Spitalului MedLife Polisano Sibiu.

Tehnologie avansată pentru intervenții sigure în cele mai delicate zone ale creierului

Sistemul implementat la MedLife Polisano Sibiu include platforma de neuronavigație StealthStation S8, sistemul imagistic intraoperator O-arm și sistemul robotic de ghidare craniană Stealth Autoguide™, disponibil în prezent în foarte puține centre medicale din România și unic în sistemul privat. Împreună, aceste tehnologii oferă medicilor chirurgi un nivel superior de control și stabilitate în timpul intervențiilor și permit personalizarea fiecărei proceduri în funcție de anatomia pacientului.

Componenta robotică este completată de un ecograf intraoperator BK Aktiv cu funcții de fuziune imagistică și de o platformă avansată de neuromonitorizare intraoperatorie, capabilă să monitorizeze în timp real funcțiile neurologice esențiale – motorii, senzitive, auditive sau vizuale – pe durata intervenției chirurgicale. Sistemul este susținut și de echipamente dedicate endoscopiei craniene, radiofrecvenței și criochirurgiei, care extind posibilitățile de abordare minim invazivă pentru o gamă largă de patologii complexe.

Prin integrarea roboticii, neuronavigației, imagisticii intraoperatorii și neuromonitorizării, echipa multidisciplinară Brain Team din cadrul Spitalului MedLife Polisano poate interveni inclusiv în zone extrem de sensibile ale creierului, cu un nivel ridicat de control asupra structurilor neurologice esențiale.

„Neurochirurgia este una dintre specialitățile în care tehnologia poate schimba radical siguranța și precizia actului medical. Sistemele pe care le folosim astăzi ne permit să avem în permanență control asupra poziției instrumentelor chirurgicale și să navigăm cu mare acuratețe în raport cu structurile critice ale creierului. Integrarea roboticii cu neuronavigația și neuromonitorizarea ne ajută să abordăm intervenții din ce în ce mai complexe, în condiții mai sigure pentru pacient și cu o recuperare mai rapidă”, a declarat Dr. Claudiu Matei, medic primar neurochirurg și coordonatorul Brain Team din cadrul Spitalului MedLife Polisano.

Investiția realizată la Sibiu completează expertiza Grupului MedLife în chirurgia robotică și direcția strategică de dezvoltare a infrastructurii medicale bazate pe tehnologii avansate, utilizate deja în multiple specialități chirurgicale din cadrul rețelei.

Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare bază de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

