Video Procesul „bătăii din Parlament” începe astăzi. Dan Vîlceanu nu se prezintă la instanță

Procesul în care este judecat fostul ministru liberal Dan Vîlceanu, în dosarul cunoscut drept „bătaia din Parlament”, începe marți, 19 mai, la doi ani după scandalul care a avut loc pe holurile Camerei Deputaților.

În fața judecătorilor nu se va prezenta fostul ministru, acesta alegând să fie reprezentat de avocat. El este acuzat, printre altele, de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, în urma incidentului petrecut în 2024 în Parlament.

Scandalul s-a produs pe 21 mai 2024, când Florin Roman și Dan Vîlceanu au fost implicați într-un conflict fizic pe holurile instituției. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere și a generat reacții politice și publice la momentul respectiv.

Florin Roman l-a acuzat atunci pe Vîlceanu că l-ar fi mușcat de nas în timpul altercației, în timp ce fostul ministru s-a apărat și a susținut că ar fi fost provocat.

Dacă va fi găsit vinovat, Dan Vîlceanu riscă inclusiv o pedeapsă cu închisoarea cu executare, în funcție de decizia instanței.