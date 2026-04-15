Cutremur la proprietarul Dacia: 2.400 de posturi dispar în următorii doi ani, iar România intră în zona de risc

Renault Group, proprietarul Dacia, a anunțat o amplă restructurare a diviziei de inginerie, care ar putea duce la eliminarea a 15%–20% din posturile acestui sector la nivel mondial în următorii doi ani. Măsura ar putea afecta în special Centrul Tehnic Titu.

Grupul francez intenționează să reducă până la 2.400 de posturi dintr-un total estimat la 11.000–12.000 de ingineri la nivel global, în încercarea de a răspunde mai eficient presiunii venite din partea constructorilor auto chinezi, care domină tot mai puternic segmentul vehiculelor electrice prin costuri reduse și timpi de dezvoltare semnificativ mai scurți.

Noua strategie a fost prezentată de CEO-ul Renault, Francois Provost, care a anunțat în martie un plan amplu de transformare menit să permită grupului „să concureze cu producătorii chinezi în ceea ce privește inovația, costurile și viteza”, potrivit Reuters.

Reduceri globale, fără concedieri forțate

Un purtător de cuvânt al Renault a precizat, pentru publicația citată, că reducerile de personal vor fi implementate fără concedieri forțate, prin măsuri de reorganizare și optimizare a activității.

În timp ce activitățile fundamentale de proiectare și dezvoltare a noilor tehnologii vor rămâne concentrate în Franța, centrele de inginerie din alte state, precum România, Brazilia, India, Maroc, Coreea de Sud, Spania și Turcia, vor intra, de asemenea, în procesul de reducere a posturilor.

Miza este accelerarea proceselor de dezvoltare și adoptarea unor metode de lucru inspirate din modelul competitorilor chinezi. Renault și-a propus lansarea a 36 de modele noi în următorii cinci ani, cu reducerea timpului de dezvoltare la doar 24 de luni, față de termenele mult mai lungi specifice constructorilor europeni tradiționali.

Un exemplu invocat de companie este viitorul Renault Twingo, al cărui timp de dezvoltare a fost redus la 21 de luni prin colaborarea cu centrul de cercetare și dezvoltare din China.

Semne de întrebare pentru Centrul Tehnic Titu

În România, una dintre cele mai sensibile zone rămâne Centrul Tehnic Titu, o infrastructură strategică pentru Renault Technologie Roumanie (RTR), potrivit Profit.

Complexul se întinde pe 350 de hectare, include 32 de kilometri de piste de testare, zeci de laboratoare, simulatoare și un atelier de prototipuri, fiind unul dintre cele mai importante centre de testare auto din regiune.

Aici sunt analizate comportamentul vehiculelor pe diferite suprafețe și performanțele în scenarii reale de utilizare, ceea ce face ca eventualele reduceri de personal să ridice semne de întrebare privind viitorul unor proiecte importante de dezvoltare.

Pe lângă restructurarea din inginerie, și uzina Dacia de la Mioveni se confruntă cu perspective dificile. Aproximativ 1.200 de angajați ar putea fi afectați de concedieri în 2026, având în vedere Renault a decis mutarea unor proiecte de producție în Turcia și Slovenia.