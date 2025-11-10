Seceta și riscul legislativ scad dramatic producția Hidroelectrica: „Vom avea cel mai sumbru record”

Seceta și incertitudinea legislativă vor reduce semnificativ producția Hidroelectrica. Președintele Directoratului, Bogdan Badea, avertizează că „vom atinge cel mai pesimist record de producție din istoria companiei, cu puțin peste 11 terawați-oră”.

„Rezervele din lacuri, anul acesta se situează undeva la 73% comparativ cu 64% în aceeaşi perioadă a anului anterior, deci cu rezerva stăm mult mai bine ca anul trecut. În egală măsură, vă pot spune că acest lucru s-a întâmplat în condiţiile în care anul acesta cred că vom reuşi să atingem cel mai sumbru record de producţie din istoria Hidroelectrica, undeva un pic peste 11 terawaţi-oră producţie. Deci, este cel mai secetos an cu care ne-am confruntat în activitatea noastră. Pare a fi un an care se va situa, ca şi producţie, chiar sub anul care a generat insolvenţa Hidroelectrica. Sigur că suntem într-o altă etapă cu compania. Atunci se punea problema de insolvenţă, acum se pune problema de a realiza un profit de doar 3 miliarde de lei, care, aşa cum am obişnuit acţionarii, pare un profit mic, dar raportat la o producţie de 11 terawaţi cred că este o performanţă financiară foarte bună", a spus Badea.

Potrivit acestuia, de-a lungul timpului, Hidroelectrica s-a obişnuit să gestioneze riscul principal cu care se confruntă, respectiv riscul hidrologic.

„Am ascultat cu mare atenţie care sunt prognozele meteorologice pentru această iarnă. Am observat o schimbare de tipar în ultimii ani, o schimbare de tipar care, să spunem, a redus un pic presiunea din punct de vedere al influenţei pe care factorii meteorologici o au asupra sectorului energetic, dar nu cred că este cazul să ne relaxăm, pentru că, din ceea ce am observat statistic în anii anteriori, chiar dacă au fost situaţii în care am avut ierni mai blânde, în care episoadele de frig extrem au durat mai puţin, aceste chestiuni pot apărea oricând şi atunci, ca de fiecare dată, Hidroelectrica este unul dintre principalii furnizori de stabilitate şi siguranţă a sistemului energetic", a arătat el.

Riscul legislativ a generat distorsiuni

De asemenea, Bogdan Badea a atras atenţia asupra riscului de reglementare care a afectat activitatea din sector şi şi-a exprimat bucuria că "astăzi ne-am întors iarăşi la piaţa liberă".

„Al doilea mare risc este riscul legislativ, riscul de reglementare care ne-a afectat de-a lungul anilor activitatea tuturor, care, din dorinţa de a găsi soluţii rapide la probleme vechi, a generat anumite distorsiuni în piaţă şi vreau să vă spun că eu mă bucur extraordinar de mult că astăzi ne-am întors iarăşi la piaţă liberă (...) pentru că este singura în măsură să stabilească preţul corect. Aşa cum arată sistemul energetic din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al investiţiilor, din punct de vedere al structurii de producţie, este singura variantă în care să vedem unde este preţul corect. Şi uitându-mă zilele trecute, sigur, toată România a sărbătorit un eveniment care e de tradiţie în alte părţi, dar l-am importat şi noi - Black Friday - mă bucur să constat că foarte mulţi mari furnizori de energie au adus preţurile în zona preţurilor pe care Hidroelectrica le practică pentru populaţie, cu menţiunea că la noi e Black Friday în fiecare zi, dar uşor-uşor, piaţa se aşează. Sigur că întotdeauna competiţia ne motivează şi vom face o surpriză plăcută la sfârşitul acestei luni clienţilor noştri, pentru că nu s-a terminat luna noiembrie şi nici Black Friday nu s-a terminat", a transmis acesta.

În opinia sa, din punct de vedere comercial se pot face lucruri mai bune într-o piaţă liberă, dar aceste lucruri trebuie dublate prin investiţii.

„S-a vorbit mult despre investiţii şi aş vrea pe această cale să mulţumesc Parlamentului României care a adoptat de curând o lege menită să ne ajute să finalizăm investiţiile în noi centrale hidro, noi centrale de care avem absolut nevoie pentru a echilibra infuzia extrem de accelerată şi semnificativă de noi capacităţi regenerabile în sistem. Este nevoie de orice sursă de producere a energiei electrice. Este nevoie de orice capacitate de producere a energiei electrice. Nu cred că o canibalizare între tehnologii rezolvă problema. S-a mai făcut asta în trecut şi nu a condus la nimic bun. Cred că trebuie să înţelegem că acesta este viitorul şi să vedem cum îl gestionăm, nu să negăm o realitate, aşa cum s-a mai întâmplat. Avem mai mulţi pronsumatori, avem mult mai multe capacităţi în solar, vom avea capacităţi noi şi în zona de eolian. Toate aceste lucruri vor genera o nevoie de noi capacităţi în zona de echilibrare şi Hidroelectrica are în portofoliu o serie de investiţii în această direcţie. Din păcate, încă ne luptăm cu incoerenţele legislative şi avem blocaje în instanţe pe diverse centrale şi de exemplu centrala de la Răstoliţa, care trebuia să intre în producţie anul acesta, deocamdată este suspendată în instanţă. Sunt suspendate atât acordul de mediu, cât şi autorizaţia de construire", a explicat oficialul Hidroelectrica.

„Sperăm să se clarifice situația de la Răstolița”

Bogdan Badea a afirmat că speră ca în luna decembrie să se clarifice situaţia hidrocentralei de la Răstoliţa.

„Sigur că nu mai putem să o punem anul acesta, pentru că un element important era finalizarea defrişărilor şi umplerea lacului. Probabil, dacă lucrurile se vor clarifica, aşa cum ne dorim, în luna decembrie, vom fi capabili să începem umplerea în perioada de viitură, după ce trecem iarna. Deci, nu vom beneficia de această capacitate anul acesta", a spus el.

Conform preşedintelui Directoratului Hidroelectrica, compania, pe lângă dezvoltarea de proiecte în zona clasică, accelerează investiţiile în hibridizare, în special pentru centralele pe firul apei, centrale care în mod tradiţional produc energie în bandă, tocmai în ideea de a le combina cu alte surse de producţie regenerabilă şi de a adăuga stocare, „astfel încât să încercăm să mutăm din producţia în bandă pe care o avem pe centrale de tip Porţile de Fier sau centralele pe care le avem pe Olt, să o mutăm din zona mijlocul zilei către seară, atunci când avem cea mai multă nevoie de acoperire a vârfurilor de consum".

„Aici s-au accelerat foarte mult investiţiile, adăugând capacităţi de stocare şi la parcul eolian de la Crucea. Proiectul este în implementare, avem un proiect deja în implementare pe fotovoltaic flotant, 10 megawaţi, care se va adăuga capacităţii hidro, parte din strategia de hibridizare a companiei. Avem în licitaţie un proiect de stocare la Porţile de Fier 2, un proiect mare, care va face exact ceea ce vă spuneam mai devreme: va încerca să mute energia produsă în timpul zilei către seară, pentru a reduce tensiunea atât din punct de vedere tehnic pe vârfurile de consum, cât şi din punct de vedere comercial, pentru că în acele intervale orare pe Piaţa pentru Ziua Următoare preţurile sunt foarte ridicate. Cred şi eu că în timp preţurile vor scădea, aportul de noi capacităţi regenerabile în sistem va genera această scădere de preţuri. Generează deja pe destul de multe intervale orare şi acest trend se va accentua. Trebuie doar să învăţăm să gestionăm această situaţie, nu să ne opunem dezvoltării, şi cred că e important în acest fel să beneficiem de sinergiile dintre diverse tehnologii", a susţinut acesta.