Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
Hidroelectrica a depășit un milion de clienți

Publicat:

Compania de stat Hidroelectrica a anunțat marți că a depășit pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către consumatorul final.

Sediul Hidroelectrica
Hidroelectrica a depășit 1 milion de clienți. Foto Inquam Photos/Octav Ganea

Depășirea pragului de un milion de clienți reprezintă o confirmare a încrederii pe care românii o au în Hidroelectrica și în valorile pe care le promovăm: corectitudine, stabilitate, transparență și energie curată. Vom continua cu perseverență investițiile în digitalizare, servicii moderne și surse regenerabile de producție, pentru a răspunde așteptărilor tot mai ridicate ale clienților noștri”, a declarat Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica.

Vreau să subliniez că Hidroelectrica a dezvoltat cel mai modern portal de contractare online din România, proiectat să deservească atât clienții casnici, cât și pe cei din segmentul business, iar platforma se remarcă printr-o interfață intuitivă, prietenoasă și sigură, care simplifică procesul de încheiere a contractelor și reduce semnificativ timpul necesar formalităților administrative.

Conform datelor ANRE din luna iulie a.c., cota de piață a Hidroelectrica pe segmentul de piața concurențială era de 17,60%, compania trecând încă de la acel moment pe primul loc în topul furnizorilor din România. Dacă în iunie cota de piață a Hidroelectrica se situa la 15,16%, în doar o lună, compania a reușit să devină liderul pieței concurențiale din România, consolidându-și totodată reputația de furnizor cu cele mai competitive oferte de pe piață, inclusiv după liberalizarea pieței de energie.

De la momentul intrării pe piața de furnizare a energiei electrice, Hidroelectrica a derulat o serie de proiecte de modernizare menite să îmbunătățească experiența consumatorilor și să consolideze încrederea acestora în companie.

Potrivit companiei, un element central al acestor demersuri îl reprezintă implementarea platformei „IHidro”, un instrument modern și ușor de utilizat, care oferă clienților acces rapid la informații despre consum, facturi și plăți. În paralel, compania a implementat sisteme informatice performante de gestiune a datelor și interacțiunilor cu clienții (CRM), care permit un răspuns mai prompt și personalizat la solicitările acestora.

Prin aceste investiții în digitalizare și comunicare, Hidroelectrica confirmă angajamentul său de a oferi servicii de furnizare la standarde europene, bazate pe transparență, accesibilitate și inovație. Cu o tradiție de peste șase decenii în producția de energie hidro, Hidroelectrica a reușit să se reinventeze prin adaptare continuă la cerințele pieței și printr-o viziune orientată către client, sustenabilitate și inovație. Compania rămâne ferm angajată în obiectivul de a produce energie 100% verde și de a sprijini România în atingerea țintelor de decarbonizare”, a informat marți compania.

Reamintim că Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați.

Economie

