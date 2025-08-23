search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Hidroelectrica anunță că nu are de gând să majoreze prețurile

0
0
Publicat:

Hidroelectrica precizează că nu intenţionează nicio majorare a preţurilor de furnizare a energiei electrice. Preţurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 – 1,14 lei/kWh inclusiv cota de TVA de 21%, au informat sâmbătă reprezentanții Hidroelectrica, într-un comunicat.

CHE Portile de Fier I Foto Hidroelectrica JPG

În urma unor informaţii apărute ieri, 22 august, în presă, Hidroelectrica doreşte să clarifice faptul că nu a anunţat, nu a intenţionat şi nici nu ia în considerare vreo majorare a preţurilor de furnizare a energiei electrice. Compania îşi menţine angajamentul de a avea o ofertă corectă şi competitivă pentru clienţii săi şi reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a preţurilor pentru contractele existente”, transmite compania.

Preţurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 – 1,14 lei/kWh inclusiv cota de TVA de 21%, în funcţie de tarifele reglementate ale fiecărui loc de consum din Romania.

Achiziţiile de energie realizate de către Hidroelectrica din piaţă reprezintă o practică firească în rândul furnizorilor şi nu echivalează cu o creştere a preţurilor. Niciodată nu am intenţionat să realizăm furnizarea de energie electrică doar din producţie proprie”, precizează Hidroelectrica.

Hidroelectrica subliniază că îşi menţine poziţia de cel mai competitiv furnizor de energie de pe piaţă şi dispune de capacitatea operaţională şi logistică necesară pentru a răspunde în condiţii optime cererii crescute venite din partea noilor clienţi.

Compania recomandă clienţilor săi şi publicului interesat să consulte site-ul oficial al companiei precum şi să ţină cont doar de comunicatele oficiale.

Hidroelectrica rămâne dedicată furnizării de servicii transparente şi conforme cu legislaţia, asigurând în permanenţă o informare corectă şi completă pentru toţi consumatorii săi”, precizează compania.

Profitul net al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din ţară, a scăzut în primul semestru cu 41%, la 1,587 miliarde lei, de la 2,69 miliarde lei în perioada similar de anul trecut.

Hidroelectrica este principalul producător de energie electrică din România şi principalul furnizor de servicii de sistem din România, cu un rol esenţial în securitatea Sistemului Energetic Naţional (SEN). Societatea deţine şi exploatează 188 de centrale hidroelectrice şi microhidrocentrale (inclusiv cinci staţii de pompare), cu o capacitate totală instalată de producere a energiei hidroelectrice de circa 6,3 GW şi un parc eolian cu o putere instalată totală de 108 MW. Societatea are 7 sucursale hidroelectrice şi o sucursală care administrează parcul eolian Crucea.

Compania are o capitalizare de 54,96 miliarde lei.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Averea impresionantă a lui Gigi Neţoiu. „Am cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa. Din chiriile din Dubai încasez 180.000 de euro!”
fanatik.ro
image
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Englezii au rămas "mască", după ce au aflat de echipa din România cu -94 puncte! Ce au scris
digisport.ro
image
UPDATE VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Horoscop zilnic pentru duminică, 24 august. Tensiuni în viața Racilor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Complicele lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în Germania. Anunțul făcut de autorități
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
Amenzi pentru persoanele fizice de la 7.500 până la 15.000 lei! Nimeni nu scapă dacă încalcă legea
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Anca Țurcașiu, apariție ravisantă pe scena Festivalului de Muzică de la Mamaia. A făcut furori cu ținuta ei VIDEO
actualitate.net
image
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!