Hidroelectrica anunță că nu are de gând să majoreze prețurile

Hidroelectrica precizează că nu intenţionează nicio majorare a preţurilor de furnizare a energiei electrice. Preţurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 – 1,14 lei/kWh inclusiv cota de TVA de 21%, au informat sâmbătă reprezentanții Hidroelectrica, într-un comunicat.

„În urma unor informaţii apărute ieri, 22 august, în presă, Hidroelectrica doreşte să clarifice faptul că nu a anunţat, nu a intenţionat şi nici nu ia în considerare vreo majorare a preţurilor de furnizare a energiei electrice. Compania îşi menţine angajamentul de a avea o ofertă corectă şi competitivă pentru clienţii săi şi reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a preţurilor pentru contractele existente”, transmite compania.

Preţurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 – 1,14 lei/kWh inclusiv cota de TVA de 21%, în funcţie de tarifele reglementate ale fiecărui loc de consum din Romania.

„Achiziţiile de energie realizate de către Hidroelectrica din piaţă reprezintă o practică firească în rândul furnizorilor şi nu echivalează cu o creştere a preţurilor. Niciodată nu am intenţionat să realizăm furnizarea de energie electrică doar din producţie proprie”, precizează Hidroelectrica.

Hidroelectrica subliniază că îşi menţine poziţia de cel mai competitiv furnizor de energie de pe piaţă şi dispune de capacitatea operaţională şi logistică necesară pentru a răspunde în condiţii optime cererii crescute venite din partea noilor clienţi.

Compania recomandă clienţilor săi şi publicului interesat să consulte site-ul oficial al companiei precum şi să ţină cont doar de comunicatele oficiale.

„Hidroelectrica rămâne dedicată furnizării de servicii transparente şi conforme cu legislaţia, asigurând în permanenţă o informare corectă şi completă pentru toţi consumatorii săi”, precizează compania.

Profitul net al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din ţară, a scăzut în primul semestru cu 41%, la 1,587 miliarde lei, de la 2,69 miliarde lei în perioada similar de anul trecut.

Hidroelectrica este principalul producător de energie electrică din România şi principalul furnizor de servicii de sistem din România, cu un rol esenţial în securitatea Sistemului Energetic Naţional (SEN). Societatea deţine şi exploatează 188 de centrale hidroelectrice şi microhidrocentrale (inclusiv cinci staţii de pompare), cu o capacitate totală instalată de producere a energiei hidroelectrice de circa 6,3 GW şi un parc eolian cu o putere instalată totală de 108 MW. Societatea are 7 sucursale hidroelectrice şi o sucursală care administrează parcul eolian Crucea.

Compania are o capitalizare de 54,96 miliarde lei.