Unde se găsesc cele mai ieftine apartamente în București și în marile orașe

Piața imobiliară din România traversează o perioadă de ajustare, în care comportamentul cumpărătorilor devine tot mai atent și calculat. Chiar și cele mai ieftine apartamente, care se vând chiar și la jumătate de preț față de zonele ultracentrale, au început să se scumpească.

Datele aferente primului trimestru din 2026 arată o creștere a cererii pentru locuințele vechi în patru dintre cele mai mari orașe ale țării, comparativ cu finalul anului trecut, cel mai puternic avans fiind înregistrat la Iași. În același timp, interesul pentru locuințele noi a crescut în trei orașe importante, cu cea mai mare dinamică în Timișoara.

Această schimbare reflectă o maturizare a pieței. După cum explică Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, cumpărătorii nu au dispărut, ci au devenit mai prudenți, analizând datele din piață mai mult timp, pentru a putea compara și negocia, astfel încât să poată lua decizii bazate pe siguranță, nu pe presiunea momentului.

În acest context, diferențele de preț între cartiere și orașe devin esențiale pentru cei aflați în căutarea unei locuințe accesibile.

București: cele mai mici prețuri sub 1.500 euro/mp

În Capitală, interesul pentru locuințele vechi a crescut semnificativ față de începutul anului trecut, cu 26% raportat la oferta disponibilă. Totuși, comparativ cu finalul lui 2025, cererea a scăzut ușor. Segmentul locuințelor noi rămâne mai puțin atractiv.

Cele mai ieftine apartamente pot fi găsite în:

Ferentari – sub 1.500 euro/mp util

Giurgiului – aproximativ 1.567 euro/mp util

Pallady – aproximativ 1.577 euro/mp util

La polul opus, cartierele Primăverii și Aviatorilor depășesc 5.000 euro/mp util, fiind printre cele mai scumpe din țară.

Cluj-Napoca: prețuri ridicate chiar și în zonele ieftine

În Cluj-Napoca, cererea nu a înregistrat fluctuații majore față de finalul anului trecut, însă este în scădere comparativ cu începutul lui 2025, mai ales pe segmentul locuințelor noi.

Cele mai accesibile cartiere sunt:

Dâmbul Rotund – 2.619 euro/mp util

Someșeni – 2.644 euro/mp util

Mănăștur – 2.903 euro/mp util

Chiar și aici, prețurile au crescut semnificativ. De exemplu, în Someșeni, metrul pătrat este cu 20% mai scump decât anul trecut. Zona ultracentrală rămâne cea mai scumpă, cu peste 4.000 euro/mp util.

Brașov: cerere mai mare pentru locuințele vechi

În Brașov, cererea pentru locuințele vechi a crescut cu 9% față de finalul lui 2025, în timp ce interesul pentru locuințele noi a scăzut ușor, dar rămâne peste nivelul de anul trecut.

Zonele cu cele mai mici prețuri sunt:

Gemenii – 1.969 euro/mp util

Triaj – 1.995 euro/mp util

Florilor – aproximativ 2.000 euro/mp util

La celălalt capăt al clasamentului se află Drumul Poienii, unde prețurile ajung la peste 4.000 euro/mp util.

Timișoara: creștere puternică a cererii

Timișoara se remarcă printr-o creștere accentuată a cererii, în special pentru locuințele noi (+26% față de finalul anului trecut). Interesul este în creștere și comparativ cu începutul lui 2025.

Cele mai ieftine cartiere sunt:

Steaua – 1.599 euro/mp util

Iosefin – 1.610 euro/mp util

Blașcovici – 1.632 euro/mp util

Chiar și aici au avut loc scumpiri: +13% în Steaua și +5% în Iosefin. Zona ultracentrală este cea mai scumpă (2.698 euro/mp util), urmată de Tipografilor și Take Ionescu.

Constanța: locuințele noi câștigă teren

În Constanța, cererea pentru locuințele vechi este în scădere, în timp ce locuințele noi devin tot mai atractive pentru cumpărători.

Cele mai accesibile zone sunt:

Abator – 1.600 euro/mp util

Anda – 1.631 euro/mp util

Km 4-5 – 1.677 euro/mp util

Zonele Capitol și Faleză Nord sunt cele mai scumpe, depășind 2.500 euro/mp util.

Iași: cea mai mare creștere a cererii

Iașiul conduce clasamentul în ceea ce privește creșterea cererii, atât pentru locuințele vechi, cât și pentru cele noi, comparativ cu finalul lui 2025. Totuși, nivelul rămâne ușor sub cel din primul trimestru al anului trecut.

Cele mai ieftine cartiere sunt:

Bucium

Dacia

Mircea cel Bătrân

Aici, prețurile rămân sub 1.800 euro/mp util. Zona ultracentrală depășește 3.100 euro/mp util, iar Centrul Civic și Copou se apropie de 2.800 euro/mp util.