Unde se găsesc cele mai ieftine apartamente în București și în marile orașe

Unde se găsesc cele mai ieftine apartamente în București și în marile orașe0
Piața imobiliară din România traversează o perioadă de ajustare, în care comportamentul cumpărătorilor devine tot mai atent și calculat. Chiar și cele mai ieftine apartamente, care se vând chiar și la jumătate de preț față de zonele ultracentrale, au început să se scumpească.
Datele aferente primului trimestru din 2026 arată o creștere a cererii pentru locuințele vechi în patru dintre cele mai mari orașe ale țării, comparativ cu finalul anului trecut, cel mai puternic avans fiind înregistrat la Iași. În același timp, interesul pentru locuințele noi a crescut în trei orașe importante, cu cea mai mare dinamică în Timișoara.
Această schimbare reflectă o maturizare a pieței. După cum explică Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, cumpărătorii nu au dispărut, ci au devenit mai prudenți, analizând datele din piață mai mult timp, pentru a putea compara și negocia, astfel încât să poată lua decizii bazate pe siguranță, nu pe presiunea momentului.
În acest context, diferențele de preț între cartiere și orașe devin esențiale pentru cei aflați în căutarea unei locuințe accesibile.
București: cele mai mici prețuri sub 1.500 euro/mp
În Capitală, interesul pentru locuințele vechi a crescut semnificativ față de începutul anului trecut, cu 26% raportat la oferta disponibilă. Totuși, comparativ cu finalul lui 2025, cererea a scăzut ușor. Segmentul locuințelor noi rămâne mai puțin atractiv.
Cele mai ieftine apartamente pot fi găsite în:
- Ferentari – sub 1.500 euro/mp util
- Giurgiului – aproximativ 1.567 euro/mp util
- Pallady – aproximativ 1.577 euro/mp util
La polul opus, cartierele Primăverii și Aviatorilor depășesc 5.000 euro/mp util, fiind printre cele mai scumpe din țară.
Cluj-Napoca: prețuri ridicate chiar și în zonele ieftine
În Cluj-Napoca, cererea nu a înregistrat fluctuații majore față de finalul anului trecut, însă este în scădere comparativ cu începutul lui 2025, mai ales pe segmentul locuințelor noi.
Cele mai accesibile cartiere sunt:
- Dâmbul Rotund – 2.619 euro/mp util
- Someșeni – 2.644 euro/mp util
- Mănăștur – 2.903 euro/mp util
Chiar și aici, prețurile au crescut semnificativ. De exemplu, în Someșeni, metrul pătrat este cu 20% mai scump decât anul trecut. Zona ultracentrală rămâne cea mai scumpă, cu peste 4.000 euro/mp util.
Brașov: cerere mai mare pentru locuințele vechi
În Brașov, cererea pentru locuințele vechi a crescut cu 9% față de finalul lui 2025, în timp ce interesul pentru locuințele noi a scăzut ușor, dar rămâne peste nivelul de anul trecut.Frână pe piața imobiliară. Majorarea TVA și teama de criză au prăbușit volumul creditelor ipotecare
Zonele cu cele mai mici prețuri sunt:
- Gemenii – 1.969 euro/mp util
- Triaj – 1.995 euro/mp util
- Florilor – aproximativ 2.000 euro/mp util
La celălalt capăt al clasamentului se află Drumul Poienii, unde prețurile ajung la peste 4.000 euro/mp util.
Timișoara: creștere puternică a cererii
Timișoara se remarcă printr-o creștere accentuată a cererii, în special pentru locuințele noi (+26% față de finalul anului trecut). Interesul este în creștere și comparativ cu începutul lui 2025.
Cele mai ieftine cartiere sunt:
- Steaua – 1.599 euro/mp util
- Iosefin – 1.610 euro/mp util
- Blașcovici – 1.632 euro/mp util
Chiar și aici au avut loc scumpiri: +13% în Steaua și +5% în Iosefin. Zona ultracentrală este cea mai scumpă (2.698 euro/mp util), urmată de Tipografilor și Take Ionescu.
Constanța: locuințele noi câștigă teren
În Constanța, cererea pentru locuințele vechi este în scădere, în timp ce locuințele noi devin tot mai atractive pentru cumpărători.
Cele mai accesibile zone sunt:
- Abator – 1.600 euro/mp util
- Anda – 1.631 euro/mp util
- Km 4-5 – 1.677 euro/mp util
Zonele Capitol și Faleză Nord sunt cele mai scumpe, depășind 2.500 euro/mp util.
Iași: cea mai mare creștere a cererii
Iașiul conduce clasamentul în ceea ce privește creșterea cererii, atât pentru locuințele vechi, cât și pentru cele noi, comparativ cu finalul lui 2025. Totuși, nivelul rămâne ușor sub cel din primul trimestru al anului trecut.
Cele mai ieftine cartiere sunt:
- Bucium
- Dacia
- Mircea cel Bătrân
Aici, prețurile rămân sub 1.800 euro/mp util. Zona ultracentrală depășește 3.100 euro/mp util, iar Centrul Civic și Copou se apropie de 2.800 euro/mp util.