Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
Scumpirea aurului și deprecierea dolarului arată cât de cruntă va fi criza viitoare: „Cea din 2008 a fost ca un picnic de duminică”

Publicat:

Scumpirea accelerată a prețului aurului semnalează apropierea unei crize crunte, avertizează economistul american Peter Schiff, argumentând că inflația crește, în timp ce dolarul american pierde la nivel global.

Grafice bursiere care indică venirea unei crize
Scumpirea aurului și deprecierea dolarului arată cât de cruntă va fi criza viitoareFoto Shutterstock

Aurul și argintul avertizează asupra unei crize mai mari care va lovi fie spre sfârșitul acestui an, fie poate anul viitor. Ne îndreptăm spre o criză a dolarului american și o criză a datoriilor suverane”, a declarat Schiff după-amiază la „The Claman Countdown”, scrie Fox Business.

„Băncile centrale cumpără aur pentru a-și susține monedele. Scapă de dolari. Scapă de obligațiunile de trezorerie”, a continuat el.

Ne îndreptăm din nou spre o criză economică, care va face ca criza financiară din 2008 să pară un picnic de școală duminicală.”

Carrie Sheffield, analistă senioră în domeniul politicilor pentru Forumul Independent al Femeilor, a declarat că guvernul federal este principalul motiv pentru care aurul a atins un preț record, deoarece dolarul american se află „la un minim istoric”.

Sheffield a menționat, de asemenea, că inflația a rămas mult mai mică sub politicile fostului președinte Trump decât în ​​timpul administrației Biden, citând datele Biroului de Statistică a Muncii care arată o creștere mai puternică și prețuri mai stabile în 2025.

„Din păcate, cifrele nu sunt exacte. Sunt foarte denaturate, vor fi revizuite și o mare parte din ele sunt influențate de inflație”, a spus Schiff. „Inflația va fi mult mai dăunătoare în următorii ani decât a fost pe vremea când Biden era președinte, din păcate. Asta vă spun aurul și argintul. Sunt un avertisment.”

„La fel ca în 2007, când piața creditelor ipotecare subprime a explodat – lucru pe care îl prevăzusem de ani de zile și împotriva căruia pariasem – când s-a întâmplat asta, am știut că prefigura o criză mai mare care va lovi în anul următor. Dar comunitatea principală de investitori, Rezerva Federală, Ben Bernanke, a spus că piața creditelor ipotecare subprime era ținută sub control. Nu a înțeles problema”, a detaliat el.

Depindem de lume. Ne furnizează bunurile pe care nu le producem. Ne împrumută banii pe care nu îi economisim. Trump o înțelege invers. Economia mondială nu funcționează datorită nouă - economia noastră funcționează datorită lumii”, a spus Schiff. „Avem o economie disfuncțională, bazată pe creditul de consum, care se bazează pe statutul de monedă de rezervă al dolarului american, iar lumea trage acum covorul de sub picioarele SUA. Dolarul se va prăbuși. Dolarul va fi înlocuit de aur.”

Schiff a mai spus că nu va exista un plafon pentru prețurile aurului, deoarece „nu există un plafon pentru dolar”.

„Cea mai mare diferență dintre criza pe care urmează să o avem și cea pe care am avut-o atunci este că aceasta este în întregime în America. Nu va fi exportată în restul lumii”, a clarificat el. „Este o criză financiară globală. Este o criză financiară americană, restul lumii va beneficia de pe urma ei.”

