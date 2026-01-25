Analiză Cât va mai crește prețul aurului. Estimările celor mai mari bănci din lume

Aurul a intrat într-o nouă etapă de creștere spectaculoasă, după un an cu recorduri repetate. Combinația dintre incertitudini geopolitice și tensiuni legate de independența Rezervei Federale readuce metalele prețioase în prim plan. Cele mai mari bănci din lume au făcut predicții care depășesc cu mult așteptările.

După o creștere impresionantă de peste 70% în ultimele 12 luni și maxime istorice consecutive, marile bănci de investiții ridică ștacheta și mai sus pentru 2026.

Goldman Sachs și-a revizuit în creștere previziunile privind prețul aurului la sfârșitul anului 2026, ridicând ținta la 5.400 de dolari pe uncie, de la 4.900 de dolari anterior.

Actualizarea, peste 10%, se bazează pe evaluarea conform căreia cererea din partea investitorilor privați va rămâne puternică și „stabilită”, deoarece este legată de riscuri macroeconomice și fiscale pe termen lung și nu de evenimente izolate.

Analiștii băncii preconizează că achizițiile băncilor centrale vor ajunge la o medie de 60 de tone pe lună în 2026, economiile emergente continuând diversificarea structurală a rezervelor lor.

Riscurile la adresa prognozei sunt „semnificativ ridicate”, deoarece incertitudinea cu privire la politica fiscală și monetară la nivel internațional încurajează o poziționare suplimentară, scrie presa elenă.

În același context, atacul reînnoit al lui Donald Trump asupra Rezervei Federale a zdruncinat încrederea în independența băncii centrale a SUA, consolidând reorientarea capitalului către aur.

UBS: Prețul aurului va crește la 5.000 USD „în câteva luni”

UBS este la fel de optimistă, estimând că, în ciuda majorării puternice, prețurile mai au loc de creștere. Grupul elvețian preconizează că aurul se va apropia de 5.000 de dolari pe uncie în lunile următoare, pe baza reapariției tensiunilor geopolitice, în special în Orientul Mijlociu și în jurul pasajelor energetice, cum ar fi Strâmtoarea Hormuz.

Un alt motiv generator de creștere a prețului aurului este contextul incertitudinii instituționale și politice din SUA, cu fronturi deschise în jurul politicii monetare, amenințărilor tarifare și evoluțiilor politice în perspectiva competițiilor electorale.

De asemenea, prețul aurului va crește și datorită faptului că aurul acționează ca un instrument preferat de acoperire a riscurilor, în comparație cu alte mărfuri precum petrolul, pe care piața este reticentă să le prețuiască cu o primă de risc puternică.

UBS subliniază, de asemenea, că, în ciuda unei oarecare scăderi a inflației, presiunile rămân suficient de mari pentru a menține randamentele reale la un nivel scăzut, în special într-un mediu de relaxare monetară suplimentară. Acest lucru consolidează atractivitatea aurului, care nu generează dobânzi, dar protejează împotriva inflației și a riscului de contrapartidă.

Prețul ar putea depăși 5.400 de dolari uncia

În ciuda diferențelor individuale în ceea ce privește orizonturile de timp, mesajul este clar: aurul rămâne un „pariu” cheie pentru 2026. Băncile centrale, investitorii instituționali și privați vor continua să investească pe fondul incertitudinii globale persistente, existând indicii că previziunile pentru niveluri de 5.400 de dolari pe uncie vor fi depășite.

„Cumpărătorii din sectorul privat care își asumă diversificarea, ale căror achiziții acoperă riscurile politicilor globale și au dus la o surpriză în creștere a previziunii noastre de preț, nu își vor lichida deținerile de aur în 2026, ridicând efectiv punctul de plecare al previziunii noastre de preț”, au declarat reprezentanții Goldman Sachs, într-o analiză prezentată de Reuters.

Creștere de 65% în 2025

Pe parcusul anului 2025, cotaţia metalului galben a înregistrat o creştere de 65%, cea mai mare creştere anuală de după 1979, avansul din acest an fiind de aproximativ 6%.

În paralel, preţul unciei de argint a urcat cu aproximativ 4,5%, până la 83,45 dolari, aproape de nivelul record din 2025.

Aurul a intrat într-o nouă etapă de creștere spectaculoasă, după un an cu recorduri repetate și intrări masive în ETF-uri. Combinația dintre incertitudini geopolitice și tensiuni legate de independența Rezervei Federale readuce metalele prețioase în prim plan, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Anul trecut, aurul a atins niveluri record de 53 de ori mai mult decât pragul obișnuit. Intrările în fonduri listate care dețin aur (ETF-uri specializate) au ajuns și ele la un nivel istoric de 89 de miliarde de dolari, în timp ce activele în administrare au fost propulsate de peste două ori.

Mai mult, deținerile fizice ating un maxim fără precedent de 4.025 de tone, de la 3.224 de tone în 2024. Intrările în decembrie au fost dominate de America de Nord, care a reprezentat 60% din influxurile de 10 miliarde de dolari ale lunii. Regiunea a condus topul pe parcursul întregului an, urmată de Asia și Europa.

Gramul de aur a atins vineri valoarea de 687,7477 lei cel mai mare nivel înregistrat vreodată în România, cel mai mic curs din ultimele luni fiind la data de 20 august 2025 când a înregistrat 464,7759 lei. Recordul anterior fusese atins pe 21 ianuarie 2026, când BNR a afișat un curs de aproape 681 lei/gram.