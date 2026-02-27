Scandal în lumea jocurilor de noroc: Suspiciuni de fraudă masivă prin raportări false la Fisc

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a declanşat controale de fond la operatorii de profil, după ce a identificat diferenţe semnificative între sumele declarate şi cele plătite, precum şi suspiciuni de manipulare a bazei de taxare (GGR) în mediul online.

„În urmă cu aproximativ o lună, am demarat o investigaţie, pe care am dispus-o în urma unor indicii serioase pe care le-am avut. O parte dintre obiectivele investigaţiei au devenit publice în urmă cu două săptămâni, odată cu scurgerea în presă a unui e-mail intern (din 23 ianuarie 2026), prin care le solicitam directorilor acţiuni de control specifice. Astăzi vă pot comunica faptul că aspectele semnalate atunci s-au confirmat", a menţionat preşedintele instituţiei, Vlad-Cristian Soare.

Potrivit acestuia, încă de la preluarea mandatului, în 25 aprilie 2025, a demarat numeroase acţiuni de control, iar din cauza unor deficienţe descoperite, a schimbat fostele conduceri de la Direcţia de Control şi de la Direcţia de Monitorizare.

În urma acestor verificări, au fost constatate, printre altele, diferenţe între sumele declarate şi cele efectiv plătite, reprezentând un potenţial prejudiciu de zeci de milioane de lei.

„În urma acţiunilor de documentare privind declaraţiile depuse de organizatorii de jocuri de noroc şi taxele efectiv achitate, au fost identificate diferenţe semnificative de plată, atât în cazul organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă, cât şi în cazul organizatorilor de jocuri de noroc land-based. Spre exemplu, în cazul unui operator de jocuri de noroc de tip slot-machine a fost identificată o diferenţă de aproximativ 18.000.000 de lei. Totodată, în cazul unui operator de jocuri de noroc la distanţă a fost identificată o diferenţă de aproximativ 5.000.000 de lei", a explicat Vlad-Cristian Soare.

Acesta a precizat că diferenţele apar în special la nivelul anului 2024 şi au fost constatate în urma unor verificări preliminare realizate prin confruntarea declaraţiilor depuse la ONJN cu declaraţiile fiscale depuse la ANAF şi cu taxele calculate.

„Am dispus efectuarea unor controale de fond pentru ultimii cinci ani (perioada de prescripţie fiscală) asupra tuturor operatorilor la care au fost identificate diferenţe, pentru a stabili cu exactitate cuantumul prejudiciilor. Dacă diferenţele se confirmă, se vor demara acţiuni de recuperare a sumelor şi vor fi sesizate organele de urmărire penală", a subliniat preşedintele ONJN.

Suspiciuni că s-ar fi premiat singuri prin conturi deținute de interpuși

În cazul operatorilor de jocuri de noroc la distanţă, oficialul a arătat că, în urma accesului la serverele în oglindă şi a analizării câştigurilor mai mari de 15.000 de euro, au fost identificate anomalii.

„Tiparul este evident: câştiguri numeroase, concentrate în aceeaşi zi sau în aceeaşi lună, în sume aproape identice şi de valori foarte mari, ceea ce ridică suspiciuni serioase privind modul în care este raportat şi calculat GGR-ul", a declarat Vlad-Cristian Soare.

Potrivit acestuia, toate aceste aspecte „generează suspiciunea legitimă că anumiţi operatori îşi diminuează baza de taxare (GGR) prin acordarea de premii către conturi deţinute prin interpuşi".

De asemenea, a fost identificată o practică ce constă în scăderea bonusurilor acordate din GGR, „ceea ce este nelegal", această practică „echivalând, în realitate, cu o taxare aplicată asupra NGR şi conducând la diminuarea bazei de impozitare".

În cazul confirmării suspiciunilor, instituţia va sesiza Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) şi organele de urmărire penală.

Preşedintele ONJN a mai anunţat că, în urma constatărilor Curţii de Conturi privind aplicarea nivelului majorat de taxare prevăzut de OG nr. 15/2022, au fost stabilite diferenţe de aproximativ 100 de milioane de lei la operatorii de jocuri de noroc la distanţă.

„Sub conducerea mea, controalele au fost efectuate, iar diferenţele - în cuantum de 100 de milioane de lei - au fost stabilite şi transmise către ANAF", a precizat Vlad-Cristian Soare.

Totodată, instituţia a demarat o analiză şi în cazul organizatorilor de jocuri de noroc land-based, în contextul majorării taxelor prin OUG nr. 82/2023, existând posibilitatea identificării unor diferenţe suplimentare de plată aferente perioadei octombrie 2023 - 2024.

Referitor la monitorizarea pieţei, Vlad-Cristian Soare a precizat că, la momentul preluării mandatului, instituţia nu avea acces real la serverele în oglindă ale operatorilor online.

„De la începutul anului 2026, ONJN va avea acces complet la toate serverele şi la toate cele 12 rapoarte". Totodată, instituţia a demarat procedurile pentru implementarea unui sistem de monitorizare cu module de inteligenţă artificială.

În ceea ce priveşte dezbaterea publică privind interzicerea jocurilor de noroc, preşedintele ONJN a afirmat că "aceasta este o soluţie falsă".

„Nu poţi interzice un comportament uman. Interdicţia mută fenomenul în piaţa neagră, unde statul nu mai are niciun control", a susţinut Vlad-Cristian Soare. În opinia sa, soluţia constă în adoptarea unei noi legi care să întărească mecanismele de control şi să elimine avantajul competitiv al operatorilor din zona gri sau neagră.