Prețul aurului și-a reluat ascensiunea, depășind din nou 600 lei pe gram

Prețul aurului și-a reluat marți ascensiunea, depășind din nou 600 lei pe gram, după ce vineri înregistrase recordul de 606 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Prețul gramului de aur a crescut în România de la începutul anului cu aproape 200 de lei, de la minimul de 411,42 lei înregistrat la data de 8 ianuarie 2025, la maximul de 606,57 lei la 17 octombrie 2025.

Evoluția prețului aurului în 2025

La nivel internațional, după scăderea de vineri, care a dus prețul aurului la o scădere de aproape 2% față de maximul istoric de 4.378 dolari pe uncie, piața își recâștigă echilibrul în sesiunea de luni. Prețul spot s-a situat luni din nou în jurul valorii de 4.320 dolari, susținut de așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală și de cererea continuă de active refugiu. Analiștii XTB subliniază că recenta corecție a fost de natură tehnică și a rezultat din marcarea profiturilor după câteva săptămâni de creștere dinamică. Declarațiile liniștitoare ale președintelui Donald Trump cu privire la o abordare „mai rezonabilă” față de China au slăbit temporar cererea de aur, dar viitoarele negocieri comerciale și închiderea continuă a guvernului în SUA sporesc din nou incertitudinea.

Banca Populară a Chinei (PBoC) continuă să cumpere aur în mod regulat – în septembrie, a realizat a 11-a acumulare consecutivă, cumpărând 1,2 tone, iar în întreg al treilea trimestru, creșterea a fost de 5 tone, aducând rezervele oficiale la 2.303 tone (7,7% din valoarea rezervelor valutare). Acest lucru confirmă în mod clar importanța strategică a aurului pentru politica de rezervă a Chinei.

Creșterea cererii se datorează și achizițiilor mari din partea ETF-urilor. Aceste fonduri au înregistrat intrări record în primele două trimestre ale anului (un total de 79 de tone de aur pe piața chineză), deși în trimestrul al treilea s-au înregistrat ușoare ieșiri nete.