Halloween-ul a venit mai devreme pe piețele financiare. Cifrele de coșmar sperie investitorii

Anul 2025 a adus atât povești de succes, cât și dezamăgiri pe piețele internaționale. În timp ce giganți precum Rheinmetall și Nvidia au continuat să impresioneze investitorii, alte companii au trecut printr-un adevărat coșmar bursier, provocând pierderi mari și neliniște în Statele Unite, Europa, China, dar și în Japonia.

În aceste condiții, se poate spune că Halloween-ul a venit mai devreme și sperie investitorii, forțându-i să fie mai precauți, arată analiștii XTB.

Indicele bursier de referință al SUA, S&P 500, a câștigat deja aproape 15% în acest an. La prima vedere, piața pare să se afle în plină expansiune, însă o privire mai atentă relevă o imagine mult mai fragmentată. Unele acțiuni au înregistrat creșteri de peste 100%, în special în zona furnizorilor de semiconductori, de cipuri de memorie, tehnologii de apărare și infrastructură AI.

La polul opus, companiile din retail și consultanță au fost afectate de costurile ridicate, de tarife și de scăderea cererii consumatorilor, pierzând până la jumătate din valoarea lor.

Consumatorii par obosiți de inflație

Printre cele mai afectate companii americane se numără Deckers Outdoor și Lululemon, ale căror acțiuni au pierdut peste 50% de la începutul anului. În timp ce un segment restrâns al populației se bucură de venituri mai mari și consumă la un nivel ridicat, majoritatea americanilor resimt presiunea prețurilor crescute și a diminuării veniturilor.

Această situație a dus la reducerea consumului pe scară largă și a interesului investitorilor pentru brandurile orientate spre retail. La problemele interne se adaugă și riscurile tarifare care apasă asupra companiilor dependente de importuri. Chiar și mărcile consacrate, care altădată prosperau datorită accesibilității pe piața de masă, își pierd avantajul competitiv.

Inteligența artificială: un avantaj pentru unii, un blestem pentru alții

Deși inteligența artificială a devenit noul motor de creștere al Wall Street-ului, nu toate companiile știu cum să o utilizeze. Printre acestea din urmă se află EPAM Systems și Salesforce, care nu și-au atins obiectivele și au rămas în urmă față de concurenții lor, care profită de investițiile masive în infrastructura de inteligență artificială.

Piața a intrat într-o fază de tipul „câștigătorul ia totul”, în care liderii domină, iar cei care rămân în urmă dispar, subliniază analiștii XTB.

În comparație cu Wall Street, Europa anului 2025 seamănă cu un adevărat rollercoaster. În timp ce piața americană se bucură de o creștere constantă, pe Vechiul Continent contrastele sunt evidente: Rheinmetall, puterea germană în domeniul apărării, Rolls-Royce, simbolul britanic al excelenței în inginerie, și Orlen, gigantul energetic polonez, se numără printre marii câștigători.

În schimb, alți participanți au înregistrat rezultate modeste, cum este cazul companiei elvețiene SIG Group, producător de ambalaje. Chiar și producătorii auto germani, deși afectați de dificultăți, par a fi câștigători relativi în acest peisaj fragmentat.

Probleme uriașe pentru firmele mari

Cel mai mare șoc al anului vine din Copenhaga. Companiile daneze, cândva favoritele pieței europene, se numără acum printre cele mai slabe. Novo Nordisk a pierdut 40% din valoare, pe fondul temerilor privind un război al prețurilor în SUA și al noilor tarife care îi amenință competitivitatea. Pandora a înregistrat și ea o scădere de peste 35%, afectată de creșterea costurilor materiilor prime.

De asemenea, compania Orsted a pierdut teren după retragerea din proiectele eoliene offshore din SUA și presiunea revenirii combustibililor fosili, iar Coloplast a scăzut cu peste 25%. Dintre cele 36 de acțiuni europene cu cele mai slabe performanțe, patru aparțin Danemarcei - o situație aproape istorică pentru o economie atât de mică, explică analiștii XTB.

Nu doar Scandinavia se confruntă cu dificultăți. În întreaga Europă, alte nume importante dezamăgesc investitorii: WPP, gigantul britanic al publicității, a scăzut cu 55% în acest an din cauza cererii slabe și a creșterii costurilor, iar Puma pierde teren în fața Adidas și trece printr-un nou an frustrant. Tensiunile comerciale și tarifele accentuează aceste probleme, iar răbdarea investitorilor este tot mai limitată.

Umbrele revenirii Chinei

În ciuda riscului de război comercial cu SUA, indicele Hang Seng a crescut cu peste 31% în 2025, însă nu toate companiile au beneficiat de acest lucru. JD.com și Meituan au pierdut teren, cu scăderi de 36% și 4%, în timp ce Alibaba a revenit puternic pe piață, investind masiv în inteligență artificială și noi servicii.

În spatele performanței pieței chineze se află dificultăți pentru sectorul de comerț electronic, marcate de consum redus după pandemie, gospodării mai prudente și reglementări stricte pentru companiile de tehnologie.

În acest context, doar jucătorii inovatori și solid finanțați atrag interesul investitorilor. Alibaba rămâne în prim-plan prin agresivitatea sa strategică, însă revenirea JD.com și Meituan nu este exclusă, într-o piață unde chiar și cei învinși pot găsi o a doua șansă.

Japonia, sub presiune

Indicele Nikkei 225 a crescut cu peste 25% în 2025, susținut de yenul slab și de politicile fiscale ale noului premier Sanae Takaichi. Totuși, nu toate companiile au profitat de acest context. Hino Motors, afectată de concurența chineză și de probleme ciclice, pregătește o fuziune cu Mitsubishi Motors și o nouă marcă, Archion, dar investitorii rămân sceptici.

În industrie, Nissan și Mitsubishi au pierdut peste 20%, în timp ce Toyota a reușit o creștere modestă de 3% în acest an și 20% față de anul trecut, semn că nici măcar giganții japonezi nu sunt imuni la presiunea tarifelor și a costurilor în creștere.

Investitorii devin din ce în ce mai precauți

Acțiunile Kikkoman, cel mai mare producător mondial de sos de soia și condimente asiatice, au scăzut cu 25% în 2025, pe fondul încetinirii expansiunii externe, al costurilor mai mari și al cererii mai slabe, cu estimări de creștere a profiturilor de doar 1% anual până în 2027. Pentru o companie dependentă de sectorul en gros și de restaurante, orice încetinire globală este riscantă, iar evaluarea bursieră ridicată accentuează prudența investitorilor.

În ciuda performanței indicelui Nikkei, piața japoneză devine tot mai selectivă: exportatorii profită de yenul slab, dar companiile auto și cele alimentare intră într-o fază de creștere mai lentă și marje reduse, mai adaugă analiștii.