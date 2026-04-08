Salarii plătite la Damen, Liberty Galați și Romaero. Mii de angajați își primesc banii după săptămâni de așteptare

Mii de angajați din unele dintre cele mai mari companii industriale din România – Liberty Galați S.A., Damen Shipyards Mangalia S.A. și Romaero S.A. – își vor primi salariile restante înainte de Paște, după ce statul a intervenit pentru a acoperi întârzierile cauzate de dificultățile financiare ale acestor societăți.

Plata este realizată prin intermediul Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, instituție aflată în subordinea Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care a început deja virarea sumelor în conturile beneficiarilor începând cu 7 aprilie 2026.

În total, 4.687 de salariați beneficiază de plata drepturilor restante: aproape 2.950 de angajați de la Liberty Galați primesc peste 57 de milioane de lei, peste 1.000 de angajați de la Damen Mangalia aproximativ 21 de milioane de lei, iar cei 710 salariați ai Romaero vor încasa peste 4 milioane de lei. Banii provin din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, un mecanism prin care statul intervine atunci când angajatorii nu își mai pot onora obligațiile față de angajați.

Contextul acestor plăți este unul dificil pentru industria românească. Combinatul siderurgic Liberty Galați, unul dintre cei mai mari producători de oțel din Europa de Est, se confruntă de mai mult timp cu probleme legate de costurile ridicate ale energiei și scăderea cererii. La Damen Mangalia, situația este și mai complicată, după blocajele legate de acționariat și activitate, care au afectat direct continuitatea șantierului naval și plata salariilor. În același timp, Romaero, companie strategică din industria aeronautică, a întâmpinat dificultăți financiare și operaționale care au dus la întârzieri în plata angajaților.

În acest context, intervenția statului a devenit esențială pentru protejarea salariaților. Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a subliniat că plata salariilor restante este o prioritate și că angajații nu trebuie să suporte consecințele problemelor economice ale companiilor. Autoritățile transmit că vor continua să utilizeze toate instrumentele legale disponibile pentru a sprijini salariații afectați.

Plățile sunt realizate pe baza documentației transmise de angajatori și verificate conform legislației în vigoare, urmând ca toate sumele să ajungă la beneficiari înainte de sărbătorile pascale.