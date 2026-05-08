Guvernul a aprobat prin memorandum majorări salariale la Romgaz. Cum este motivată decizia

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, majorări salariale la Romgaz, invocând profitul companiei și implicarea în proiectul Neptun Deep. Decizia a fost adoptată printr-un memorandum.

Potrivit memorandumului, angajații Romgaz vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026, decizia fiind luată de Guvern „în condițiile în care compania derulează în 2026 cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde lei”.

Măsura vine în contextul în care SNGN Romgaz este implicată în unele dintre cele mai importante proiecte energetice ale României, finalizarea centralei de la Iernut și acordul de principiu cu Azomureș pentru preluarea activității operaționale a combinatului de îngrășăminte chimice, a precizat Executivul printr-un comunicat.

„Romgaz se poziționează ca lider investițional în perioada ianuarie 2022–2025, realizând aproximativ 52% din valoarea totală a investițiilor cumulate realizate de principalele 5 companii de stat din energie (Romgaz, Transgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Transelectrica)”, se arată în textul documentului.

Totodată, Guvernul susține că măsura este justificată prin „rolul strategic al Romgaz în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a României și contribuția sa la stabilitatea pieței de gaze naturale la nivel național”.

„Menținerea unui climat social echilibrat și a unui nivel salarial care să protejeze puterea de cumpărare a angajaților nu reprezintă doar o măsură de natură socială, ci o condiție esențială pentru asigurarea continuității producției și pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale companiei. Stabilitatea și performanța ROMGAZ sunt indisolubil legate de stabilitatea și motivarea angajaților săi.

Depășirea pragului de declin al producției de 2,5% pe an (vs. 2022) sau întreruperi în activitatea Societății ar avea consecințe semnificative: scăderea veniturile companiei va pune presiune pe fluxul de numerar, într-un moment în care ROMGAZ desfășoară cel mai mare proiect de investiții din istoria sa și ar pune în pericol sustenabilitatea investițiilor în curs, având în vedere că actualii și potențialii investitori ar putea cere randamente mai mari având în vedere creșterea riscurilor la care se expun. Astfel s-ar crea riscuri reale pentru viitorul sustenabil al companiei”, se mai arată în textul memorandumului.

Documentul precizează, totodată, că premiile și primele vor fi bugetate în anul 2026 la nivelul realizat în anul 2025. De asemenea, sumele ce reprezintă participarea salariaților la profit ce se vor plăti în anul 2026 sunt bugetate în conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Amintim că Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan s-a reunit vineri, de la ora 12:00, în prima ședință după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Executivului, inițiată de PSD și AUR.

Conform Constituției României, un cabinet demis gestionează exclusiv actele necesare pentru funcționarea zilnică a instituțiilor. Prerogativele puterii executive sunt restrânse drastic. Premierul Ilie Bolojan și miniștrii cabinetului său nu mai pot emite ordonanțe de urgență și nu au dreptul să propună proiecte de lege. Cu alte cuvinte, capacitatea aparatului guvernamental de a implementa reforme structurale sau de a adopta decizii strategice dispare complet până la învestirea unui nou guvern cu puteri depline.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cu toate acestea, actualul cabinet va rămâne la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului.