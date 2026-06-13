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Analiză Chiriile s-ar putea scumpi cu până la 20% în această vară - și nu din motive reale, avertizează specialiștii

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Analize Adevărul
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Piața chiriilor intră în plin sezon de presiune, iar în marile orașe există semnale că prețurile ar putea urca temporar în această vară cu până la 20%, pe fondul cererii ridicate generate de mobilitatea studenților și a angajaților. Fenomenul, care se repetă aproape anual, este descris de specialiști ca o ajustare sezonieră, însă vine într-un context în care nivelul chiriilor este deja ridicat, iar diferențele dintre estimările din piață și statisticile oficiale continuă să alimenteze confuzia privind ritmul real al scumpirilor.

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Piața chiriilor intră în plin sezon de presiune. Foto arhivă

Piața chiriilor din România intră, în fiecare an, într-o perioadă de ajustare sezonieră în lunile de vară, când cererea crește brusc în marile orașe universitare. Acest context poate duce la majorări temporare ale prețurilor cerute de proprietari, fără ca acestea să reflecte neapărat o schimbare structurală a pieței.

Daniel Crainic, director în cadrul Imobiliare.ro, avertizează că acest fenomen se repetă anual și are o componentă predictibilă.

„Din cauza sezonalității, în fiecare an apare o creștere speculativă în mijlocul verii și în luna septembrie, după care lucrurile revin la normal. Aceasta se repetă anual. Creșterea poate ajunge până la 20%”, a declarat Crainic pentru „Adevărul”.

El subliniază însă că aceste creșteri nu sunt susținute de realitățile economice pe termen lung.

„Nu avem în piață, astăzi, condițiile unor creșteri majore pe segmentul privat, și mă refer la puterea de cumpărare”, a explicat acesta.

O piață stabilă în marile orașe, dar la niveluri ridicate

Piața chiriilor din România continuă să se mențină la niveluri ridicate în marile centre urbane, fără variații majore de la o lună la alta, dar cu diferențe semnificative între orașe și tipuri de locuințe.

În București, chiria medie se situează în jurul valorii de 594 de euro pe lună, în timp ce în Cluj-Napoca nivelul este de aproximativ 570 de euro, se arată într-o analiză de piață realizată de Storia. La nivel național, media chiriilor este de 503 euro în mai 2026, foarte apropiată de aprilie 2026 (505 euro) și de mai 2025 (500 euro), ceea ce indică o evoluție general stabilă în ultimul an.

Stabilitatea se vede și în structura pieței, unde variațiile sunt mai degrabă punctuale decât generale. În București, de exemplu, garsonierele au ajuns la un preț mediu de aproximativ 395 de euro, în creștere cu 3% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu două camere au rămas la aproximativ 583 de euro, iar cele cu trei camere au scăzut ușor, cu 2%, până la 846 de euro.

Diferențele între sectoare rămân importante. Garsonierele variază de la 380 de euro în Sectorul 2 și Sectorul 4, la 449 de euro în Sectorul 1, unde se înregistrează și una dintre cele mai mari creșteri anuale, de 7%. În Sectorul 5, nivelul este de aproximativ 400 de euro, în creștere cu 14% față de anul trecut, în timp ce Sectorul 6 rămâne stabil, la aproximativ 399 de euro.

Pe segmentul apartamentelor cu două camere, chiriile pornesc de la 500 de euro în Sectorul 4 și ajung la 680 de euro în Sectorul 1, unde se înregistrează o creștere de 5% față de anul trecut. În restul sectoarelor, valorile sunt relativ stabile, cu aproximativ 650 de euro în Sectorul 2, 550 de euro în Sectorul 3 și Sectorul 5 și 520 de euro în Sectorul 6.

Diferențele cele mai mari apar la apartamentele cu trei camere. Aici, prețurile variază de la aproximativ 600 de euro în Sectorul 6 până la 1.100 de euro în Sectorul 1, unde se înregistrează o scădere de 8% față de anul trecut. În Sectorul 2, nivelul este de aproximativ 900 de euro, iar în Sectoarele 3 și 5 de aproximativ 700 de euro, cu evoluții mixte, de la stabilitate la creșteri de 8% în Sectorul 5.

Unde sunt cele mai mari și cele mai mici chirii din România

Cele mai mari și cele mai mici chirii din orașe

În marile orașe din afara Capitalei, diferențele sunt la fel de clare. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu 400 de euro pentru garsoniere, 550 de euro pentru două camere și 700 de euro pentru trei camere, în timp ce Brașovul se menține stabil la 350 de euro pentru garsoniere, 500 de euro pentru două camere și 650 de euro pentru trei camere.

La polul opus, orașe precum Arad, Oradea sau Sibiu rămân printre cele mai accesibile piețe, cu garsoniere între 225 și 300 de euro și apartamente de două camere în jurul valorii de 350–430 de euro, fără variații majore de la un an la altul.

În Iași și Craiova, piața este ușor mai volatilă pe segmentele mici, unde garsonierele au înregistrat ajustări de câteva procente, în timp ce apartamentele de două și trei camere au rămas în general stabile sau au scăzut ușor, în limita a 2–5%.

Per ansamblu, datele arată o piață a chiriilor stabilă ca dinamică, dar tensionată ca niveluri, cu diferențe puternice între orașe și segmente, fără o tendință uniformă de creștere accelerată la nivel național.

Paradoxul din date: creșteri de peste 40% în statistici, evoluții mai temperate în piață

Statisticile oficiale indică o dinamică semnificativ mai accentuată a chiriilor decât cea reflectată în platformele imobiliare. Potrivit Institutului Național de Statistică, chiriile au crescut cu 33,5% față de luna martie și cu 34,8% față de decembrie 2025, iar comparativ cu aprilie 2025 avansul anual ajunge la 43,78%.

Prin comparație, datele din piața imobiliară indică variații mult mai reduse în ultimul an, cu niveluri relativ stabile în marile orașe și diferențe moderate în funcție de tipul locuinței și zonă.

Daniel Crainic spune că evoluția observată în piață nu susține magnitudinea creșterilor raportate de statisticile oficiale.

Noi nu observăm această creștere de 43%. Ea nu se vede în piață. Ea nu există în piață. Chiriile rezidențiale la care ne raportăm noi, apartamentele de o cameră, de două camere, de trei camere, nu au crescut cu 43%”, a declarat Crainic pentru „Adevărul”.

Acesta explică diferențele prin modul de colectare și actualizare a datelor.

„Cred că ține de metodologia pe care o aplică INS. Probabil au fost ajustate acolo niște prețuri, au actualizat chiriile la stat după 19 ani”, a adăugat el.

Chiriile la stat s-au dublat, după 19 ani

Guvernul a aprobat, pe 2 aprilie, actualizarea tarifului lunar al chiriei pentru locuințele aflate în domeniul public sau privat al statului, precum și pentru cele aparținând unităților administrativ-teritoriale. Noi tarife se vor aplica și locuințelor de serviciu, locuințelor de intervenție, căminelor pentru salariații companiilor și regiilor autonome, precum și curților și grădinilor aferente acestora.

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Potrivit Ministerului Dezvoltării, legislația prevede ca tariful de bază al chiriei, exprimat în lei pe metru pătrat, să fie actualizat anual în funcție de rata inflației, până la 31 ianuarie. Cu toate acestea, ultima actualizare a fost făcută în 2007, ceea ce a impus o corecție semnificativă.

Această decizie era necesară întrucât ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul 2007. De exemplu, în prezent, chiria pentru o locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de 50 mp este de 42 de lei, iar după actualizarea tarifului aceasta va fi de 101,08 lei", a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Conform noilor calcule, chiria pentru un apartament cu trei camere și o suprafață locuibilă de 80 mp a crescut la 161,73 lei, de la 67,20 lei. Pentru un apartament cu patru camere și 120 mp, chiria a crescut de la 100,80 lei la 242,60 lei.

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