Cum va arăta piața imobiliară în 2026. Ce se întâmplă cu prețurile la apartamente, case și terenuri

Anul în curs a fost unul dificil pentru piața imobiliară, cu creșteri mari de prețuri, dar și majorări de taxe și incertitudini. Daniel Crainic, reprezentantul unei platforme de anunțuri imobiliare, a explicat, la ProTv, ce așteptări ar trebui să avem pentru 2026.

„Clujul dă semne de stagnare deja, însă în București cu siguranță există loc de creștere. La fel în Timișoara, care rămân un oraș foarte accesibil. Timișorenii și clujenii au venituri relativ similare, însă diferența de preț este foarte mare la apartamente, deci văd un potențial destul de mare de creștere în Timișoara, nu așa de mare în Cluj și în București”, explicat Daniel Crainic, în emisiunea iBani.

Pentru că inflația este din nou aproape de 10%, creșterea economică este una firavă, iar incertitudinea pe plan economic persistă, decizia de a cumpăra o locuință ar putea fi amânată de mulți.

„Cred că primul trimestru, poate chiar primul semestru, va fi decisiv în sensul ăsta. Dacă oamenii vor simți un aer de stabilitate, vor relua tranzacționarea, cu siguranță însă cred că anul va începe sub acest auspiciu al amânării deciziei.. (…) Piața imobiliară este o piață foarte sensibilă la acești factori emoționali. Dacă în jurul nostru vom vedea concedieri, dacă în jurul nostru vom vedea în continuare creșteri de taxe, o nouă creștere a TVA-ului, bineînțeles că vom amâna”, a explicat acesta.

„Posibilitate unei prăbușiri de prețuri este destul de mică în momentul ăsta”

Daniel Crainic spune că semnalele emoționale pozitive vor fi cele care vor întări decizia de cumpărare.

„Dezvoltatorii au în acest moment capacitatea de a-și planifica deciziile de de investiție astfel încât să dea drumul proiectelor, după ce le pun în piață și văd reacția pieței, ceea ce nu va duce la un suprastoc de locuințe noi, astfel încât posibilitate unei prăbușiri de prețuri este destul de mică în momentul ăsta“.