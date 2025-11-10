search
Românii pot investi într-o nouă ediție de titluri de stat TEZAUR. Valoarea nominată este de un leu. Care este principalul avantaj

Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Finanţelor lansează luni, 10 noiembrie 2025, cea de-a unsprezecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în „condiţii avantajoase”. Veniturile obținute sunt neimpozabile.

Veniturile din aceste titluri sunt neimpozabile. FOTO FB Ministerul Finanțelor
Veniturile din aceste titluri sunt neimpozabile. FOTO FB Ministerul Finanțelor

Între10 noiembrie - 5 decembrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,70%, 7,15%, respectiv, 7,60%. Veniturile obţinute sunt neimpozabile.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt emise în formă dematerializată.

De unde pot fi cumpărate titlurile de stat

Titlurile de stat TEZAUR pot fi achiziționate astfel: 

- Între 10 noiembrie - 3 decembrie 2025, prin platforma Ghişeul.ro;

- Între 10 noiembrie - 4 decembrie 2025 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului. Operaţiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesaţi Ghid Tezaur online şi Tezaur online;

- Între 10 noiembrie - 5 decembrie 2025 de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului;

- Între 10 noiembrie - 4 decembrie 2025 în mediul urban şi 10 noiembrie - 3 decembrie 2025 în mediul rural, prin subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A.

Avantajele Programuluo TEZAUR

Principalul avantaj este că veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Eligibile pentru achiziționarea acestor titluri sunt persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secţiunea Titluri de stat şi pe website C.N. Poşta Română S.A.

Începând cu luna martie a.c., Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat, la doar un click distanţă.

Ghid pentru transferul rapid al fondurilor din contul TEZAUR

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experienţă complet digitalizată şi eficientă, Ministerul Finanţelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR înapoi în contul bancar personal.

Procesul se realizează prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME), urmând paşii de mai jos:

- Descărcaţi formularul de pe site-ul Ministerului Finanţelor, secţiunea Tezaur Online, şi deschideţi-l exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.

- Completaţi câmpurile cu datele de identificare (CNP) şi IBAN-ul contului bancar în care doriţi să primiţi banii.

- Calculaţi suma finală: Din suma totală de transferat, deduceţi comisionul aferent transferului: 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari.

- Validaţi şi salvaţi documentul PDF inteligent.

- Încărcaţi formularul în contul dumneavoastră SPV, utilizând butonul "Depunere formulare" de pe acelaşi site.

După încărcarea cu succes a documentului, transferul sumelor se va procesa în cel mai scurt timp posibil. Puteţi consulta ghidul la următorul link.


Economie

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
