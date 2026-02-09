search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
Prețul aurului se apropie din nou de 700 de lei

0
0
Publicat:

Prețul unui gram de aur și-a continuat luni ascensiunea, apropiindu-se din nou de 700 de lei, o creștere mai mare de 13 lei față de cotația înregistrată vineri, potrivit datelor BNR.

Lingouri de aur
Prețul aurului se apropie din nou de 700 de lei pe gram. Foto Profimedia

Potrivit datelor BNR, luni 9 februarie, prețul aurului atinsese valoarea de aproape 690 de lei (689,9950 lei), o creștere cu peste 13 lei față de nivelul înregistrat vineri de 676,6689 lei, dar puțin mai mic decât maximul înregistrat săptămâna trecută, miercuri, când ajunsese la 700,6082.

Recordul istoric a fost înregistrat însă la data de 29 ianuarie 2026, când a atins valoarea maximă de 755,1450 lei.

image

După o creștere susținută care a dus prețurile la niveluri record, aurul a scăzut la începutul săptămânii trecute cu aproape 20% față de maximele sale, în timp ce argintul a pierdut aproape toate câștigurile înregistrate de la începutul anului, potrivit analiștilor eToro.

„Este posibil ca prăbușirea să fi fost de natură tehnică, întrucât, la maximul său, argintul se tranzacționa cu 133% peste media mobilă pe 200 de zile, iar aurul cu 32% peste același indicator”, susțin analiștii. Aurul a închis luna ianuarie cu un câștig de 13%, în ciuda unei scăderi de 8,8% vineri (cea mai mare pierdere zilnică din aprilie 2013). Vânzarea masivă ar putea reflecta astfel mai degrabă o relaxare a poziționării aglomerate decât o schimbare a fundamentelor. În perioada anterioară, am avut o alocare excesivă către ETF-uri de lingouri, contracte futures cu efect de levier și structuri de opțiuni call care au amplificat mecanic creșterea. Vestea că Kevin Warsh ar putea fi numit președinte al Fed a întărit dolarul și a schimbat așteptările privind politica monetară, declanșând vânzări forțate pe măsură ce lichiditatea s-a redus.

Băncile vor să cumpere 800 tone de aur în 2026

În ciuda acestei mișcări descendente, fundamentele pe termen mediu pentru aur rămân intacte, arată analiștii eToro, argumentând că băncile centrale continuă să ancoreze cererea, cu aproximativ 800 de tone de achiziții preconizate în 2026, vizând mai mult tonajul decât valoarea, ceea ce face ca prețul cererii să fie inelastic. În acest context, JP Morgan prevede că prețul aurului va ajunge la 6.300 de dolari pe uncie până la sfârșitul acestui an. În 2025, cererea investitorilor și a băncilor centrale a fost în medie de aproximativ 750 de tone pe trimestru, cu mult peste cele aproximativ 380 de tone necesare în mod istoric pentru a susține prețuri mai mari. Chiar și cu o oarecare moderare, cererea prognozată pentru 2026 rămâne favorabilă. Pe termen scurt, însă, am putea asista la fluctuații volatile ale prețurilor în ambele direcții, până la încetarea vânzărilor forțate. După scăderea masivă de vineri, prețul aurului a recuperat peste 6% într-o singură zi.

Argintul a încheiat luna ianuarie cu un câștig de 17%, după o scădere masivă de 26,8% într-o singură sesiune, un eveniment nemaiîntâlnit din 1980. În cursul lunii, la un moment dat, acesta înregistra o creștere de 65%. Dar argintul este diferit de aur, datorită naturii sale duale de refugiu sigur și material tehnologic. Rămâne mai fragil după o evoluție spectaculoasă și speculativă. Spre deosebire de aur, argintul nu beneficiază de faptul că băncile centrale profită de scăderea prețurilor și este mai expus poziționării, efectelor sezoniere din jurul Anului Nou Chinezesc și schimbărilor în cererea industrială. Pe măsură ce poziționarea continuă să se normalizeze, prețurile ar putea rămâne volatile. După scădere, ieri, prețul său a crescut cu 9%.

Conform sondajului eToro Retail Investor Beat, 48% dintre investitorii individuali la nivel global și 53% dintre investitorii individuali români au aur în portofoliile lor. Peste jumătate din investitorii la nivel global și 61% dintre investitorii români cred că prețul aurului va crește în 2026. „Cu toate acestea, în condiții de volatilitate excesivă, investitorii ar trebui să rămână răbdători și să aștepte dovezi mai clare că efectul de levier excesiv și speculațiile au dispărut înainte de a lua măsuri. Și, ca întotdeauna, să își urmeze strategiile și planurile de tranzacționare”, arată analiștii eToro.

Economie

Ghid de cumpărături

