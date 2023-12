Românii alocă între 500 și 1.000 de lei pentru masa de Crăciun și pun în coș până la 50 de produse

În așteptarea sărbătorilor de iarnă, românii se pregătesc în acest an mai temeinic comparativ cu anul precedent, unul dintre cei mai cunoscuți retaileri online estimând o dublare a vânzărilor, până la 5.000 de comenzi pe zi.

Anul acesta, bugetul alocat de clienți pentru masa de Crăciun variază între 500 de lei și 1.000 de lei, cele mai căutate fiind carnea de porc, cozonac, vin spumant, citrice și diverse brânzeturi.

În acest an, oamenii au început pregătirile cu aproximativ 10 zile înainte de sărbătorile de iarnă, astfel că și traficul în platformă a crescut cu 15% față de o perioadă normală din an. Cei mai mulți dintre clienți plasează, în medie, două comenzi. Carnea de porc este cel mai căutat produs, pentru care hipermarketul online s-a pregătit cu o cantitate de patru ori mai mare decât într-o lună normală. Oamenii completează coșul de cumpărături și cu produse specifice de sezon cum ar fi specialitățile tradiționale: mezeluri, jumări, piftie, șorici, urechi de porc, sarmale, tobă de porc și curcan, caltaboș, lebăr sau cozonaci.

„Sărbătorile de iarnă sunt pentru noi una dintre cele mai încărcate perioade, tocmai de aceea ne-am pregătit din timp și am diversificat foarte mult oferta. Am luat în calcul atât produsele proaspete, cât și pe cele tradiționale, specifice Crăciunului. Astfel, în platforma noastră, oamenii găsesc în orice moment 18.000 de produse, dintre care 1.000 sunt în ofertă. Am observat că oamenii preferă să facă cumpărăturile de sărbători prin două comenzi: una principală și atent planificată, cu o valoare mare, în care includ cele mai multe dintre produsele necesare, și o a doua, care vine în completare cu produse mai puține, în special cele proaspete. Pentru că ne așteptăm la un vârf de până la 5.000 de comenzi pe zi, am crescut echipa cu 100 de colegi noi astfel încât produsele să ajungă simplu și rapid pe mesele clienților noștri”, a declarat Andrei Popescu, General Manager Freshful by eMAG.

Peste 6.500 de kilograme de cozonaci și 28.000 de litri de vin și spumant

Pentru persoanele care preferă să nu gătească și își doresc mai mult timp liber alături de cei dragi, Freshful by eMAG a introdus în ofertă și peste 50 de produse din carne și alimente gata preparate, cum ar fi sarmale, piftie de porc și de curcan, amestec gata preparat pentru salata de boeuf sau produse tradiționale cum este chișca, carne sau cârnați la garniță. De asemenea, la categoria produse speciale, Freshful by eMAG a introdus porchetta din purceluș întreg de lapte, rață de curte, curcan, carne de porc gata de gătit.

Oamenii găsesc în platformă și peste 30 de sortimente de cozonaci și panettone, dar și ciocolată, fructe exotice sau vinuri spumante. În total, peste 6.500 de kilograme de cozonac într-o sortimentație variată și mai mult 28.000 de litri de vin și vin spumant. Retailerul online s-a pregătit și cu o gamă variată de dulciuri cu motive de Crăciun și câteva specialități internaționale cum sunt castanele glazurate. În total, peste 130 de produse dulci de sezon.

Românii pun anul acesta și produse exotice pe masa de sărbători

Spre deosebire de anul trecut, oamenii își doresc și puțin răsfăț și cumpără pentru masa de Crăciun și produse diferite de cele tradiționale. Anul acesta, cele mai căutate sunt produsele din pește și fructe de mare (somon, creveți), dar și fructele exotice precum avocado sau mango. De asemenea, oamenii caută și specialități internaționale cum ar fi Jamon Serrano, salam Salchichon sau Fuet ori brânzeturi franțuzești, foie gras, stridii sau melci.

Oamenii sunt interesați în acest an și de cadourile gata ambalate, cum ar fi seturile cu produse cosmetice, cu produse alimentare sau cele cu băuturi spirtoase. Consumatorii sunt mai deschiși în acest an și față de produsele vegane. Astfel, a fost inclusă în ofertă și o selecție de peste 50 de produse din gama preparatelor vegetale alternative pentru cârnați, mici, carne tocată, mezeluri, creme și brânzeturi, dar și patru tipuri noi de cozonaci vegani.

Tendințele din acest an arată că în ceea ce privește băuturile spirtoase, oamenii se îndreaptă și către pachetele cadou, preferate fiind cele cu pahare. Freshful a suplimentat oferta cu o selecție de 27 de produse, în creștere cu peste 200% a gamei față de o perioadă normală, iar categoria de șampanie a fost suplimentată cu peste 30 de noi tipuri. În total, peste 1.100 de etichete de vin și spumant, soiuri românești și internaționale) și peste 550 de tipuri de băuturi spirtoase. De asemenea, la mare căutare sunt și băuturile non-alcoolice, precum gin, vin sau spumant fără alcool.

Pe lângă produse alimentare, oamenii pun în coșul de cumpărături și decorațiuni de Crăciun sau seturi de cadouri cu produse cosmetice ori jocuri pentru copii, printre cele mai căutate cadouri.